Solar Orbiter: Erste Nahaufnahmen der Sonnenkorona

Die ESA-Sonnensonde Solar Orbiter hat erste Bilder von ihrem sonnennächsten Vorbeiflug Ende März geliefert. Die Bilder zeigen die heiße Atmosphäre des Sterns, die Sonnenkorona, in besonderer Detailschärfe, berichten die Europäische Weltraumorganisation und das Max-Planck-Institut für Sonnenforschung (MPS) in Göttingen.

Die Forscherinnen und Forscher haben die Daten von gleich drei Messinstrumenten ausgewertet, dem Metis-Koronografen, dem Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE) und dem Extreme Ultraviolet Imager (EUI). Die Geräte nehmen jeweils einen spezifischen Bereich der Sonne auf: Der Koronograf macht die äußere Schicht der Korona sichtbar, indem er die Sonnenscheibe verdeckt. Das Instrument SPICE analysiert das Vorkommen von Teilchen in der Korona anhand des von ihr ausgehenden Lichts. Der EUI filmt die Sonne im extrem kurzwelligen ultravioletten Licht. Die Aufnahmen zeigen unter anderem eine mysteriöse Struktur von 25 000 Kilometer Durchmesser, von der aus Plasmaflüsse stachelförmig in alle Richtungen abgehen. Daher wurde sie »the hedgehog« getauft, auf Deutsch »der Igel«. Wie der Sonnenigel entstanden ist und was in ihm vor sich geht, soll als Nächstes untersucht werden. Bisher hat nur ein Teil der im März aufgenommenen Daten die Erde erreicht, denn die Sonde befindet sich derzeit in weiter Entfernung.