Schwangerschaft: Ursache für Übelkeit gefunden

Andockstellen im Gehirn blockieren

Frauen mit natürlich niedrigen GDF15-Spiegeln reagieren demnach empfindlicher auf den plötzlichen Anstieg als jene, die bereits an höhere Pegel gewöhnt sind. Die Forscher testeten die Theorie an Mäusen und werteten Appetitlosigkeit als indirektes Maß für Übelkeit, da die Nagetiere nicht erbrechen. Mäuse, die längerfristig mit GDF15 behandelt worden waren, waren nach einer akuten Hormondosis seltener appetitlos als unbehandelte Kontrolltiere. Ebenso reagierten Tiere, denen das Hormon im Körper fehlte, empfindlicher auf seine Wirkung. In zukünftigen Studien will das Team verschiedene Therapieoptionen testen – darunter eine Gewöhnung an GDF15 vor der Schwangerschaft sowie Medikamente, die seine Andockstellen im Gehirn blockieren.