Beweisprüfer und KI: Was passiert, wenn niemand mehr die Mathematik versteht?
Die Mathematik steht vor einem Problem: Sie ist zu komplex geworden. Immer wieder kommt es vor, dass Fachleute ellenlange Forschungsergebnisse vorstellen, die so speziell sind, dass es kaum einen Menschen auf der Welt gibt, der sie nachvollziehen könnte.
Die Zeit der Universalgelehrten ist längst vorbei. Doch in der Mathematik gleicht schon eine Person einem Universalgelehrten, wenn sie sich in mehreren Teilgebieten auskennt, etwa der Analysis und der Geometrie. Häufig können Fachleute des einen Bereichs kaum die Zusammenfassungen von Fachartikeln eines anderen Bereichs verstehen. Vom einstigen Teamsport wandelt sich die Disziplin zum Einzelwettkampf. Wie lässt sich in einem so fragmentierten Fach, wo teilweise nicht einmal ein Dutzend Menschen an einem Forschungsgebiet arbeiten, sicherstellen, dass sich keine Fehler einschleichen?
Hierfür setzen einige Mathematiker auf einen neuen Universalgelehrten: den Computer. Denn Computer haben die Fähigkeit, logisch verknüpfte Aussagen zu prüfen. Jede noch so kleine Argumentationslücke kann ein Algorithmus problemlos aufdecken.
Seit den 2010er Jahren wächst der mathematische Forschungsbereich der »Formalisierung« rapide an - und der entscheidet sich grundlegend von allen anderen Teilgebieten. Die Forschenden verbringen nicht etwa ihre Zeit damit, mit Stift und Papier nach Beweisstrategien zu suchen oder neue Vermutungen aufzustellen. Nein, sie verfassen zehntausende Zeilen kryptischer Codes, die Dinge beschreiben, welche die Fachwelt schon lange weiß: Definitionen, Sätze und Beweise, die Studierenden in den ersten Semestern begegnen.
Das Ziel der jungen Forschungsrichtung ist es, die Mathematik auf eine völlig neue Stufe stellen. Das gesamte Fach soll formalisiert - also in eine Programmiersprache übersetzt - werden, damit Computer die Richtigkeit aller bisherigen Ergebnisse überprüfen können. So soll menschliches Versagen und Schludrigkeit vollständig aus dem Fach verschwinden.
Allerdings handelt es sich dabei um ein Mammutprojekt: »Um einen einseitigen Lehrbuchbeweis zu formalisieren, für den schon alle Begrifflichkeiten im Computer bereitstehen, ist man mehrere Tage, wenn nicht sogar mehrere Wochen lang beschäftigt«, erklärt der Mathematiker Floris van Doorn von der Universität Bonn. Anfangs zeigten sich viele Fachleute daher skeptisch gegenüber den maschinellen Beweisprüfern. Sie schienen den Aufwand nicht wert. »Mathematiker brauchen lange, um sich an neue Situationen anzupassen«, sagte Kevin Buzzard vom Imperial College London bei einem Vortrag in Bonn, einer der führenden Forschenden in diesem Bereich.
Doch spätestens seit den 2020er Jahren hat sich das geändert. Nun sind Buzzard und van Doorn Teil einer Community, die tausende Forschende aus aller Welt umfasst. Unermüdlich arbeiten sie daran, das gesamte mathematische Wissen der Menschheit auf einen Computer zu übertragen. Jede noch so kleine Erkenntnis, jede Definition: Einfach alles soll irgendwann digital abrufbar sein, um automatisiert prüfen zu können, ob eine mathematische Arbeit richtig ist.
Ihre Anstrengungen haben sich bereits gelohnt. So wandte sich der renommierte Mathematiker und Fields-Medaillist Peter Scholze im Jahr 2020 an die Formalisierungscommunity, um seinen Beweis durch einen Computer prüfen zu lassen. Es gab keine anderen Menschen, die sich gut genug mit diesem Gebiet auskannten, um die Richtigkeit seiner Argumentation sicherzustellen. Nach einem halben Jahr kam heraus: Sein Beweis war korrekt.
Nun soll dieses Vorgehen zum mathematischen Alltag werden. Alle mathematischen Forschungsergebnisse sollen vor ihrer Veröffentlichung durch einen algorithmischen Beweisprüfer bestätigt werden. Das würde eine völlig neue Art der mathematischen Arbeit mit sich bringen - und Menschen aus unterschiedlichsten Fachgebieten zusammenführen. So können größere Kollaborationen entstehen, die das Fach aus seinem Nischendasein heben.
