Astronomie: Schwarzes Loch außer Rand und Band

Astronomen haben eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht: In 7800 Lichtjahren Entfernung scheint ein Schwarzes Loch außer Rand und Band geraten zu sein. Anders als bei vergleichbaren Systemen zielt sein Materiestrahl nicht stets in dieselbe Richtung, sondern eiert laufend hin und her, ganz so wie ein außer Kontrolle geratener Gartenschlauch.

Ursache ist offenbar, dass die Drehachse des Schwarzen Lochs gegen die Rotationsebene der umgebenden Akkretionsscheibe gekippt ist: Dadurch taumelt der innere Teil der Scheibe umher wie ein Kreisel, berichtet das Team um James C. A. Miller-Jones von der australischen Curtin University in Perth in »Nature«.

Das kuriose Schauspiel findet im Sternsystem V404 Cygni statt. Seit 1989 ist bekannt, dass hier ein Schwarzes Loch nach und nach die Materie eines benachbarten Sterns aufsaugt. Der unsichtbare Masseklumpen bringt dabei etwa das Neunfache unserer Sonne auf die Waage – es handelt sich also um ein »stellares« Schwarzes Loch, das viel kleiner ist als das jüngst abgelichtete Monster im Zentrum der Galaxie M87.

Stellare Schwarze Löcher wie das im Sternsystem V404 Cygni gibt es millionenfach in unserer Milchstraße. Manche von ihnen sind von einer Scheibe aus Gas und Staub umgeben, die fast mit Lichtgeschwindigkeit um das Loch in der Raumzeit rotiert. Normalerweise werden immer wieder heiße Plasmawolken ins All geschleudert – vermutlich, weil Magnetfelder das Material peitschenähnlich davonschleudern.