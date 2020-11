Menschenkenntnis: Selbstwertgefühl setzt der Empathie Grenzen

Angehörige der Oberschicht tut sich schwerer darin, Gefühle an den Augen abzulesen, als einkommensschwache Schichten, ergab eine Studie im Frühjahr 2020. Und schon länger weiß man: Menschen können sich schlechter in andere einfühlen, die in der Hierarchie unter ihnen stehen, während diese sich umgekehrt sehr wohl in Mächtige hineinversetzen können. Dasselbe Phänomen hat ein US-Forschungsteam jetzt für ein weiteres Merkmal nachgewiesen: je stärker das Selbstwertgefühl, desto schwächer das Einfühlungsvermögen in andere, die sich selbst weniger positiv sehen. Umgekehrt ist es bei negativem Selbstbild jedoch nicht schwer, die Perspektive von Menschen mit positivem Selbstbild einzunehmen, wie die Gruppe um William Swann von der University of Texas in Austin in einer Versuchsreihe zeigte.

In einem Experiment sollten Studierende beurteilen, für wie plausibel sie eine Fallgeschichte hielten. Diese handelte von einer Person mit starkem oder aber mit schwachem Selbstwertgefühl, die sich einen Chef oder einen Mitbewohner aussuchen konnte. Würde die Person eher jemanden bevorzugen, der sie positiv oder der sie negativ beurteilt? Letzteres hielten die Studierenden im Ganzen für unwahrscheinlich, und das umso mehr, je stärker ihr Selbstwertgefühl war. Studierende mit vergleichsweise schwachem Selbstwertgefühl konnten sich das eher vorstellen.

Tatsächlich wollen Menschen unter bestimmten Bedingungen lieber etwas Negatives über sich hören – sofern es einen zentralen Teil ihres negativen Selbstbilds bestätigt. Das jedenfalls besagt die bald 40 Jahre alte »self-verification theory« (in etwa: Selbstbestätigungstheorie) von William Swann, die er und andere Forschende im Lauf der Zeit mehrfach belegt haben. Zwar würden alle Menschen gerne ihr positives Selbstbild bestätigt sehen, erklärt der Sozialpsychologe. Aber für ein negatives Selbstbild suchten sie eher das dazu passende negative Feedback, denn Selbstbestätigung lasse die Welt verstehbarer und vorhersagbarer erscheinen.

Das aktuelle Experiment wiederholten er und sein Team noch in verschiedenen Varianten, wobei die Probanden unter anderem einen Wikipedia-Artikel zu besagter »self-verification theory« vorgelegt bekamen. Mit dem gleichen Ergebnis: Je besser ihr eigenes Selbstbild, desto unplausibler erschien es ihnen, dass jemand ein Negativurteil bevorzugen könnte. Selbst bei Studierenden in Psychotherapieausbildung stand dieser Einsicht das eigene Selbstwertgefühl im Weg. Es half auch nicht, die Versuchspersonen zuvor über eine Fallgeschichte mit dem Phänomen vertraut zu machen.