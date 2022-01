Sexualität: »Penis-Vaginal-Sex, Masturbation, Oralsex – ist alles seltener«

Herbenick: Vor allem bei den 18- bis 29-Jährigen hat das zugenommen, was viele Menschen als »raues Sexualverhalten« bezeichnen. Begrenzte Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es sich dabei früher um das handelte, was ich als ziemlich banalen rauen Sex bezeichnen würde: an den Haaren ziehen, ein bisschen Prügel.

Was wir jetzt in Studien mit Tausenden von zufällig ausgewählten College-Studenten sehen, ist das Würgen oder Würgen beim Sex. Dieses Verhalten scheint bei Studenten im College-Alter in der Mehrheit zu sein. Für viele Menschen ist es einvernehmlich und erwünscht, für viele aber auch beängstigend, selbst wenn sie lernen, es zu genießen oder es zu wollen. Das ist ein wichtiger Forschungsschwerpunkt unseres Teams: zu verstehen, wie sie sich fühlen, welche gesundheitlichen Risiken bestehen und wie das in die allgemeine sexuelle Landschaft passt.

Fu: Wir haben festgestellt, dass sich diese Verhaltensweisen geändert haben. Wir wissen nicht, inwieweit dies einige Menschen dazu bringt, sich zu entscheiden, aber wir wissen, dass einige Menschen Angst haben und nicht wissen, was sie von dem halten sollen, was ihnen präsentiert wird; insbesondere junge Erwachsene. Wir sehen zahlreiche geschlechtsspezifische Auswirkungen bei einer Vielzahl von Verhaltensweisen für diverse nicht heterosexuelle Identitäten. Bisexuelle Frauen sind beispielsweise viel häufiger von diesen aggressiven Verhaltensweisen betroffen.

Herbenick: Wir haben versucht, auch das zu entwirren, weil aus unserer Forschung nicht klar hervorgeht, wie oft die Praktiken erwünscht und angenehm oder unerwünscht sind, weil bisexuelle Frauen auch häufiger über sexuelle Viktimisierung berichten.

Wahrscheinlich gebe es mehrere Gründe dafür, dass sich die sexuelle Ausdrucksweise der Menschen verändert hat, schreiben Sie weiter …

Herbenick: In Studien aus aller Welt wurden unterschiedliche Erklärungen vorgeschlagen, zum Beispiel der wirtschaftliche Status. Ein niedrigeres Einkommen wird mit einem stärkeren Rückgang in Verbindung gebracht. Eine Studie untersuchte die Nutzung von Computerspielen unter jungen Menschen [als mögliche Erklärung]. Einige Leute haben den Rückgang des Alkoholkonsums verfolgt, und wir wissen, dass [Alkoholkonsum] mit Enthemmung verbunden sein kann. Wir haben einen gewissen Anstieg bei der Nutzung von Sexspielzeug festgestellt – nach dem, was wir untersucht haben, keine massive Zunahme. Ich erwarte nicht, dass es die Erklärung dafür ist.