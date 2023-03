Sicher helfen: Wie hilft man bei einer Dehydration?

Sicher helfen Erste Hilfe rettet Leben. Wenn jemand in eine medizinische Notsituation gerät, sind wir deshalb alle verpflichtet, zu helfen. Trotzdem zögern viele Menschen im Ernstfall, oft aus Angst vor Fehlern. Diese Unsicherheit muss aber nicht bleiben. In unserer Serie »Sicher helfen« erklären wir, was im Notfall zu tun ist: Wie erkennt man einen Schlaganfall? Welche Informationen braucht der Notruf? Und wann muss man reanimieren?

Achtung: Dieser Text bietet lediglich einen Überblick über Erste-Hilfe-Maßnahmen. Er ersetzt keinen Erste-Hilfe-Kurs. Kursangebote bieten unter anderem das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser, die Johanniter, der Arbeiter-Samariter-Bund und auch viele private Ausbildungsstellen in ganz Deutschland an.

Sie besuchen Ihren Großvater, der kürzlich wegen seines hohen Blutdrucks im Krankenhaus war. Während des Gesprächs fallen ihm immer wieder die Augen zu. Als Sie ihn fragen, wie es ihm geht, klagt er über Kopfschmerzen und Schwindel. Sein Wasserglas hat er seit Ihrer Ankunft nicht angerührt.

Was ist los?

Ihr Großvater ist dehydriert, wahrscheinlich weil er zu wenig trinkt und entwässernde Blutdruckmedikamente einnimmt. Als Faustregel gilt, dass Erwachsene mindestens 35 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht am Tag aufnehmen sollten, bei Hitze oder körperlicher Betätigung mehr. Da ein Teil des Wasserbedarfs über die Nahrung gedeckt wird, sollten sie je nach Alter und Gewicht rund 1,3 bis 1,5 Liter am Tag trinken. Abhängig von Alter und Gewicht sollten Säuglinge etwa 400 bis 600 Milliliter Milch am Tag trinken, Kleinkinder gut 800 Milliliter Wasser. Verliert man vermehrt Flüssigkeit oder trinkt zu wenig, werden der Wasser- und der Salzhaushalt gestört: Das Blut dickt ein und fließt langsamer, so dass die Organe und Gewebe mit weniger Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Um nicht noch mehr Flüssigkeit zu verlieren, scheidet der Körper weniger Flüssigkeit über die Nieren aus. Damit verbleiben aber gleichzeitig mehr Giftstoffe im Organismus, die sonst über den Urin ausgeschieden würden. Bei starkem Schwitzen, Erbrechen oder Durchfall verliert der Körper neben Flüssigkeit auch Salze, was den Elektrolythaushalt aus dem Gleichgewicht bringen kann.