Mit einem ehrgeizigen Forschungsprojekt an der Universität Bonn hat van Doorn nun vorgemacht, wie eine solche Zukunft der Mathematik aussehen könnte.
Einem Computer die Mathematik näherbringen
In der Schule beschränkt sich der Mathematikunterricht meist auf Rechnen. Die Arbeit professioneller Mathematiker sieht hingegen völlig anders aus. Es geht darum, bisher unerkannte Zusammenhänge aufzudecken und neue Strukturen zu erschließen. Dafür sind Definitionen, Sätze und Beweise nötig. Letztere bilden das Rückgrat des Fachs: Sie sind es, die eine jede mathematische Aussage stützen. Wurde etwas einmal bewiesen, ist es für immer wahr. Es sei denn natürlich, dabei wurde ein Fehler gemacht.
Deshalb braucht es aufmerksame Gutachter. Ein Ergebnis wird erst dann in einer Fachzeitschrift veröffentlicht, wenn Unabhängige bestätigen, dass die Arbeit fehlerfrei ist. Das kann ziemlich aufwändig sein. Die Personen müssen in Textform ausformulierte Erklärungen und Gleichungen im Detail durchgehen und entscheiden, ob alles stimmig ist. Dieser Prozess kann mitunter sehr lange dauern. Je nachdem, wie komplex die Argumentation ist, ob sie auf neuen Methoden aufbaut und wie umfangreich sie ist, können sogar mehrere Jahre vergehen, bis es einen Daumen nach oben oder nach unten gibt. Aber Menschen sind fehlbar, der Begutachtungsprozess kann auch mal schieflaufen. Es geschieht immer wieder, dass Unstimmigkeiten in bereits veröffentlichten Arbeiten ans Licht kommen. Und manchmal scheitert dieser Vorgang alleine daran, dass sich kaum Menschen finden lassen, die sich gut genug mit der Materie auskennen.
So entstanden schon in den 1950er Jahren erste Beweisassistenten; der Bereich blüht aber erst seit dem 21. Jahrhundert richtig auf. »Ich arbeite nun schon seit elf Jahren mit Lean«, erklärt van Doorn. Lean ist einer der bekanntesten Beweisassistenten, der die gleichnamige Programmiersprache verarbeitet. Am Anfang seiner Forscherkarriere hatte sich der Mathematiker auf Logik spezialisiert. Doch seine Leidenschaft zur Formalisierung hat ihm eine Reise quer durch viele mathematische Gebiete ermöglicht: Er hat an Projekten zur Mengenlehre, Differentialgeometrie oder algebraischer Topologie mitgewirkt - eine ungewöhnlich große Bandbreite.
Die Grundlage der Mathematik
Die heutige Mathematik fußt auf neun Grundregeln, welche die Logiker Ernst Zermelo und Abraham Fraenkel zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufstellten. Das Axiomensystem wird durch ZFC abgekürzt, wobei das C für das Auswahlaxiom (Englisch: axiom of choice) steht.
- Extensionalitätsaxiom: Zwei Mengen sind genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente enthalten.
- Leermengenaxiom: Es gibt eine Menge ohne Elemente.
- Paarmengenaxiom: Für zwei Mengen gibt es eine dritte Menge, welche die ersten zwei Mengen als Elemente hat.
- Vereinigungsaxiom: Die Elemente zweier Mengen lassen sich in einer dritten vereinigen.
- Unendlichkeitsaxiom: Es kann Mengen mit unendlich vielen Elementen geben.
- Potenzmengenaxiom: Für jede Menge lässt sich eine Potenzmenge definieren, die alle Teilmengen der ursprünglichen Menge enthält.
- Regularitätsaxiom: Jede nichtleere Menge enthält ein Element, das disjunkt zur ursprünglichen Menge ist.
- Aussonderungsaxiom: Zu jeder Menge existiert eine Menge, die all jene Elemente enthält, für die ein bestimmtes Prädikat gilt.
- Auswahlaxiom: Aus einer Reihe von nichtleeren Mengen lässt sich stets je ein Element auswählen.
Neben den ZFC-Axiomen gibt es auch andere Grundregeln, die als Fundament der Mathematik dienen können. Das Computerprogramm Lean fußt zum Beispiel auf der Homotopic Type Theory (kurz: HoTT).
