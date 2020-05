Sex im Alter: Von wegen Ruhestand

Doch was genau passiert im Schlafzimmer älterer Menschen? Darüber gibt eine Studie des Soziologen John DeLamater und der Sexualforscherin Erica Koepsel von der University of Wisconsin-Madison aus dem Jahr 2015 Aufschluss. Über die Hälfte der Befragten in ihren 60ern gaben an, zu masturbieren. Knapp die Hälfte berichtete von vaginalem Geschlechtsverkehr, eine kleinere Gruppe auch von Oral- und Analsex. Auch hier fiel auf: Die sexuelle Aktivität nahm immer mehr ab, je älter die Befragten waren. Außerdem erzählten Männer deutlich häufiger von sexuellen Erlebnissen als Frauen im gleichen Alter.

Wie kommt das? »In einer westlichen Gesellschaft, in der man von medialen Darstellungen von Jugend umgeben ist, steht Altern für ein Wegbewegen von Jugendlichkeit. Das kann negative Folgen für Selbstwertgefühl und Körperbild haben«, schreiben die Autoren in ihrer Arbeit. »Alternde Männer und Frauen fühlen sich möglicherweise nicht mehr sexuell attraktiv, was ihr Begehren untergraben kann – selbst dann, wenn ihre körperlichen Fähigkeiten überhaupt nicht nachgelassen haben.«

Da könnte etwas dran sein: Eine Untersuchung mit mehr als 300 Frauen mittleren Alters zeigt einen Zusammenhang zwischen Libido und erlebter Attraktivität. Wer sich selbst als wesentlich unattraktiver als noch zehn Jahre zuvor einschätzte, hatte auch weniger Lust auf Sex. Das tatsächliche Alter war dabei völlig unerheblich.

Für den Geschlechterunterschied kommen zudem weitere Ursachen in Frage, etwa die Verfügbarkeit eines geeigneten Partners. Männer in heterosexuellen Beziehungen sind häufig etwas älter als ihre Partnerin. Außerdem sterben sie im Schnitt früher als Frauen. In der Altersgruppe von 75 bis 85 Jahren lebt in Deutschland jede zweite Frau alleinstehend, aber nur jeder fünfte Mann. Hinzu kommt ein Denkmuster, das die Studienautoren »Pronatalismus« nennen. Damit meinen sie eine Gleichsetzung von Frausein und Mutterschaft. Die Konsequenz: Nach Ende der Wechseljahre sieht man schlichtweg keinen Grund mehr, sexuell aktiv zu sein. Ein solches Denken verengt die menschliche Sexualität freilich auf das Erzeugen von Nachkommen. Andere Aspekte – etwa emotionale Bindung oder Lustempfinden – bleiben so außen vor.

Dildo-Party bei Wein und Zwiebelkuchen

Lisbeth ist ein treffendes Beispiel dafür, dass es auch anders laufen kann. Unbekümmert erzählt sie von heimlichen sexuellen Abenteuern im Kino, im Auto, in der Umkleidekabine, am See. Gemeinsam mit ihrem Freund probiert sie neue Stellungen und Praktiken aus. Und manche sexuellen Experimente klappen auch völlig ohne Partner. »Vor einigen Jahren bekam ich eine Einladung zu einer Dildo-Party. ›Tupper ist out, Dildo ist in‹, hieß es da«, sagt Lisbeth. Im Haus einer Bekannten hätte eine »Dildo-Fee« ihre Produkte in geselliger Runde vorgestellt – bei Zwiebelkuchen und einem Gläschen Wein. Wie man die Vibratoren vorher testet? »Man hält sie sich an die Nasenspitze«, erklärt Lisbeth und lacht.

Es ist nicht das höhere Alter an sich, das dem sexuellen Genuss im Weg steht – eher die Umstände, die mit ihm einhergehen. Dazu gehören auch körperliche Gebrechen. Ältere Männer leiden öfter an Gefäßkrankheiten, Problemen mit der Prostata oder Diabetes. Häufige Begleiterscheinung: Er steht nicht mehr richtig. Auch bestimmte Medikamente können sich auf die Erektionsfähigkeit auswirken, etwa Betablocker oder Antidepressiva. Mit 70 Jahren haben rund zwei Drittel aller Männer Erektionsprobleme, so eine Schätzung. Frauen berichten im Alter häufig über abnehmende Erregbarkeit, Scheidentrockenheit, manchmal auch über krampfartige Schmerzen im Genitalbereich. Für sie gibt es allerdings bislang kaum ausgearbeitete Strategien zur Diagnostik und Behandlung.