Ausgrabungen in Spanien: Momentaufnahme vom Leben und Sterben in der Eisenzeit

Wie so oft in der Archäologie sind die Tragödien des einen die Glücksfälle des anderen: Eine Feuersbrunst, die wohl eine komplette eisenzeitliche Höhensiedlung in den Pyrenäen vernichtete, erlaubt Fachleuten heute einen einzigartigen Blick in die Vergangenheit. Anhand der Ruine eines Bauernhauses, die im Moment des Zusammenbruchs dessen Ausstattung unter sich begrub, konnten Fachleute unter anderem rekonstruieren, welche Tiere als Nutzvieh gehalten wurden und wie die Angehörigen des Volks der Cerretani ihre Räume aufteilten.

Nur wenig sonst ist bekannt über diesen Stamm, der sehr wahrscheinlich die Bewohner der Höhensiedlung Tossal de Baltarga stellte. Es gebe einige archäologische Befunde und vereinzelte Hinweise in den schriftlichen Quellen über die »Iberer«, schreiben Oriol Olesti Vila von der Autonomen Universität Barcelona und seine Kollegen nun in der aktuellen Ausgabe des Fachblatts »Frontiers in Environmental Archaeology«.

© Marco Ansaloni (Ausschnitt) Versteckter Ohrring | Ein goldener Ohrring lag noch in dem Gefäß, in dem er mutmaßlich vor dem Zugriff von Feinden geschützt werden sollte.

Mit der großen Weltgeschichte kamen die Cerretani wohl nur ein einziges Mal in Berührung, dann nämlich als der karthagische Feldherr Hannibal mit seinem Heer in Richtung Italien zog: »Die Zerstörung fand am Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. statt, zu dem Zeitpunkt, als die Pyrenäen in den Zweiten Punischen Krieg und den Durchmarsch von Hannibals Truppen verwickelt waren», sagt Oriol Olesti Vila in einer Pressemitteilung der Fachzeitschrift. »Es ist wahrscheinlich, dass die gewaltsame Zerstörung des Ortes mit diesem Krieg in Verbindung steht.« Alles deute darauf hin, dass der Brand, dem das Haus zum Opfer fiel, absichtlich gelegt wurde.