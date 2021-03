Selbstwert: Warum es so schwer fällt, sich selbst zu mögen

Je mehr davon zutrifft, desto höher ist die Chance, dass der Nachwuchs später eine positive Einstellung zu sich entwickelt, konnte Orth in einer Langzeitstudie zeigen. Der Einfluss der frühkindlichen häuslichen Umgebung ging zwar zurück, je älter das Kind wurde. Er ließ sich aber noch bei 27-jährigen Studienteilnehmern nachweisen. Anders ausgedrückt: Wenn wir als Dreijährige von unseren Eltern permanent abgewiesen werden, kann das bis ins Erwachsenenalter an unserem Selbstwert nagen. Ob wir eher dazu tendieren, uns toll zu finden oder uns niederzumachen, ist also nicht zuletzt eine Frage des Elternhauses.

Und welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang (elterliche) Anerkennung? Studien zeigen, dass Lob ein zweischneidiges Schwert ist, das unter bestimmten Umständen auch Schaden anrichten kann. Dem niederländischen Psychologen Eddie Brummelman zufolge besteht diese Gefahr insbesondere dann, wenn Kinder für ihre Eigenschaften gelobt werden, zum Beispiel: »Du bist wirklich super in Mathe!« Brummelman spricht in diesem Zusammenhang von einem Lob der Person (»person praise«), im Gegensatz zu einem Lob für die Leistung, die sie vollbracht haben (»Da hast du dich aber besonders angestrengt!«). Nach einem Lob der Person tun sich Kinder erheblich schwerer damit, Niederlagen zu verdauen. Sie schämen sich dann für eine schlechte Leistung erst recht in Grund und Boden, und zwar vor allem, wenn sie ohnehin schon unter einem negativen Selbstbild leiden.

Lob signalisiert: Jemand hat die Macht, mich zu bewerten

Der mögliche Grund dafür: Wenn man nach einem Erfolg Kinder dafür lobt, wie sie sind, beziehen sie den Misserfolg ebenfalls auf ihre Person und nicht etwa darauf, dass sie sich vielleicht nicht genügend angestrengt haben. Aus einem »Ich habe diesmal nicht genug geübt« wird dann ein »Ich kann das nicht, ich bin dumm«. Brummelman ist generell skeptisch gegenüber dem Versuch, Lob als eine Art Medizin gegen ein negatives Selbstbild zu verwenden: »Der Buchautor Alfie Kohn hat einmal gesagt: Das bedeutendste Merkmal eines positiven Urteils ist nicht, dass es positiv ist, sondern dass es ein Urteil ist«, sagt er. Lob signalisiert: Jemand hat die Macht, mich zu bewerten, und zwar abhängig davon, wie ich mich verhalte. Es kann Kinder unter Druck setzen, den in sie gesetzten Erwartungen gerecht zu werden.

Für viel wichtiger hält der Niederländer daher, dass Eltern ihrem Nachwuchs das Gefühl vermitteln, sie vorbehaltlos zu akzeptieren: Du bist gut, wie du bist, komme, was wolle. »Wenn Kinder wissen, dass andere sie ohne Bedingungen mögen, tendieren sie dazu, einen sichereren Selbstwert zu entwickeln.« Ein Zusammenhang, den auch die Persönlichkeitspsychologin Astrid Schütz von der Universität Bamberg unterstreicht: »Wir haben oft verinnerlicht, nur dann etwas wert zu sein, wenn wir etwas leisten«, sagt sie. »Diese Kopplung gilt es zu überwinden.«