Van Doorn versucht seit Jahren, Maschinen ein mathematisches Verständnis näherzubringen. Damit ein Computer einen Beweis nachprüfen kann, muss er die Mathematik von den Grundlagen her angehen. Das heißt, die Maschine muss zuerst das Fundament des Fachs lernen: die unbewiesenen Grundannahmen, so genannte Axiome, aus denen sich die Mathematik aufbaut. Anhand klar definierter logischer Regeln lassen sich diese Axiome kombinieren, um zu neuen Aussagen zu führen - ähnlich wie aus »alle Römer sind Menschen« und »alle Menschen sich sterblich« folgt: »Alle Römer sind sterblich«.
Um einen Beweis zu prüfen, muss man theoretisch jede darin enthaltene Aussage auf die grundlegenden Axiome zurückführen und sicherstellen, dass sie richtig miteinander verknüpft wurden.
Ein solches Vorgehen ist in der Praxis aber nicht umsetzbar. Zum Beispiel bewiesen die zwei Logik-Pioniere Bertrand Russell und Alfred Whitehead über mehrere hundert Seiten in ihren Büchern der »Principia Mathematica«, dass 1 + 1 = 2 ist. Und möchte man aus den heute gängigen Axiomen 2 + 2 = 4 ableiten, sind dafür mehr als 26 000 Rechenschritte nötig. Deshalb arbeiten motivierte Fachleute seit Jahren an »Mathlib«, einer Programmbibliothek mit inzwischen fast zwei Millionen Zeilen Code, die viele grundlegende Begriffe, Definitionen und Sätze enthält. »Mittlerweile ist fast die gesamte Mathematik, die man während des Grundstudiums lernt, in Mathlib enthalten«, sagt van Doorn.
2 + 2 = 4
Um eine mathematische Aussage aus den grundlegenden Axiomen der Mathematik abzuleiten, ist meist viel Aufwand nötig. Möchte man zum Beispiel beweisen, dass 2 + 2 = 4 ist, muss man zunächst die Zahl 1 aus der Mengenlehre ableiten und definieren, was das Pluszeichen und das Gleichheitszeichen bedeuten.
Die natürlichen Zahlen lassen sich durch die leere Menge definieren:
und so weiter.
Damit sind schon einmal die Symbole für Zahlen geklärt. Die Addition lässt sich über diese Definition auch erklären: , wobei hier das Symbol für die Vereinigung von Mengen ∪ genutzt wird – auch das muss sorgfältig aus den Axiomen abgeleitet werden.
Dann lässt sich zum Beispiel zeigen:
Damit lässt sich dann auch 4 als ((1+1)+1)+1 schreiben, also (2+1)+1. Anschließend muss man beweisen, dass die Addition assoziativ ist, also dass beispielsweise gilt (2+1)+1 = 2+(1+1). Erst wenn das belegt ist, folgt daraus, dass 2 + 2 = 4.
Leitet man diese simple Aussage aus dem Zermelo-Fraenkel-Axiomensystem ab, das aktuell als gängige Grundlage der Mathematik akzeptiert ist, dann sind dafür mehr als 26 000 Schritte nötig.
Vom eigentlichen Ziel, die gesamte Mathematik zu formalisieren, ist die Fachwelt noch weit entfernt. »Vielleicht wird es auch nie möglich sein«, sagt van Doorn. Denn täglich würden so viele mathematische Arbeiten publiziert, dass es unmöglich sei, damit Schritt zu halten. »Lean kann gar nicht so schnell wachsen, wie Neues produziert wird.«
Lean in der mathematischen Spitzenforschung
Bis jetzt haben sich die Bemühungen der Mathematikerinnen und Mathematiker größtenteils darauf beschränkt, bereits bekanntes Wissen zu formalisieren. Das war auch nötig, um überhaupt eine funktionierende Bibliothek wie Mathlib aufzubauen. Doch nun sei Lean mächtig genug, um auch aktuelle Mathematik zu verarbeiten, ist sich van Doorn sicher. Deshalb schloss er sich im Jahr 2023 mit Christoph Thiele zusammen, der ebenfalls an der Universität Bonn forscht.
