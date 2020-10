Positive Psychologie: Sei dankbar!

Dieser Ansatz wurde in Fachkreisen allerdings teils belächelt. Manche zweifelten daran, dass die Fragebogen den wissenschaftlichen Gütekriterien genügen, und kritisierten die Forschungsmethoden der Positiven Psychologie. Andere sehen gar sektenartige Züge: »Dieses Vorgehen, Alltagsmenschen zu psychologischen Persönlichkeitstests zu überreden und dann psychologische Schriften anzubieten, die ihnen helfen könnten, zu einem besseren Leben zu gelangen, erinnert fatal an die Praktiken der Scientology Church«, meint etwa der emeritierte Psychologieprofessor der Universität Klagenfurt Philipp Mayring. »Ich sehe die Positive Psychologie nicht als Konkurrenz zur Klinischen Psychologie, die sich mit der Behandlung von Störungen befasst, sondern vielmehr als sinnvolle Ergänzung. Wo sie wissenschaftlich betrieben wird, hat sie ihre Berechtigung«, hält Anton-Rupert Laireiter dagegen. Er ist Professor für Klinische Psychologie, Psychotherapie und Gesundheitspsychologie an den Universitäten Salzburg und Wien.

Wofür bin ich dankbar?

Die ersten Untersuchungen zur Wirkung von Dankbarkeit auf die psychische Gesundheit erschienen etwa zeitgleich mit dem Aufstieg der Positiven Psychologie. Ein Meilenstein war die 2003 veröffentlichte Studienreihe der US-Amerikaner Robert Emmons von der University of California in Davis und Michael McCullough von der University of Miami. Die beiden teilten Studierende per Zufall in drei Gruppen. Die Teilnehmer der ersten Gruppe sollten zehn Wochen lang einmal pro Woche fünf Dinge aufschreiben, für die sie dankbar waren. Dabei führten sie beispielsweise die Großzügigkeit eines Freundes, das Geschenk, einen neuen Tag erleben zu dürfen, oder die Musik ihrer Lieblingsband auf. Die Teilnehmer der zweiten Gruppe sollten einmal wöchentlich fünf Dinge notieren, über die sie sich geärgert hatten, etwa die leidige Parkplatzsuche, fehlende Hilfe im Haushalt oder Geldsorgen. Die dritte Gruppe bekam die Aufgabe, während der zehn Wochen Erlebnisse aufzuschreiben, die sie in irgendeiner Form beeinflusst hatten – egal ob positiv oder negativ. Zusätzlich beantworteten alle wöchentlich Fragen zu ihrer Stimmung, ihrem körperlichen Wohlbefinden und ihrer Lebenszufriedenheit. Das Ergebnis: Die Probanden der Dankbarkeitsgruppe waren im Vergleich zu den restlichen Teilnehmern gegenwärtig zufriedener mit ihrem Leben. Sie sahen optimistischer in die Zukunft, hatten weniger körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schwindel oder Muskelverspannungen und trieben mehr Sport. Allerdings zeigte sich nicht in allen erwarteten Bereichen eine Verbesserung, denn auf das Ausmaß positiver und negativer Gefühle im Alltag hatte die Dankbarkeitsübung keine Auswirkung.

In einem zweiten Experiment erhöhten die Psychologen daher die Dosis der Dankbarkeitsspritze. Ein Teil der Versuchspersonen sollte nun täglich ein Dankbarkeitstagebuch führen und das eigene Wohlbefinden einschätzen. Andere hatten erneut die Aufgabe, Ärgernisse zu benennen, oder wurden diesmal darum gebeten, sich sozial zu vergleichen. Sie sollten Situationen aufführen, die sie besser als andere gemeistert hatten. Nach zwei Wochen berichtete die Dankbarkeitsgruppe von den meisten positiven Gefühlen, wobei sich weiterhin keine Unterschiede im Ausmaß negativer Gefühle zeigten. Sie hatten zudem während der letzten Wochen anderen Menschen häufiger emotionale Unterstützung angeboten oder praktische Hilfe geleistet als jene der beiden anderen Gruppen.

