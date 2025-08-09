Beweisprüfer und KI: Was passiert, wenn niemand mehr die Mathematik versteht?

Die Mathematik steht vor einem Problem: Sie ist zu komplex geworden. Immer wieder kommt es vor, dass Fachleute ellenlange Forschungsergebnisse vorstellen, die so speziell sind, dass es kaum einen Menschen auf der Welt gibt, der sie nachvollziehen könnte.

Die Zeit der Universalgelehrten ist längst vorbei. Doch in der Mathematik gleicht schon eine Person einem Universalgelehrten, wenn sie sich in mehreren Teilgebieten auskennt, etwa der Analysis und der Geometrie. Häufig können Fachleute des einen Bereichs kaum die Zusammenfassungen von Fachartikeln eines anderen Bereichs verstehen. Vom einstigen Teamsport wandelt sich die Disziplin zum Einzelwettkampf. Wie lässt sich in einem so fragmentierten Fach, wo teilweise nicht einmal ein Dutzend Menschen an einem Forschungsgebiet arbeiten, sicherstellen, dass sich keine Fehler einschleichen?

Hierfür setzen einige Mathematiker auf einen neuen Universalgelehrten: den Computer. Denn Computer haben die Fähigkeit, logisch verknüpfte Aussagen zu prüfen. Jede noch so kleine Argumentationslücke kann ein Algorithmus problemlos aufdecken.

Seit den 2010er Jahren wächst der mathematische Forschungsbereich der »Formalisierung« rapide an - und der entscheidet sich grundlegend von allen anderen Teilgebieten. Die Forschenden verbringen nicht etwa ihre Zeit damit, mit Stift und Papier nach Beweisstrategien zu suchen oder neue Vermutungen aufzustellen. Nein, sie verfassen zehntausende Zeilen kryptischer Codes, die Dinge beschreiben, welche die Fachwelt schon lange weiß: Definitionen, Sätze und Beweise, die Studierenden in den ersten Semestern begegnen.

Das Ziel der jungen Forschungsrichtung ist es, die Mathematik auf eine völlig neue Stufe stellen. Das gesamte Fach soll formalisiert - also in eine Programmiersprache übersetzt - werden, damit Computer die Richtigkeit aller bisherigen Ergebnisse überprüfen können. So soll menschliches Versagen und Schludrigkeit vollständig aus dem Fach verschwinden.

Allerdings handelt es sich dabei um ein Mammutprojekt: »Um einen einseitigen Lehrbuchbeweis zu formalisieren, für den schon alle Begrifflichkeiten im Computer bereitstehen, ist man mehrere Tage, wenn nicht sogar mehrere Wochen lang beschäftigt«, erklärt der Mathematiker Floris van Doorn von der Universität Bonn. Anfangs zeigten sich viele Fachleute daher skeptisch gegenüber den maschinellen Beweisprüfern. Sie schienen den Aufwand nicht wert. »Mathematiker brauchen lange, um sich an neue Situationen anzupassen«, sagte Kevin Buzzard vom Imperial College London bei einem Vortrag in Bonn, einer der führenden Forschenden in diesem Bereich.

Doch spätestens seit den 2020er Jahren hat sich das geändert. Nun sind Buzzard und van Doorn Teil einer Community, die tausende Forschende aus aller Welt umfasst. Unermüdlich arbeiten sie daran, das gesamte mathematische Wissen der Menschheit auf einen Computer zu übertragen. Jede noch so kleine Erkenntnis, jede Definition: Einfach alles soll irgendwann digital abrufbar sein, um automatisiert prüfen zu können, ob eine mathematische Arbeit richtig ist.

Ihre Anstrengungen haben sich bereits gelohnt. So wandte sich der renommierte Mathematiker und Fields-Medaillist Peter Scholze im Jahr 2020 an die Formalisierungscommunity, um seinen Beweis durch einen Computer prüfen zu lassen. Es gab keine anderen Menschen, die sich gut genug mit diesem Gebiet auskannten, um die Richtigkeit seiner Argumentation sicherzustellen. Nach einem halben Jahr kam heraus: Sein Beweis war korrekt.

Nun soll dieses Vorgehen zum mathematischen Alltag werden. Alle mathematischen Forschungsergebnisse sollen vor ihrer Veröffentlichung durch einen algorithmischen Beweisprüfer bestätigt werden. Das würde eine völlig neue Art der mathematischen Arbeit mit sich bringen - und Menschen aus unterschiedlichsten Fachgebieten zusammenführen. So können größere Kollaborationen entstehen, die das Fach aus seinem Nischendasein heben.

Mit einem ehrgeizigen Forschungsprojekt an der Universität Bonn hat van Doorn nun vorgemacht, wie eine solche Zukunft der Mathematik aussehen könnte.

Einem Computer die Mathematik näherbringen

In der Schule beschränkt sich der Mathematikunterricht meist auf Rechnen. Die Arbeit professioneller Mathematiker sieht hingegen völlig anders aus. Es geht darum, bisher unerkannte Zusammenhänge aufzudecken und neue Strukturen zu erschließen. Dafür sind Definitionen, Sätze und Beweise nötig. Letztere bilden das Rückgrat des Fachs: Sie sind es, die eine jede mathematische Aussage stützen. Wurde etwas einmal bewiesen, ist es für immer wahr. Es sei denn natürlich, dabei wurde ein Fehler gemacht.