Thiele und seine Arbeitsgruppe beschäftigen sich mit harmonischer Analysis. Das Gebiet hängt eng mit der Musik zusammen. Ähnlich, wie sich ein Ton in verschiedene Obertöne mit bestimmten Frequenzen zerlegen lässt, kann man mathematische Objekte in einfachere Fragmente aufteilen, um sie zu untersuchen. Das hat nicht nur in der reinen Mathematik einen Nutzen, sondern ermöglicht es auch, Dateien zu komprimieren oder zu verschlüsseln. Der Forschungsbereich hat viele praktische Anwendungen.
»In der harmonischen Analysis gab es bisher kaum Formalisierungen«, sagt van Doorn. Thiele selbst hatte vor der Zusammenarbeit keine Berührungspunkte zu diesem Gebiet. »Ich hatte mich grundsätzlich mit Fragen der automatisierten Beweisstrukturen beschäftigt, aber mehr als Hobby denn professionell«, erinnert sich Thiele.
Als Thieles Forschungsgruppe ein neues Ergebnis bewiesen hatte, erkannte van Doorn, dass sich dieses ideal für eine Formalisierung eignen könnte: »Der Beweis an sich ist sehr kompliziert, er besteht aus sehr vielen Schritten, die alles andere als trivial sind. Gleichzeitig fußt er aber auf Grundlagen, von denen die meisten schon in Lean enthalten sind.« Die beiden Mathematiker beschlossen daher, den Beweis zu formalisieren und maschinell zu prüfen - und ihn erst im Anschluss zu veröffentlichen. Ein Vorgehen, das in dieser Form äußerst unüblich ist.
Zwei Jahre lang hielten Thiele und sein Team die Füße still: Sie stellten den Beweis zwar online zur Verfügung, reichten ihn aber nicht in einem Fachjournal ein. »Damit können wir zeigen, dass Lean schon jetzt in der aktuellen mathematischen Forschung einen Nutzen hat«, sagt van Doorn. Ein Risiko, dass eine andere Arbeitsgruppe ihnen mit einem ähnlichen Beweis zuvorkommen könnte, sah Thiele nicht. »In der Mathematik ist der Zeitrahmen nicht so eng bemessen.«
Van Doorn ist überzeugt, dass dieses Vorgehen - erst formalisieren, dann maschinell prüfen und im Anschluss publizieren - die Zukunft der mathematischen Forschung ist. Dem stimmt Thiele zu: »Sobald es jedem Autorenteam zumutbar wird, zu formalisieren, wird es einen Umsturz geben. Die Gutachter könnten sich weigern, Verantwortung für die Korrektheit von Beweisen zu übernehmen, die die Autoren nicht selbst verifiziert haben.«
Der Satz von Carleson
Thiele und sein Team haben sich mit dem Satz von Carleson beschäftigt. Die Geschichte dieses Ergebnisses reicht 200 Jahre zurück, bis zu den Anfängen der harmonischen Analysis. In dieser spielt Joseph Fourier eine wichtige Rolle: Der französische Mathematiker erkannte, dass sich Funktionen (das Analogon zu einem Ton aus der Musik) in eine unendlich lange Summe von periodischen Funktionen wie Sinus- oder Kosinusfunktionen (die Obertöne bestimmter Frequenzen) zerlegen lassen. Diese unendliche Summe wird als Fourier-Reihe bezeichnet. Und schon Fourier fragte sich: Für welche Funktionen ist eine solche Zerlegung möglich?
Er konnte bewiesen, dass »glatte« Funktionen (also solche, deren Graph keine Ecken und Kanten aufweist und die somit unendlich oft differenzierbar sind) immer durch eine Fourier-Reihe angenähert werden können. Aber was, wenn die Funktion nur einmal differenzierbar ist? Oder wenn die Funktion bloß stetig ist - man sie also in einem Zug zeichnen kann, ohne den Stift abzusetzen, sie aber Spitzen und Kanten haben kann? Lässt sich eine derartige Funktion auch durch eine unendliche Summe von Kosinus- und Sinusfunktionen beschreiben? Oder ist sie zu kompliziert, sodass härtere Geschütze nötig sind?
Im Jahr 1876 wurde klar, dass stetige Funktionen nicht in jedem Punkt durch eine Fourier-Reihe genähert werden können. Deswegen milderten Fachleute die Anforderungen ab: Bei welchen Funktionen ist das fast überall möglich? Sie versuchten dabei, die Anforderungen an Funktionen immer weiter zu senken.
