Himmelsspektakel über Europa: Keine Sonnenfinsternisbrille? Fünf Tipps für den 12. August

Tipp 1: Finden Sie den richtigen Zeitpunkt

Wenn Sie wissen möchten, wann die Finsternis an Ihrem Standort beginnt, können Sie die Website des US-amerikanischen National Solar Observatory besuchen: nso.edu/for-public/eclipse-map-2026. Dort lässt sich der passende Kartenausschnitt einfach auswählen. Mit einem Klick auf Ihren Ort erhalten Sie alle relevanten Zeiten in Weltzeit (UT). Für die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) addieren Sie zwei Stunden. So beginnt die partielle Verfinsterung in Frankfurt am Main beispielsweise um 17:19 Uhr UT, also um 19:19 Uhr MESZ.

© National Solar Observatory (NSF), AURA and National Science Foundation / Eclipse Map 2026 CC BY 4.0 (Ausschnitt) Alle Daten auf einen Klick | Die Website des National Solar Observatory bietet eine interaktive Karte. Nach dem Anklicken werden die geografischen Koordinaten des Orts (hier: Frankfurt am Main), die Größe der Finsternis von 0,899 (der durch den Mond bedeckte Anteil des scheinbaren Sonnendurchmessers, entsprechend 89,9 Prozent), die vom Mond bedeckte Fläche der Sonnenscheibe (88,1 Prozent) sowie die gesamte Dauer der Finsternis (01 h 44 min 44,8 s) angezeigt. Die drei letzten Zeilen des Fensters geben den Beginn, die Zeit der maximalen Verfinsterung und das Ende der Verfinsterung jeweils in UT an.

Tipp 2: Begeben Sie sich in einen dunklen Raum

Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, einen Raum mit freiem Blick nach Westen zu nutzen. Verdunkeln Sie ihn weitgehend und lassen Sie nur schmale Spalten in der Jalousie offen. Auf diese Weise entsteht eine einfache Lochkamera: Auf Boden oder Wand erscheinen zahlreiche kleine, sichelförmige Sonnenbilder. Diese lassen sich ganz entspannt betrachten – allein oder gemeinsam – und sogar mit dem Smartphone aufnehmen.

© Till Credner (Ausschnitt) Astronomie für alle | Ein Unterrichtsraum des Progymnasiums Rosenfeld bot viel Platz, um die partielle Sonnenfinsternis am 20. März 2025 zu beobachten: »Sonnenbilder werden von den Löchern der Jalousie auf dem Boden erzeugt. Im Maximum der Finsternis sieht man Sicheln am Boden, und das Klassenzimmer ist deutlich dunkler geworden«, notierte Till Credner.

Tipp 3: Genießen Sie die besondere Atmosphäre

Eine Sonnenfinsternis ist immer etwas Faszinierendes, und gerade in den Abendstunden entsteht eine ganz eigene Stimmung. Sicherlich fragen Sie sich, ob das Wetter mitspielt – damit sind Sie nicht allein. In ganz Europa werden Menschen zur gleichen Zeit gespannt zum Himmel schauen. Viele Veranstaltungen werden zudem live übertragen, etwa über den YouTube-Kanal der Europäischen Weltraumbehörde ESA. So können Sie das Geschehen auch digital begleiten und sich von der Begeisterung vieler anderer mitreißen lassen.

Tipp 4: Beobachten Sie mit Projektion statt direktem Blick

Ein Fernglas kann ebenfalls nützlich sein – allerdings nur auf sichere Weise: Richten Sie es nicht auf Ihr Auge, sondern projizieren Sie das Sonnenbild auf eine helle Wand. Stellen Sie sich dazu so auf, dass das Fernglas ein scharfes Bild der Sonnensichel auf die Fläche wirft. Achten Sie darauf, das Gerät niemals unbeaufsichtigt zu lassen, damit niemand versehentlich direkt hineinschaut.

© Anneliese Oberschelp (Ausschnitt) Doppelte Sicht | »Ich projizierte die partiell verfinsterte Sonne auf eine Schiffswand, und meine Frau machte das Foto«, berichtet Arnold Oberschelp von seiner Reise in den Hohen Norden. Die Aufnahme entstand am 1. Juni 2011 um 23:36 Uhr MESZ. »Andere Passagiere waren erstaunt, wie leicht und gefahrlos man die partiell verfinsterte Sonne demonstrieren kann, und machten mit ihren Ferngläsern dasselbe.«

Tipp 5: Nutzen Sie einfachste Mittel wirkungsvoll

Sollten Sie unterwegs sein und die Zeit drängt, lässt sich auch mit einfachen Mitteln noch etwas erreichen. Ein helles Tuch oder T-Shirt kann als Projektionsfläche dienen. Wenn Sie Ihre Finger davor kreuzen, entstehen kleine Öffnungen, durch die sich mehrere Abbilder der verfinsterten Sonne zeigen. So können Sie auch spontan einen sicheren Blick auf das Ereignis werfen.

© Thomas Gigl (Ausschnitt) Sonnenbilder aus erster Hand | »Zur Beobachtung der Sonnenfinsternis in Oregon reichte es, die Finger zu kreuzen, und schon konnte man am Boden das Abbild der partiell verfinsterten Sonne gefahrlos beobachten«, berichtet Thomas Gigl, der das Ereignis am 21. August 2017 in den USA erlebte. Ein weißes Tuch am Boden und der Schatten der eigenen Hände genügten, um kontrastreiche Bilder zu erzeugen.

Schöne Aussichten

Wenn die Sonne schließlich untergeht und das Schauspiel endet, darf die Anspannung ruhig nachlassen. Vielleicht möchten Sie den Moment mit einem Getränk im Freien ausklingen und die Eindrücke nachwirken lassen. Ein Blick in den Sternenhimmel kann diesen besonderen Tag wunderbar abrunden. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Astrofotografie

Und falls der Wunsch entsteht, eine weitere Sonnenfinsternis intensiver zu erleben: Die nächste Gelegenheit lässt nicht lange auf sich warten. Am 2. August 2027 wird eine totale Sonnenfinsternis über Südspanien und Nordafrika zu sehen sein – in Deutschland ist zumindest eine partielle Verfinsterung zu beobachten.