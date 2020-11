Artenschutz: Seid bereit für den Wolf

»Viele Tierhalter reagieren erst, wenn sie selbst betroffen sind oder Fälle in unmittelbarer Nachbarschaft vorkommen«

Mehr Wölfe bedeuten auch mehr Übergriffe auf Nutztiere, allerdings schwankt die Zahl der Schäden in der Lausitz von Jahr zu Jahr beträchtlich. »Das A und O ist der richtige Herdenschutz«, betont Ludwig. So seien 2020 die Schäden im Landkreis Bautzen nach einem starken Anstieg im Jahr 2019 wieder deutlich zurückgegangen – trotz mehr Wölfen. »Viele Tierhalter reagieren erst, wenn sie selbst betroffen sind oder Fälle in unmittelbarer Nachbarschaft vorkommen«, sagt Ludwig. Deswegen gebe es die größten Probleme auch in Gebieten, die sich der Wolf neu erschließt, wie derzeit etwa im Landkreis Nordsachsen nördlich von Leipzig. Wenn Wölfe wiederholt auf schlecht geschützte Nutztiere treffen, lernen sie, dass diese deutlich einfacher zu erbeuten sind als wild lebende Beutetiere, und jagen Schafe statt Frischlinge und Rothirsche.

Schäfer und Wolf Welchen Einfluss hat der Wolf auf die Erhaltung artenreicher Kulturlandschaften wie Heiden und Almen? Ist die Weidetierhaltung wegen des Wolfs auf dem Rückzug, oder spielen andere Faktoren eine viel größere Rolle – etwa der Verfall der Woll- und Fleischpreise durch billige Konkurrenz aus Übersee? Nicht wenige Schäfer sind der Meinung, dass ihnen mit einer Weidetierprämie, mit der ihre Leistungen für den Landschaftsschutz honoriert würde, besser geholfen wäre als mit der Bejagung der Wölfe. Die Weidetierhaltung geht seit Jahren zurück, auch in Gebieten, in denen sich seit Langem kein Wolf mehr gezeigt hat. Dennoch wird es eine bundesweite Prämie voraussichtlich auch im Jahr 2021 noch nicht geben. Umweltverbände fordern seit Jahrzehnten, dass gerade solche »agrarökologischen Dienstleistungen« wie die Landschaftspflege durch Weidetiere besser honoriert werden müssten.

Damit Wölfe erst gar keinen Gefallen an Nutztieren finden, sollten sich Landwirtinnen und Landwirte also bestmöglich vorbereiten. Seit Januar 2019 hat die sächsische Landesregierung die maximale Förderfähigkeit von Präventionsmaßnahmen wie Elektrozäunen von 80 auf 100 Prozent erhöht. Seither machen deutlich mehr Tierhalter davon Gebrauch, und die Kosten für vorbeugende Maßnahmen stiegen im Freistaat von 184 000 Euro im Jahr 2018 auf 1,4 Millionen Euro im Jahr 2019. Die Finanzhilfen für den Schutz von Schafen und Ziegen stehen auch Hobbytierhaltern mit wenigen Tieren offen und gelten in ganz Sachsen.

Wölfe töten häufiger Schafe als Kälber

Das hilft, bewahrt aber nicht vor Verlusten. Immer wieder gelingt es den wilden Räubern, Nutztiere zu verletzen oder zu töten. Diese Schäden werden ebenfalls zu 100 Prozent entschädigt und liegen mit durchschnittlich 60 000 Euro pro Jahr deutlich unter den Kosten für sichere Ställe und Felder. Im Sommer 2019 wurde zudem eine Weidetierprämie für Schafe und Ziegen von 40 Euro pro Jahr und Tier eingeführt, allerdings nur für Betriebe, die mehr als 50 Tiere halten (siehe »Schäfer und Wolf«).

Bei den im Jahr 2019 deutschlandweit knapp 2 900 von Wölfen getöteten oder verletzten Nutztieren handelte es sich zu 88 Prozent um Schafe oder Ziegen, sieben Prozent waren Gatterwild und vier Prozent Rinder, meist Kälber.

Im Schnitt töten die Räuber bei einem Angriff drei bis vier Tiere. Wildbiologen machen dafür nicht die Mordlust oder den großen Appetit der Wölfe verantwortlich, sondern das unnatürliche Fluchtverhalten der Schafe, die selbst bei der Flucht in der Herde verbleiben. Andere Tiere wie Hirsche oder Pferde haben ein natürlicheres Fluchtverhalten und sind wehrhafter. Für einzelne Tierhalter kann der Wolf ein ernstes Problem sein, aber die Zahlen sind auch in Relation zu setzen. In Deutschland werden mehr als 1,5 Millionen Schafe und 140 000 Ziegen gehalten – es sind also unter zwei Promille, die vom Wolf gerissen werden. Manche Experten schätzen die Verluste durch wildernde Hunde ähnlich hoch oder sogar höher ein, nur gibt es dazu keine deutschlandweite Statistik.

Jenseits der nüchternen Zahlen bleibt es für Tierhalter allerdings sehr belastend, wenn sie ihre Tiere nach einem Riss tot auf der Weide auffinden, und die Durchführung der Schutzmaßnahmen bedeutet erheblich mehr Arbeit, die nicht entlohnt wird. Was zumindest teilweise den Hass erklären könnte, der dem Wolf mancherorts entgegenschlägt.