Ihre Bemühungen gipfelten schließlich in einem Beweis, den der Mathematiker Lennart Carleson 1966 veröffentlichte. Demnach lässt sich jede Funktion, deren Quadrat integrierbar ist, fast überall durch eine Fourier-Reihe beschreiben. Auch wenn sich die Aussage - gemessen an anderen Problemen der modernen Mathematik - recht einfach formulieren lässt, fiel der Beweis erstaunlich kompliziert aus. »Auch Nachfolgearbeiten konnten ihn nicht wirklich vereinfachen«, sagt van Doorn, »das ist ziemlich unüblich.«
Thiele und sein Team untersuchten eine Verallgemeinerung des Satzes von Carleson: Die zu nähernde Funktion soll in diesem Fall nicht nur mit reellen Zahlen gefüttert werden, sondern Größen aus einem abstrakteren Raum verarbeiten. Dafür mussten sie dann auch die Definition der Fourier-Reihe erweitern. Anstatt nur über Sinus- und Kosinus zu addieren, enthält die Summe kompliziertere Abbildungen. Die Forschungsgruppe um Thiele bewies, unter welchen Umständen eine solche Funktion durch die abgewandelte Fourier-Reihe genähert werden kann.
Vom Beweis zum überprüften Beweis
Der Beweis der Bonner Gruppe erstreckte sich anfangs über 30 Seiten. »Wie beim ursprünglichen Satz von Carleson war auch dieser kompliziert. Sie mussten den Raum in viele kleine Abschnitte aufspalten, die sie danach weiter unterteilten und dann im Detail analysierten«, erinnert sich van Doorn. Er hatte ursprünglich geplant, den Beweis direkt zu formalisieren. »Aber das habe ich schnell aufgegeben.«
Stattdessen schrieb er den Beweis mit der Hilfe von Thieles Team zunächst einmal um und spaltete ihn in kleine Teilstücke auf. Dabei mussten die Forschenden auch einige Lücken füllen. »In der Regel schreibt man in einem Beweis nicht alle Teilschritte aus«, erklärt er, »aber die sind für einen Computer natürlich wichtig.« Aus den ursprünglichen 30 Seiten wurden so 120. »Ich habe bis heute nicht jedes Detail verstanden«, gibt van Doorn zu.
Den Beweis hat er anschließend in 180 kleinere Teilbeweise zerlegt, die alle formalisiert und einzeln durch Lean überprüft werden mussten. Dafür wandte er sich an das Lean-Onlineforum namens Zulip und stellte dort das Carleson-Projekt vor. Freiwillige aus der Community konnten sich jene Teilaufgaben heraussuchen, die sie gerne bearbeiten wollten. Rund zwei Dutzend Personen beteiligten sich an dem ehrgeizigen Projekt.
Die Zusammenarbeit lief größtenteils virtuell ab. Viele der Menschen hat van Doorn nie persönlich getroffen. Einige von ihnen sind nicht einmal beruflich in der Forschung tätig. »Man muss zwar kein Experte auf dem Gebiet sein«, erläutert van Doorn, »aber man muss zumindest die Aussagen jener Teilaufgabe verstehen, die man bearbeitet.« Dadurch können sich sowohl erfahrene Mathematiker als auch Studierende an einem solchen Projekt beteiligen. Laut van Doorn bringe das Menschen aus aller Welt mit verschiedenen Hintergründen zusammen und erleichtere Kollaborationen.
Auch Thiele hat die Zusammenarbeit sehr geschätzt. »Die meisten, die sich in Lean eingearbeitet haben, sind deutlich jünger als ich - bis hin zu Bachelorstudenten. Es war schön, mit diesen jungen Leuten zusammenzuarbeiten und insbesondere ihre Fertigkeiten im Umgang mit Computern und modernen Software-Tools zu beobachten.«
Nach nur etwa einem Jahr war das Projekt beendet. Viel schneller, als es Thiele erwartet hatte. Im Juli 2025 waren alle 180 Teilaufgaben überprüft; insgesamt 40 000 Zeilen Code belegen, dass der Beweis korrekt ist. »Wir können uns jetzt sicher sein: Nicht nur der Beweis ist richtig, sondern auch jeder kleine Zwischenschritt stimmt«, sagt van Doorn. Wenn er und Thiele die Arbeit nun bei einer Fachzeitschrift einreichen, fällt somit ein wesentlicher Teil des Begutachtungsprozesses weg. »Die Gutachter müssen nur noch beurteilen, ob das Ergebnis zu den Aussagen des Papers passt und ob es interessant genug ist, um im entsprechenden Journal zu erscheinen«, sagt van Doorn.
