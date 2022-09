Französische Revolution: Als eine Falschmeldung in Massenmord mündete

Die Revolution kam in ihre zweite, radikalere Phase

Die fürstlichen Worte wirkten anders als vermutlich erhofft: Sie wurden zum Brandbeschleuniger des Umsturzes. Am 10. August 1792, nur zwei Wochen nach Bekanntwerden, wurde der Tuilerien-Palast in Paris gestürmt und die königliche Familie gefangen gesetzt, hunderte Aristokraten und Priester landeten in den Kerkern der Hauptstadt. Die Revolution war in ihre zweite, radikalere Phase getreten. Eine konstitutionelle Monarchie, wie sie kurz davor noch möglich und vielen erstrebenswert schien, war endgültig vom Tisch. Frankreich war auf dem Weg, eine Republik zu werden.

»Jeder sah sich den Nachbarn an, auf Plätzen und Straßen warf ein Vorübergehender dem anderen misstrauische, besorgte Blicke zu; alle vermeinten in allen die Freunde des Feindes zu sehen« (Jules Michelet, Historiker)

Die »commune insurrectionelle«, die aufständische Kommune von Paris, war im Alarmzustand. Die Stadt blieb nächtelang hell erleuchtet, die Sturmglocken wurden geschlagen und Kanonen abgefeuert. Während sich in der Hauptstadt Freiwillige aus den Provinzen sammelten, um gegen den Feind zu ziehen, kamen von der Front im Norden nur Katastrophenmeldungen.

Das Städtchen Longwy an der Grenze zu Luxemburg hatte sich am 20. August kampflos den Preußen ergeben. Wenige Tage darauf kapitulierte auch Verdun, nachdem der zur Verteidigung der Stadt entschlossene Kommandant Nicolas-Joseph Beaurepaire (1740–1792) vermutlich einem Mordanschlag zum Opfer gefallen war. »Der Verrat Longwys, der von Verdun, von dem man bald darauf erfuhr, erfüllte Paris mit finsterem, schwindelndem Entsetzen«, schreibt der Historiker Jules Michelet (1798–1874) in seiner 1847 erschienenen »Geschichte der Französischen Revolution«. »War denn ein Widerstand möglich inmitten so vieler Verräter? Wie sollte man diese Verräter herausfinden?«, fragte Michelet. »Jeder sah sich den Nachbarn an, auf Plätzen und Straßen warf ein Vorübergehender dem anderen misstrauische, besorgte Blicke zu; alle vermeinten in allen die Freunde des Feindes zu sehen.« In dieser Lage nun ließ die Kommune, die das Heft des Handelns in die Hand nahm, Plakate anschlagen: »Das Volk muss sich selbst Gerechtigkeit verschaffen! Bevor wir an die Grenze ziehen, wollen wir die schlechten Bürger richten!«

Der plötzliche Überfall auf einen Gefangenentransport

Seinen Anfang nahm das Gemetzel am Sonntag, den 2. September 1792, vor den Toren der Abbaye, einer ehemaligen Abtei im Viertel Saint-Germain-des-Prés, die schon seit 1522 als Staatsgefängnis diente. Gegen drei Uhr nachmittags war dort ein Gefangenentransport eingetroffen. »Der langsame Zug der sechs Wagen hatte ganz den Charakter einer grausigen Schaustellung«, berichtet Historiker Michelet. »›Da sind sie‹, schrien einige, ›da sind sie, die Verräter! Die Verdun ausgeliefert haben; die eure Frauen und Kinder umbringen wollen (...) Vorwärts, helft uns, tötet sie!‹«

Vor dem Gefängnis waren zahlreiche Schaulustige zusammengeströmt. Plötzlich stießen einige Männer mit Piken und Säbeln in die Wagen hinein. Binnen weniger Minuten waren die zwei Dutzend Gefangenen tot. Dann drangen die Mörder in die Abbaye ein und führten ihren blutigen Rachefeldzug fort. Michelet, der nicht nur in den Archiven forschte, sondern auch Zeitzeugen befragen konnte, berichtet, die ersten Täter seien Soldaten aus dem Süden gewesen, denen sich einige Leute aus dem Volk angeschlossen hatten – »junge Burschen vor allem, kräftige Kerle und Tunichtgute, Lehrjungen, die man grausam mit Hieben traktiert und die bei solchen Gelegenheiten das Erlittene dem Erstbesten heimzahlen«.

Gegen Abend wurde in der Abbaye ein Tribunal gebildet, dessen Vorsitz Stanislas-Marie Maillard (1763–1794) übernahm, »ein düsterer und wilder Fanatiker«, wie Michelet ihn beschrieb. Maillard war am 14. Juli als Erster in die Bastille eingedrungen und seither bei allen revolutionären Ereignissen in Paris an vorderster Front dabei gewesen. Nun sollte der hoch gewachsene, stets schwarz gekleidete, durch sein strenges Auftreten Respekt gebietende Mann, das Morden in geregelte Bahnen lenken und ihm den Anstrich von Rechtmäßigkeit geben. »Seit Maillard mit seiner Jury tagte, machte man Unterschiede, es gab Schuldige und Unschuldige«, schreibt Michelet. Auch wenn in den Augen dieses »Volksgerichtshofs« die meisten Gefangenen schuldig waren, entgingen doch einige dem Tod – unter ihnen selbst Aristokraten und bekennende Royalisten –, weil das Volk nur »die Taten bestrafe nicht die Gedanken«, wie Maillard behauptete. »Wenn das schwarze Phantom sich erhob, dem Gefangenen die Hand aufs Haupt legte, ihn für unschuldig erklärte, so wagte keiner nein zu sagen«, so Michelet. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass der radikale Revolutionär Maillard das Morden grundsätzlich befürwortete.