Deshalb braucht es aufmerksame Gutachter. Ein Ergebnis wird erst dann in einer Fachzeitschrift veröffentlicht, wenn Unabhängige bestätigen, dass die Arbeit fehlerfrei ist. Das kann ziemlich aufwändig sein. Die Personen müssen in Textform ausformulierte Erklärungen und Gleichungen im Detail durchgehen und entscheiden, ob alles stimmig ist. Dieser Prozess kann mitunter sehr lange dauern. Je nachdem, wie komplex die Argumentation ist, ob sie auf neuen Methoden aufbaut und wie umfangreich sie ist, können sogar mehrere Jahre vergehen, bis es einen Daumen nach oben oder nach unten gibt. Aber Menschen sind fehlbar, der Begutachtungsprozess kann auch mal schieflaufen. Es geschieht immer wieder, dass Unstimmigkeiten in bereits veröffentlichten Arbeiten ans Licht kommen. Und manchmal scheitert dieser Vorgang alleine daran, dass sich kaum Menschen finden lassen, die sich gut genug mit der Materie auskennen.

So entstanden schon in den 1950er Jahren erste Beweisassistenten; der Bereich blüht aber erst seit dem 21. Jahrhundert richtig auf. »Ich arbeite nun schon seit elf Jahren mit Lean«, erklärt van Doorn. Lean ist einer der bekanntesten Beweisassistenten, der die gleichnamige Programmiersprache verarbeitet. Am Anfang seiner Forscherkarriere hatte sich der Mathematiker auf Logik spezialisiert. Doch seine Leidenschaft zur Formalisierung hat ihm eine Reise quer durch viele mathematische Gebiete ermöglicht: Er hat an Projekten zur Mengenlehre, Differentialgeometrie oder algebraischer Topologie mitgewirkt - eine ungewöhnlich große Bandbreite.

Die Grundlage der Mathematik © spawns / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Ein Fundament | Man kann sich die gesamte Mathematik wie einen immer weiter anwachsenden Turm aus Bauklötzen vorstellen. Jede Aussage und jeder Beweis ist ein weiterer Klotz, der den Turm, der mit den Axiomen des Fachs startet, vergrößert. Die heutige Mathematik fußt auf neun Grundregeln, welche die Logiker Ernst Zermelo und Abraham Fraenkel zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufstellten. Das Axiomensystem wird durch ZFC abgekürzt, wobei das C für das Auswahlaxiom (Englisch: axiom of choice) steht. Extensionalitätsaxiom: Zwei Mengen sind genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente enthalten. Leermengenaxiom: Es gibt eine Menge ohne Elemente. Paarmengenaxiom: Für zwei Mengen gibt es eine dritte Menge, welche die ersten zwei Mengen als Elemente hat. Vereinigungsaxiom: Die Elemente zweier Mengen lassen sich in einer dritten vereinigen. Unendlichkeitsaxiom: Es kann Mengen mit unendlich vielen Elementen geben. Potenzmengenaxiom: Für jede Menge lässt sich eine Potenzmenge definieren, die alle Teilmengen der ursprünglichen Menge enthält. Regularitätsaxiom: Jede nichtleere Menge enthält ein Element, das disjunkt zur ursprünglichen Menge ist. Aussonderungsaxiom: Zu jeder Menge existiert eine Menge, die all jene Elemente enthält, für die ein bestimmtes Prädikat gilt. Auswahlaxiom: Aus einer Reihe von nichtleeren Mengen lässt sich stets je ein Element auswählen. Neben den ZFC-Axiomen gibt es auch andere Grundregeln, die als Fundament der Mathematik dienen können. Das Computerprogramm Lean fußt zum Beispiel auf der Homotopic Type Theory (kurz: HoTT).

Van Doorn versucht seit Jahren, Maschinen ein mathematisches Verständnis näherzubringen. Damit ein Computer einen Beweis nachprüfen kann, muss er die Mathematik von den Grundlagen her angehen. Das heißt, die Maschine muss zuerst das Fundament des Fachs lernen: die unbewiesenen Grundannahmen, so genannte Axiome, aus denen sich die Mathematik aufbaut. Anhand klar definierter logischer Regeln lassen sich diese Axiome kombinieren, um zu neuen Aussagen zu führen - ähnlich wie aus »alle Römer sind Menschen« und »alle Menschen sich sterblich« folgt: »Alle Römer sind sterblich«.

Um einen Beweis zu prüfen, muss man theoretisch jede darin enthaltene Aussage auf die grundlegenden Axiome zurückführen und sicherstellen, dass sie richtig miteinander verknüpft wurden.