Damit hat van Doorn sein Ziel erreicht: Er konnte zeigen, dass Lean fortgeschritten genug ist, um in der aktuellen Forschung genutzt zu werden. Zudem konnte er die Programmbibliothek Mathlib um 10 000 Codezeilen erweitern.
Dieses und vergleichbare Projekte tragen dazu bei, dass sich die Fachwelt für die neuen computergestützten Methoden öffnet. »Man wird langsam gewahr, dass die Verifizierung nicht mehr so viel Mehraufwand ist zur eigentlichen Publikation«, sagt Thiele. Das sah in der Vergangenheit noch ganz anders aus. Um seinen 2005 erschienenen Beweis der Keplerschen Vermutung, welche die platzsparendste Anordnung von Kugeln im Raum beschreibt, zu formalisieren, brauchte Thomas Hales von der University of Pittsburgh mehr als 10 Jahre. Dieser enorme Aufwand schreckte viele Fachleute ab.
Nun wendet sich das Blatt. So war im Jahr 2021 ein Beweisprüfer erstmals schneller als ein menschlicher Begutachter. Der damalige Doktorand Bhavik Mehta von der Cambridge University hat eine Arbeit von Thomas Bloom von der University of Manchester formalisiert und verifiziert, während ein menschlicher Gutachter die Bearbeitung noch nicht abgeschlossen hatte. Solche Erfolge sind zwar bislang Einzelfälle, doch das könnte sich schon bald ändern. »Immer mehr Menschen erkennen den Nutzen von Beweisprüfern an«, befindet van Doorn.
Das gesteigerte Interesse macht sich auch auf Zulip bemerkbar. Früher habe van Doorn noch alle Beiträge von Nutzenden gelesen. »Heute sind es aber um die 1000 Posts pro Tag. Ich kann nur noch in ganz bestimmten Bereichen alle Entwicklungen im Detail mitverfolgen.«
Und auch Außenstehende interessieren sich für die gegenwärtigen Entwicklungen. So hat der Aktienhändler und Milliardär Alex Gerko Ende Juli 2025 zugesagt, jeweils fünf Millionen US-Dollar in Lean und Mathlib zu investieren. Ziel ist es, die Handhabung des Beweisprüfers zu vereinfachen und die Programmbibliothek zu erweitern. Zudem hat die US-Behörde »National Science Foundation« Anfang August 2025 trotz ihres aktuellen Sparkurses angekündigt, ein neues Mathematikinstitut zu fördern, das sich unter anderem mit der Formalisierung des Fachs beschäftigt.
Fehler durch Lean offengelegt
Das Formalisieren ermöglicht es nicht nur, neue Forschungsergebnisse zu prüfen. Tatsächlich fielen durch Beweisprüfer teilweise schwere Fehler bei bereits etablierten Beweisen auf. Ein solcher Fall ereignete sich im Rahmen des 2024 von Kevin Buzzard initiierten Projekts, um den Großen Satz von Fermat zu formalisieren - eine Mammutaufgabe. Der Beweis fußt auf vielen komplizierten Arbeiten und abstrakten Techniken der modernen Mathematik, von denen große Teile noch nicht formalisiert sind. Und wie sich erst dabei herausstellte, enthielt eine dieser Arbeiten einen Fehler.
Der französische Mathematiker Antoine Chabert-Loir bemerkte im Herbst 2024 eine Unstimmigkeit in einem 60 Jahre alten Beweis von Norbert Roby. Der Mathematiker hatte vergessen, ein Symbol von einer Zeile auf die nächste zu übertragen und berücksichtigte dieses auch weiterhin nicht, was die restliche Argumentation seines Beweises verfälschte. Glücklicherweise fand der Mathematiker Brian Conrad kurze Zeit später eine Arbeit mit einem anderen - fehlerfreien - Beweis von Robys Aussage.
Ein etwas schwierigerer Fall ereignete sich 2019, als der Mathematiker Sébastien Gouëzel eine sechs Jahre zuvor veröffentlichte Arbeit von Vladimir Shchur formalisierte und dabei auf eine falsche Ungleichung stieß. Daraufhin erarbeitete Gouëzel zusammen mit Shchur ein neues Argument, um den Beweis zu korrigieren. 2019 veröffentlichten sie schließlich gemeinsam eine Arbeit, in der sie das ursprüngliche Ergebnis nun lückenlos bewiesen - und es gleich mit einem Beweisprüfer verifiziert hatten.
