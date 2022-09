Schulbeginn: »Korrekt wäre es, später mit der Schule anzufangen«

»Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass man Deutsch immer in die erste Stunde legen sollte«

In Studien aus den Niederlanden und Skandinavien wurde gezeigt, dass Schüler mit späteren Chronotypen bei frühen Prüfungen schlechter abschneiden als ihre Mitschüler vom Typ »Lerche«. In den naturwissenschaftlichen Fächern schrieben sie bis zu einer ganzen Notenstufe schlechtere Klausuren. Sozial- und geisteswissenschaftliche Fächer waren notentechnisch etwas weniger abhängig von den Chronotypen. Das heißt aber nicht, dass der Chronotyp keinen Einfluss auf die Leistungen in diesen Fächern hat. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass man Deutsch und Geschichte immer in die erste Stunde legen sollte.

Warum ändert man den Schulbeginn nicht einfach?

Es besteht die Tendenz, beim Status quo zu bleiben, nach dem Motto: »Das hat mir früher auch nicht geschadet.« Hinzu kommen Probleme mit dem öffentlichen Nahverkehr, wie Busse, die nach 8.30 Uhr nicht mehr regelmäßig fahren. Im ungünstigsten Fall müssten die Kinder zur Schule gefahren werden. Viele Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, stünden dann vor der Frage: Was mache ich mit meinen Kindern, wenn ich schon auf der Arbeit bin?

Korrekt wäre es, später mit der Schule anzufangen oder in den ersten Stunden den Stoff zu behandeln, der nicht prüfungsrelevant ist. Eine weitere Lösung wäre es, Prüfungen nicht in die ersten Stunden zu legen. Dann gibt man den Schülern immerhin die Chance, in ihre aktive Phase zu kommen.

Es gibt Modellschulen mit einem späteren Unterrichtsbeginn. Was sind die Lehren?

Bundesweit existieren mehrere solcher Schulinitiativen. Manchmal ändert sich vorrangig der Stundenplan der Schülerinnen und Schüler, manchmal fängt die Schule für einige Gruppen tatsächlich später an. Das Aachener Gymnasium Alsdorf hat zum Beispiel eine Art Gleitzeit eingeführt: In den ersten beiden Stunden beschäftigen sich die Schüler und Schülerinnen selbst, können betreut Hausaufgaben machen. Am Hamburger Gymnasium Marienthal fängt der Unterricht dagegen morgens um halb neun an, und bei uns in Lübeck gibt es eine Waldorfschule, die eine Stunde später startet als üblich. Bisher gibt es keine wissenschaftlich fundierte Analyse dieser Initiativen. Zumindest Anekdoten zufolge scheinen sie gut zu klappen – nachdem die logistischen Probleme überwunden wurden. Ich habe noch nicht gehört, dass eine Schule wieder zum alten System zurückgegangen ist.