Selbstheilende Materialien: Bisher unbekannter Mechanismus flickt Risse automatisch

Die Fähigkeit, Schäden selbsttätig zu reparieren, ist der wohl grundlegendste Unterschied zwischen Leben und Technik. Nur wenige künstliche Werkstoffe haben bisher vergleichbare Fähigkeiten, und meistens sind es relativ weiche Materialien, die in einen Riss hineinwandern und ihn schließen können. Doch dank eines unerwarteten neuen Mechanismus könnten nun womöglich sogar harte Materialien selbstheilend werden. Wie ein Team um Hongyu Zhang von der Jilin University in Changchun in der Fachzeitschrift »Nature Materials« berichtet, funktioniert Selbstheilung auch, wenn es zu kalt für den klassischen Mechanismus ist.

Das zeigte die Arbeitsgruppe anhand eines von ihr designten Molekülkristalls. Sie tauchte ihn in flüssigen Stickstoff, der -196 Grad Celsius kalt ist. Bei dieser Temperatur sind die Bestandteile des Materials nahezu unbeweglich, sodass sie nicht mehr in Schadstellen wandern und diese so schließen. Dennoch beobachtete das Team, dass sich Risse in einem Kristall aus dem organischen Molekül PBDPA auch bei diesen Temperaturen selbsttätig schlossen. Hinter der völlig unerwarteten Fähigkeit des Materials steckt wahrscheinlich, dass das Molekül unterschiedlich geladene Bereiche hat, die sich in Zonen gleicher elektrischer Ladung anordnen.