Die Zukunft der Mathematik
Die große Mehrheit der Mathematikerinnen und Mathematiker hat keine Berührungspunkte mit Beweisprüfern wie Lean. Auch wenn ihre Akzeptanz und Neugier wächst, erscheint vielen die Hürde zu groß. Meist ist viel Zeit und viel Anstrengung nötig, um selbst einfachste Beweise zu formalisieren. In Zukunft könnte KI dabei Abhilfe schaffen.
Inzwischen arbeiten Techunternehmen wie Google daran, großen Sprachmodellen das Formalisieren beizubringen. Sprich: Die KI soll lernen, aus einem englischsprachigen Text den dazugehörigen Lean-Code abzuleiten, damit ein Beweisprüfer die Aussage verifizieren kann. Noch sind die Ergebnisse allerdings nicht zufriedenstellend. »Bisher habe ich noch kein verfügbares Modell gesehen, dass diese Aufgabe gut löst«, sagt van Doorn. »Angesichts der rasanten Entwicklungen in dem Bereich kann sich das aber schnell ändern.«
Terence Tao, ein renommierter Mathematiker und Fields-Medaillist von der University of California, hat eine deutlichere Vorstellung davon, welche Rolle die künstliche Intelligenz bald in dem Fach einnehmen könnte: »In Zukunft werden wir unsere Beweise nicht mehr Zeile für Zeile aufschreiben, sondern sie einer KI erklären, die das Gesagte in Lean formalisiert«, sagte er 2024 zu »Spektrum«.
KI kann aber auch auf andere Weise mit Beweisprüfern gepaart werden. Mit Sprachmodellen lassen sich beispielsweise Beweise erzeugen, die direkt durch ein Programm wie Lean geprüft werden. »Wenn wir in Zukunft ein mathematisches Gebiet erforschen, könnte man zunächst eine KI Millionen Probleme untersuchen lassen und sich einen ersten Überblick über die Landschaft verschaffen«, sagte Tao zu »Quanta Magazine«. Ein ähnliches Projekt hat der Mathematiker im Herbst 2024 verfolgt: Aus einfachen mathematischen Bausteinen mit unterschiedlichen Eigenschaften leitete er 22 Millionen mögliche Folgerungen ab, die geprüft werden mussten. Welche sind wahr, welche falsch? Innerhalb weniger Monate hatten mehr als 50 Freiwillige die Aufgaben abgearbeitet. Einige setzten dafür KI-gestützte Methoden ein und ließen die Ausgaben mit einem Beweisprüfer verifizieren. Damit hat künstliche Intelligenz großes Potenzial, nicht nur die Mathematik im Allgemeinen, sondern auch ihre Formalisierung weiterzubringen.
»Es ist eine andere Art Mathematik zu betreiben. Eine modernere Art«Terence Tao, Mathematiker
Eine wichtige Rolle spielt aber auch die mathematische Ausbildung. Bislang gibt es nur wenige Universitäten, die Kurse zu Lean oder vergleichbaren Beweisprüfern anbieten. »Das liegt vor allem daran, dass es bislang nur wenige Experten auf dem Gebiet gibt«, stellt van Doorn fest. Dabei sei es überaus wichtig, junge Studierende von Anfang an an diese Methoden heranzuführen. »Nicht jeder muss künftig im Bereich der Formalisierung arbeiten«, sagt er. »Aber wenn man Lean versteht, hilft es, seine Beweise strukturierter anzugehen. Man denkt einfach anders darüber nach.«
Auf diese Weise werden selbst hochspezielle Arbeiten für Außenstehende nachvollziehbarer. Beweisprüfer begünstigen also nicht nur den Austausch zwischen Mathematikern unterschiedlichster Expertise, sondern sorgen auch für klarere Ergebnisse. Die Computerprogramme kehren den aktuellen Trend zu immer komplizierteren und unzugänglichen Resultaten um - und machen aus der Mathematik wieder einen Teamsport, bei dem sich die Menschen austauschen, gegenseitig inspirieren und anregen können. »Jetzt kann man mit Hunderten von Leuten zusammenarbeiten, die man noch nie zuvor getroffen hat«, sagte Tao im »Spektrum«-Interview. »Es ist eine andere Art Mathematik zu betreiben. Eine modernere Art.«