Laden... © burakkarademir / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Der Dankesbrief: Hilfreiche Selbstoffenbarung | Jeder freut sich über ein Dankeschön – sei es für gute Arbeit oder einen netten Gefallen. Oft versäumen wir aber, unsere Wertschätzung anderen gegenüber auszudrücken, oder bedanken uns so beiläufig, dass es beim Gegenüber nicht wirklich ankommt. Mit dieser Übung haben Sie die Möglichkeit, Ihren Dank auf besondere Art zum Ausdruck zu bringen: Denken Sie einmal über Ihr bisheriges Leben nach und welche Chancen und Glücksfälle Ihnen darin zuteilwurden. Welche Menschen – Eltern, Lehrer, Freunde, Kollegen oder Therapeuten – waren besonders wohlwollend oder haben Ihnen in entscheidenden Momenten den Rücken gestärkt? Wählen Sie eine Person aus, der Sie schon lange einmal sagen wollten, dass sie Ihr Leben zum Positiven verändert hat. Schreiben Sie diesem Menschen einen Brief, in dem Sie ganz konkret darlegen, wie er das getan hat. Und wenn Sie sich trauen: Schicken Sie ihn ab. Die Befunde von Amit Kumar und Nicholas Epley ermutigen dazu. Die Psychologen ließen Studenten einen solchen Dankesbrief schreiben und absenden. Anschließend sollten die Teilnehmer einschätzen, wie es ihnen beim Verfassen ergangen war und wie sich der Empfänger fühlen würde. Auch die Empfänger wurden kontaktiert und nach ihren Gefühlen bei Erhalt des Briefs gefragt. Die Probanden fühlten sich nach dem Versenden des Briefs deutlich besser als zuvor. Doch sie unterschätzten die Freude und Überraschung des Empfängers. Wir befürchten offenbar häufig, unser Gegenüber könnte sich nicht über die Selbstoffenbarung freuen oder sogar peinlich berührt sein – zu Unrecht. Kumar, A., Epley, N.: Undervaluing gratitude: Expressers misunderstand the consequences of showing appreciation. Psychological Science 29, 2018

Da die Studienteilnehmer allesamt junge, gesunde Studenten waren, wollten McCullough und Emmons wissen: Hilft Dankbarkeit auch Menschen, die stärker mit Leid konfrontiert sind? Daher rekrutierten sie für ein drittes Experiment Patienten mit chronischen neuromuskulären Erkrankungen. Sie baten die Hälfte von ihnen, drei Wochen allabendlich ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Die übrigen sollten lediglich ihr Wohlbefinden bewerten, hatte aber keine weiteren Aufgaben. Die Erkrankten, die ihre Dankbarkeit kultivierten, empfanden mehr positive und weniger negative Gefühle als die Kontrollgruppe. Außerdem waren sie zufriedener mit ihrem Leben, zuversichtlicher, die Anforderungen der folgenden Woche zu meistern, fühlten sich stärker mit anderen verbunden und schliefen besser. Interessanterweise deckten sich die Angaben der Probanden mit Beobachtungen naher Bezugspersonen. Das Umfeld hatte die positiven Veränderungen demnach ebenfalls bemerkt. So wichtig diese frühen Studien für das junge Feld der Dankbarkeitsforschung waren, zweifeln Forscher inzwischen vor allem die Ergebnisse der beiden ersten Experimente an. Die ungünstig gewählten Vergleichsgruppen, die sich statt einer neutralen Aufgabe größtenteils mit negativen Aspekten ihres Lebens beschäftigten, könnten den Effekt der Dankbarkeitstagebücher in die Höhe getrieben haben.

Daher testen Wissenschaftler mittlerweile die Wirkung der Dankbarkeit mit randomisierten, placebokontrollierten Versuchen. Die Psychologin Leah Dickens hat 38 Studien zum Thema analysiert, die zwischen 2003 und 2016 erschienen und an denen insgesamt mehr als 5000 Menschen teilgenommen hatten. Sie fand kleine bis mittlere Effekte von Dankbarkeitstrainings wie eines Dankbarkeitstagebuchs oder Dankesbriefs auf verschiedene Maße des Wohlbefindens, etwa Glück, Lebenszufriedenheit, Stimmung und Depressivität. Diese hielten teils sogar bis zu einer erneuten Erhebung Monate später an. Die Wirkung sei gerade für Interventionen, die so einfach und praktisch kostenlos sind, durchaus beachtlich, stellt die Forscherin, damals an der Northeastern University in Boston, fest.

Eine Dankbarkeits-App für die psychische Gesundheit

»Wenn die Dankbarkeitsforschung einen echten Beitrag zur Psychologie leisten will, muss sie sich an Störungen herantrauen und die Wirkung nicht nur an gesunden, privilegierten Menschen wie Studenten testen«, sagt allerdings Anton Laireiter. Forscher um Hanna Heckendorf und Dirk Lehr von der Leuphana Universität Lüneburg sehen das ähnlich und untersuchten 2019 deshalb den Nutzen einer Dankbarkeits-App für Menschen mit psychischen Problemen. In einem fünfwöchigen Onlineprogramm trainierten die 260 Teilnehmer, positive Erlebnisse bewusst wahrzunehmen. Sie sollten regelmäßig schöne Erfahrungen notieren und besonders glückliche Momente in einem Foto festhalten. Jeden Abend sollten sie sich noch einmal ganz auf das Gefühl der Dankbarkeit einlassen, indem sie die Einträge erneut lasen und die Bilder betrachteten. Zudem konnten sie diese an Freunde und die Familie schicken, um sich bei ihnen zu bedanken oder einfach die Freuden ihres Alltags mit ihnen zu teilen.