Ein solches Vorgehen ist in der Praxis aber nicht umsetzbar. Zum Beispiel bewiesen die zwei Logik-Pioniere Bertrand Russell und Alfred Whitehead über mehrere hundert Seiten in ihren Büchern der »Principia Mathematica«, dass 1 + 1 = 2 ist. Und möchte man aus den heute gängigen Axiomen 2 + 2 = 4 ableiten, sind dafür mehr als 26 000 Rechenschritte nötig. Deshalb arbeiten motivierte Fachleute seit Jahren an »Mathlib«, einer Programmbibliothek mit inzwischen fast zwei Millionen Zeilen Code, die viele grundlegende Begriffe, Definitionen und Sätze enthält. »Mittlerweile ist fast die gesamte Mathematik, die man während des Grundstudiums lernt, in Mathlib enthalten«, sagt van Doorn.

2 + 2 = 4 Um eine mathematische Aussage aus den grundlegenden Axiomen der Mathematik abzuleiten, ist meist viel Aufwand nötig. Möchte man zum Beispiel beweisen, dass 2 + 2 = 4 ist, muss man zunächst die Zahl 1 aus der Mengenlehre ableiten und definieren, was das Pluszeichen und das Gleichheitszeichen bedeuten. Die natürlichen Zahlen lassen sich durch die leere Menge definieren: 0 = ∅ , 1 = { 0 } = { ∅ } , 2 = { 0 , 1 } = { ∅ , { ∅ } } , 3 = { 0 , 1 , 2 } = { ∅ , { ∅ } , { ∅ , { ∅ } } } und so weiter. Damit sind schon einmal die Symbole für Zahlen geklärt. Die Addition lässt sich über diese Definition auch erklären: n + 1 = n ∪ { n } , wobei hier das Symbol für die Vereinigung von Mengen ∪ genutzt wird – auch das muss sorgfältig aus den Axiomen abgeleitet werden. Dann lässt sich zum Beispiel zeigen: 1 + 1 = 1 ∪ { 1 } = { ∅ } ∪ { { ∅ } } = { ∅ , { ∅ } } = 2 Damit lässt sich dann auch 4 als ((1+1)+1)+1 schreiben, also (2+1)+1. Anschließend muss man beweisen, dass die Addition assoziativ ist, also dass beispielsweise gilt (2+1)+1 = 2+(1+1). Erst wenn das belegt ist, folgt daraus, dass 2 + 2 = 4. Leitet man diese simple Aussage aus dem Zermelo-Fraenkel-Axiomensystem ab, das aktuell als gängige Grundlage der Mathematik akzeptiert ist, dann sind dafür mehr als 26 000 Schritte nötig.

Vom eigentlichen Ziel, die gesamte Mathematik zu formalisieren, ist die Fachwelt noch weit entfernt. »Vielleicht wird es auch nie möglich sein«, sagt van Doorn. Denn täglich würden so viele mathematische Arbeiten publiziert, dass es unmöglich sei, damit Schritt zu halten. »Lean kann gar nicht so schnell wachsen, wie Neues produziert wird.«

Lean in der mathematischen Spitzenforschung

Bis jetzt haben sich die Bemühungen der Mathematikerinnen und Mathematiker größtenteils darauf beschränkt, bereits bekanntes Wissen zu formalisieren. Das war auch nötig, um überhaupt eine funktionierende Bibliothek wie Mathlib aufzubauen. Doch nun sei Lean mächtig genug, um auch aktuelle Mathematik zu verarbeiten, ist sich van Doorn sicher. Deshalb schloss er sich im Jahr 2023 mit Christoph Thiele zusammen, der ebenfalls an der Universität Bonn forscht.

Thiele und seine Arbeitsgruppe beschäftigen sich mit harmonischer Analysis. Das Gebiet hängt eng mit der Musik zusammen. Ähnlich, wie sich ein Ton in verschiedene Obertöne mit bestimmten Frequenzen zerlegen lässt, kann man mathematische Objekte in einfachere Fragmente aufteilen, um sie zu untersuchen. Das hat nicht nur in der reinen Mathematik einen Nutzen, sondern ermöglicht es auch, Dateien zu komprimieren oder zu verschlüsseln. Der Forschungsbereich hat viele praktische Anwendungen.

»In der harmonischen Analysis gab es bisher kaum Formalisierungen«, sagt van Doorn. Thiele selbst hatte vor der Zusammenarbeit keine Berührungspunkte zu diesem Gebiet. »Ich hatte mich grundsätzlich mit Fragen der automatisierten Beweisstrukturen beschäftigt, aber mehr als Hobby denn professionell«, erinnert sich Thiele.

Als Thieles Forschungsgruppe ein neues Ergebnis bewiesen hatte, erkannte van Doorn, dass sich dieses ideal für eine Formalisierung eignen könnte: »Der Beweis an sich ist sehr kompliziert, er besteht aus sehr vielen Schritten, die alles andere als trivial sind. Gleichzeitig fußt er aber auf Grundlagen, von denen die meisten schon in Lean enthalten sind.« Die beiden Mathematiker beschlossen daher, den Beweis zu formalisieren und maschinell zu prüfen - und ihn erst im Anschluss zu veröffentlichen. Ein Vorgehen, das in dieser Form äußerst unüblich ist.