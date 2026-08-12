Himmelsspektakel über Europa: Keine Sonnenfinsternisbrille? Fünf Tipps für den 12. August
So schnell kann es passieren: Seit Wochen ist die Sonnenfinsternis vom 12. August 2026 in aller Munde, und doch blieb im Alltag vielleicht einfach keine Gelegenheit, sich in Ruhe auf diesen besonderen Moment vorzubereiten. Wenn Sie jetzt noch keine Sonnenfinsternisbrille oder geprüfte Astro-Solarfilterfolie aus dem Fachhandel besitzen, ist es verständlich, dass Sie sich fragen, was noch möglich ist.
Wichtig ist dabei vor allem eines: Bitte greifen Sie nicht zu improvisierten Lösungen. Auch wenn rußgeschwärzte Glasplatten, übereinandergelegte Farbfilter oder ähnliche Hilfsmittel auf den ersten Blick brauchbar erscheinen, bieten sie keinen zuverlässigen Schutz. Die unsichtbaren Anteile des Lichts – insbesondere Infrarot- und UV-Strahlung – können weiterhin ungehindert ins Auge gelangen und die Netzhaut dauerhaft schädigen.
Doch keine Sorge: Es gibt auch jetzt noch sichere und zugleich sehr schöne Möglichkeiten, das Himmelsereignis zu erleben. Im Folgenden finden Sie einige praktische Anregungen für die verbleibende Zeit.
Tipp 1: Finden Sie den richtigen Zeitpunkt
Wenn Sie wissen möchten, wann die Finsternis an Ihrem Standort beginnt, können Sie die Website des US-amerikanischen National Solar Observatory besuchen: nso.edu/for-public/eclipse-map-2026. Dort lässt sich der passende Kartenausschnitt einfach auswählen. Mit einem Klick auf Ihren Ort erhalten Sie alle relevanten Zeiten in Weltzeit (UT). Für die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) addieren Sie zwei Stunden. So beginnt die partielle Verfinsterung in Frankfurt am Main beispielsweise um 17:19 Uhr UT, also um 19:19 Uhr MESZ.
Tipp 2: Begeben Sie sich in einen dunklen Raum
Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, einen Raum mit freiem Blick nach Westen zu nutzen. Verdunkeln Sie ihn weitgehend und lassen Sie nur schmale Spalten in der Jalousie offen. Auf diese Weise entsteht eine einfache Lochkamera: Auf Boden oder Wand erscheinen zahlreiche kleine, sichelförmige Sonnenbilder. Diese lassen sich ganz entspannt betrachten – allein oder gemeinsam – und sogar mit dem Smartphone aufnehmen.
Tipp 3: Genießen Sie die besondere Atmosphäre
Eine Sonnenfinsternis ist immer etwas Faszinierendes, und gerade in den Abendstunden entsteht eine ganz eigene Stimmung. Sicherlich fragen Sie sich, ob das Wetter mitspielt – damit sind Sie nicht allein. In ganz Europa werden Menschen zur gleichen Zeit gespannt zum Himmel schauen. Viele Veranstaltungen werden zudem live übertragen, etwa über den YouTube-Kanal der Europäischen Weltraumbehörde ESA. So können Sie das Geschehen auch digital begleiten und sich von der Begeisterung vieler anderer mitreißen lassen.
Tipp 4: Beobachten Sie mit Projektion statt direktem Blick
Ein Fernglas kann ebenfalls nützlich sein – allerdings nur auf sichere Weise: Richten Sie es nicht auf Ihr Auge, sondern projizieren Sie das Sonnenbild auf eine helle Wand. Stellen Sie sich dazu so auf, dass das Fernglas ein scharfes Bild der Sonnensichel auf die Fläche wirft. Achten Sie darauf, das Gerät niemals unbeaufsichtigt zu lassen, damit niemand versehentlich direkt hineinschaut.
Tipp 5: Nutzen Sie einfachste Mittel wirkungsvoll
Sollten Sie unterwegs sein und die Zeit drängt, lässt sich auch mit einfachen Mitteln noch etwas erreichen. Ein helles Tuch oder T-Shirt kann als Projektionsfläche dienen. Wenn Sie Ihre Finger davor kreuzen, entstehen kleine Öffnungen, durch die sich mehrere Abbilder der verfinsterten Sonne zeigen. So können Sie auch spontan einen sicheren Blick auf das Ereignis werfen.
Schöne Aussichten
Wenn die Sonne schließlich untergeht und das Schauspiel endet, darf die Anspannung ruhig nachlassen. Vielleicht möchten Sie den Moment mit einem Getränk im Freien ausklingen und die Eindrücke nachwirken lassen. Ein Blick in den Sternenhimmel kann diesen besonderen Tag wunderbar abrunden.
Und falls der Wunsch entsteht, eine weitere Sonnenfinsternis intensiver zu erleben: Die nächste Gelegenheit lässt nicht lange auf sich warten. Am 2. August 2027 wird eine totale Sonnenfinsternis über Südspanien und Nordafrika zu sehen sein – in Deutschland ist zumindest eine partielle Verfinsterung zu beobachten.
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