Selbstbild: Worin wir uns selbst überschätzen

David Dunning hält diese Tendenz nicht für bösen Willen oder Selbstbetrug, sondern für unausweichlich: »Die Logik selbst verlangt fast diesen Mangel an Selbsteinsicht«, schrieb er in einem Artikel mit dem Titel »Wir sind alle zuversichtliche Idioten« (»We are all confident idiots«). Um ihre Unfähigkeit zu erkennen, bräuchten Leistungsschwache genau die Expertise, an der es ihnen fehle. Der Dunning-Kruger-Effekt ist nicht unumstritten. Doch selbst Kritiker stimmen zu, dass Experten die eigenen Fähigkeiten auf dem Gebiet ihrer Expertise besser einschätzen können als Laien die ihren.

»Wie wir uns in bestimmten Bereichen einschätzen, hängt eher von unserer Persönlichkeit ab als von unseren tatsächlichen Begabungen«

(Aljoscha Neubauer, Universität Graz)

Wie sehr Menschen zu einem verzerrten Selbstbild neigen, hängt allerdings wohl auch von der Persönlichkeit ab. In diese Richtung deutet unter anderem eine aktuelle Studie an der Universität Graz, die der Psychologe Aljoscha Neubauer und seine Mitarbeiterin Gabriela Hofer durchgeführt haben. Mehr als 300 Jugendliche von neun verschiedenen weiterführenden Schulen füllten zunächst einen Fragebogen aus, der Rückschlüsse auf fünf Dimensionen der Persönlichkeit erlaubt, die »Big Five«: Offenheit für neue Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und emotionale Stabilität. Zudem sollten sie einschätzen, wie es um ihre Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen bestellt war. Danach durchliefen sie eine Batterie von Tests, in denen ebendiese Fähigkeiten gemessen wurden, beispielsweise sollten sie Zahlenfolgen ergänzen (numerische Intelligenz), Wörter nach Ähnlichkeiten zuordnen (verbale Intelligenz), sich unkonventionelle Nutzungsideen für Alltagsobjekte überlegen (Kreativität) oder eine fiktive Konfliktsituation entschärfen (emotionale Intelligenz).

Dabei offenbarte sich ein starker Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Selbstbild. So attestierten sich Schülerinnen und Schüler, die sich als sehr offen beschrieben, oft auch große Kreativität und sprachliche Intelligenz. Mit den gemessenen Werten stimmte die Selbsteinschätzung aber nicht unbedingt überein. »Wie wir uns in bestimmten Bereichen sehen, hängt eher von unserer Persönlichkeit ab als von unseren tatsächlichen Begabungen«, sagt Neubauer. Das gilt auch für Erwachsene, wie eine 2017 erschienene Befragung von Frauen und Männern zwischen 52 und 82 Jahren zeigte. Vor allem die besonders extravertierten und offenen unter ihnen neigten dazu, ihre kognitiven Fähigkeiten zu überschätzen. Neurotische Menschen (also solche mit einer niedrigen emotionalen Stabilität) attestierten sich dagegen eher eine geringere geistige Leistungsfähigkeit, als sie tatsächlich hatten.

»Dass wir uns für etwas interessieren, bedeutet nicht automatisch, dass wir darin auch gut sind«

(Aljoscha Neubauer)

Hinzu kommt ein weiterer Effekt: Wir tendieren dazu, uns insbesondere auf jenen Gebieten eine hohe Expertise zuzuschreiben, die uns interessieren. Wer gerne fotografiert, hält sich oft für einen guten Fotografen. Wer jede freie Minute mit Gartenarbeit verbringt, sieht sich gerne als halben Botaniker. »Dabei hängen Interessen und Begabungen nur schwach zusammen«, erklärt Neubauer. »Dass wir uns für etwas interessieren, bedeutet nicht automatisch, dass wir darin auch gut sind.«

Ein Wesenszug, der in den Big Five nicht auftaucht, ist Narzissmus. Donald Trump, dem man ja einen ungebrochenen Glauben an die eigene Großartigkeit nachsagt, behauptet, er sei ein »sehr stabiles Genie«, oder attestiert sich in Tweets ein gutes Aussehen. Wie viel davon Kalkül ist und wie viel echte Überzeugung, sei dahingestellt. Neubauer und Hofer zeigen jedoch, dass selbstverliebte Personen sich tatsächlich oft in einem besonders rosaroten Licht sehen. Im Grunde ist das nicht weiter überraschend, gehört doch ein übermäßig positives Selbstbild zum Kern von Narzissmus.

Der Hubris-Humility-Effekt

Wie wir uns selbst sehen, ist darüber hinaus auch eine Frage unseres Geschlechts. In den vergangenen 30 Jahren förderte die Forschung immer wieder ein charakteristisches Muster zu Tage: Männer schätzen ihre Geistesgaben oft höher ein, als diese wirklich sind, Frauen dagegen geringer. In der Psychologie hat sich dafür der Begriff »hubris humility effect« eingebürgert (hubris = Überheblichkeit; humility = Bescheidenheit). »Männer sind etwas anfälliger dafür, ihre Fähigkeiten zu überschätzen; sie sind selbstbewusster«, sagt die Psychologin Elanor Williams von der Washington University in St. Louis, die an der eingangs erwähnten Foto-Studie beteiligt war.