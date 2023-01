Sicher helfen: Wie hilft man bei einer allergischen Reaktion?

Eine Freundin ist zum Kaffeetrinken zu Besuch. Sie bieten ihr selbst gebackene Plätzchen einer Bekannten an, die sie freudig probiert. Nach ein paar Minuten muss sie sich wiederholt räuspern und husten. Ihr Gesicht ist gerötet.

Was ist los?

Womöglich sind Nüsse im Gebäck, gegen die die Frau allergisch ist. Bei einer allergischen Reaktion stuft das Immunsystem eigentlich harmlose Stoffe als bedrohliche Fremdkörper ein, die es zu attackieren gilt. Über 30 Prozent der Erwachsenen und gut 20 Prozent der Kinder in Deutschland leiden an mindestens einer allergischen Erkrankung. Einige davon können potenziell schwere allergische Symptome hervorrufen, anaphylaktische Reaktion genannt: Typische Auslöser dafür sind bei Erwachsenen Insektengifte von einem Wespen- oder Bienenstich, Medikamente wie Schmerzmittel und Antibiotika oder Lebensmittel wie Nüsse oder Äpfel. Kindern bereiten am häufigsten Nahrungsmittel wie Erdnüsse oder Eier starke Beschwerden.

Die anaphylaktische Reaktion verläuft unterschiedlich schwer und betrifft auch Körperstellen, die keinen direkten Kontakt mit dem auslösenden Allergen hatten. Die ersten Symptome fallen schon nach kurzer Zeit auf: Bei einer leichten Reaktion schwillt die Haut an und bildet Quaddeln, wird rot oder juckt. Zusätzlich läuft die Nase und die Augen tränen. Reagiert der Körper stärker, wird die Stimme heiser und das Atmen fällt schwerer, der Blutdruck sinkt leicht ab und das Herz schlägt schneller. Außerdem können Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Schmerzen auftreten sowie ein verstärkter Stuhl- und Harndrang. Die Betroffenen werden unruhig oder haben Angst, verlieren vielleicht das Bewusstsein oder entwickeln einen Krampfanfall.