SpaceX: Das 13. Starship soll geborgen werden

Beim 13. Flug des Starship von SpaceX am 25. Juli 2026 kam es zu einer Überraschung bei der Wasserung im Indischen Ozean nach der kurzen Erdumrundung: Das Starship setzte so sanft auf und kippte daraufhin so langsam um, dass es nicht – wie alle seine Vorgänger – beim Auftreffen auf das Wasser explodierte. Stattdessen blieb es intakt. Und da seine Tanks nach dem Flug praktisch leer waren, begann es auf dem Wasser zu treiben.

Wegen seines schwarzen Hitzeschilds und seiner rundlichen Form erinnert es an einen großen Meeressäuger. Da es auch nach Tagen auf dem Wasser keine Anzeichen dafür gab, dass es sinken würde, entschloss sich SpaceX nun dazu, das Raumfahrzeug zu bergen. Zwei in Norwegen registrierte Schlepper haben sich seitdem dem 52 Meter langen Starship genähert und sollen es jetzt nach Australien ziehen. Dort kann es dann besser untersucht und anschließend in die USA transportiert werden.

Für SpaceX ist es von Interesse, die Antriebssysteme nach dem Flug zu untersuchen und die Tausenden von Hitzeschutzkacheln im Detail zu inspizieren. Das war bislang wegen der Explosionen nicht in dieser Genauigkeit möglich. Bisher hatte sich SpaceX mit aufgefischten Trümmerstücken begnügen müssen. Vielleicht wird dieses Starship-Exemplar eines Tages bei SpaceX ausgestellt.