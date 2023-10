SpaceX und Co: Hell, heller, Riesensatellit

Exklusive Übersetzung aus

Manchmal ist eines der hellsten Objekte am Nachthimmel kein Planet – und auch kein Stern. Sondern ein Telekommunikationssatellit namens BlueWalker 3. Er überstrahlt bisweilen 99 Prozent aller Sterne, die sonst von einem dunklen Standort von der Erde aus sichtbar sind. Dies ergaben Beobachtungen eines internationalen Teams um Siegfried Eggl von der University of Illinois at Urbana-Champaign, das seine Resultate im Fachblatt »Nature« veröffentlichte.

BlueWalker 3 ist der gleißendste Neuzugang am Nachthimmel, an dem es bereits von Satelliten wimmelt. Allein das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat mehr als 5000 Satelliten in Erdumlaufbahnen gebracht. Zudem wollen Unternehmen weltweit in den kommenden Jahren zusammengenommen mehr als eine halbe Million Satelliten starten. Fachleute befürchten, dass dieses Szenario das Ende der bodengestützten Astronomie bringen könnte und wissenschaftliche Beobachtungen des Universums mit Hilfe von Teleskopen und Observatorien nur noch eingeschränkt möglich wären.

Die Studie »zeigt uns, dass der Helligkeit von Satelliten keine Grenzen gesetzt sind«, sagt der emeritierte Astronom Patrick Seitzer von der University of Michigan in Ann Arbor, der nicht an der Studie beteiligt war. »Ich befürchte, dass im nächsten Jahrzehnt eine große Zahl großer Satelliten gestartet wird, die das Erscheinungsbild des Nachthimmels für immer verändern werden.«