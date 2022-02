Sonnensystem: Megakomet ist auf dem Weg zur Sonne

Bis Bernardinelli-Bernstein seinen sonnennächsten Punkt erreicht, dauert es noch einige Jahre. 2031 passiert er die Sonne in einem Abstand, der dem Zehnfachen der Erde zur Sonne entspricht. Das ist ungefähr dort, wo die Umlaufbahn des Saturns verläuft. Wahrscheinlich enthält der Komet Bausteine aus der Frühzeit unseres Sonnensystems, weswegen Astronominnen und Astronomen mit Teleskopen wohl besonders genau hinschauen werden. Allerdings wird der Komet auch in maximaler Sonnennähe wegen seines vergleichsweise großen Abstands zu uns kein spektakuläres Schauspiel á la Hale-Bopp am Firmament bieten.