Sozialpsychologie: Wer traut wem?

Kurz erklärt: Assumed similarity (zu Deutsch: vermutete Ähnlichkeit) beschreibt die verbreitete Tendenz, davon auszugehen, dass andere dieselben Charaktereigenschaften aufweisen wie man selbst oder dass sie ähnlich reagieren. Unsere Urteile über andere werden dadurch oft systematisch verfälscht. Experience sampling Forscher wollen Gedanken, Gefühle und Handlungen möglichst lebensnah in natürlicher Umgebung abbilden. Zu diesem Zweck erhalten Studienteilnehmer zum Beispiel mehrfach am Tag eine Erinnerung auf ihrem Smartphone, damit sie einschätzen, wie sie sich im Moment fühlen, sich verhalten haben oder in welcher Situation sie sich befinden. Oft wird dies über Wochen oder Monate durchgeführt, um realistische Einblicke in das Alltagserleben zu gewinnen. Trust game (zu Deutsch: Vertrauensspiel) häufig gewählte Methode, um zu erforschen, wann sich Menschen in Entscheidungssituationen gegenseitig vertrauen. Dabei hat ein Spieler A die Möglichkeit, eine festgelegte Menge Geld mit Spieler B zu teilen. Der Kniff: Das abgegebene Geld wird vervielfacht (oft verdreifacht oder mehr). Nun darf B seinerseits entscheiden, wie viel von der neuen Summe er an A zurückgibt. Wie viel A mit B teilt, gilt als Maß für das Vertrauen, das er ihm entgegenbringt.

In gewöhnlichen Alltagsbegegnungen schwingt also viel Wohlwollen mit, und zwar nicht nur unter Partnern, Angehörigen oder Freunden, sondern auch, was entferntere Bekannte, Kollegen oder Fremde angeht. Personen, die wir als uns ähnlich erleben, vertrauen wir dabei besonders. Wie Weiss betont, kommt es hierbei sehr auf dem Kontext an. Unter bestimmten gesellschaftlichen oder lokalen Bedingungen würden die Vertrauenswerte sicherlich anders ausfallen. So war es in der DDR oft eher angebracht, seinen Mitbürgern gegenüber misstrauisch zu sein. Auch in Umgebungen mit viel physischer Gewalt oder Korruption dürften Vorbehalte verbreiteter sein.

Studien weisen darauf hin, wie wichtig dabei situative Umstände sind. Fühlen wir uns einer Person nahe, weil sie vergleichbare Ansichten, Wert- oder Geschmacksurteile äußert, vertrauen wir ihr stärker. Weitere Aspekte sind Macht und Interessenkonflikte. Ist Macht ungleich verteilt, sagen wir zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, vertraut nicht nur Letzterer dem Vorgesetzten tendenziell weniger, sondern sogar umgekehrt. Chefs haben dann oft Sorge, ihre Position könne untergraben werden, und setzen eher auf Kontrolle. Aus diesen Gründen hemmt ungleich verteilte Macht oft die Zusammenarbeit.

Das schlägt umso mehr zu Buche, wenn zwischen den Parteien zusätzlich ein großer Interessenkonflikt besteht. Zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter mehr Gehalt möchte und die Vorgesetzte es nicht gewähren will. »Wollen alle ohnehin dasselbe, ist es nicht so wichtig, ob der andere uns wohlgesinnt ist«, sagt Weiss. Bei Interessenkonflikten hingegen müssen wir genauer überlegen, was die andere Person im Schilde führt und ob wir ihr vertrauen können.

Wie ich dir, so du mir

Isabel Thielmann erforscht, wie die Persönlichkeit prägt, ob und wem Menschen vertrauen. Wichtiger als der (angenommene) Charakter des Gegenübers scheinen dabei die Eigenschaften des Vertrauensspenders zu sein. Vor allem eine kommt dabei zum Tragen: die »Prosozialität«.