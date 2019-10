Schwarze Löcher: Stern von Schwarzem Loch zerrissen

Im Durchschnitt kommt es alle 10 000 Jahre vor, dass sich in einer Galaxie ein Stern zu nah an das zentrale extrem massereiche Schwarze Loch heranwagt. Dann gerät er in die Fänge des Schwerkraftmonsters, und die Gezeitenkräfte des Lochs dehnen und stauchen den Stern. Bei weiterer Annäherung überschreiten sie die Kräfte, die den Stern zusammenhalten, und dieser zerreißt. Die Trümmerteile werden zum Teil vom Schwarzen Loch verschluckt. Diese Fütterung – ein so genannter Akkretionsburst – sorgt für ein zeitweises Aufleuchten der Umgebung des Schwarzen Lochs.

Astronomen von der Ohio State University haben nun einem solchen »Gezeitenzerriss« beigewohnt. Das Team um den Erstautor Thomas Holoien von der Carnegie Institution for Science in Pasadena berichtet darüber im »Astrophysical Journal«. Die Ohio State University betreut ein weltweites Netzwerk, das aus robotischen Teleskopen besteht, die also vollautomatisch den Himmel überwachen. Dieser »All-Sky Automated Survey for Supernovae«, kurz ASAS-SN, dient vor allem dem Aufspüren von Sternexplosionen.