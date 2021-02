Spazierengehen: Einfach mal raus!

Fitnessstudios geschlossen, Fußballtraining abgesagt, Tennisplätze gesperrt: Viele Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten sind im Corona-Lockdown eingeschränkt. Dafür boomt eine Form der Bewegung: Spazierengehen. Und die ist viel mehr als nur eine Sonntagsbeschäftigung, betonen Experten. »Gehen ist eine wichtige und vielleicht die natürlichste körperliche Bewegungsform«, sagt Jens Kleinert, Professor für Sport- und Gesundheitspsychologie an der Deutschen Sporthochschule Köln. »Sie fordert den Gleichgewichtssinn und die Koordination der Muskeln.«

Schon der griechische Arzt Hippokrates (um 460–370 v. Chr.) meinte, Gehen sei des Menschen beste Medizin. Laut einer Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2015 lag er damit richtig. Britische Wissenschaftler werteten 42 Studien mit insgesamt mehr als 1800 Versuchspersonen aus, die regelmäßig über mindestens drei Wochen in Gruppen spazieren gingen. Eine Metaanalyse der Daten ergab, dass wiederholte Spaziergänge den Blutdruck und die Herzrate der Teilnehmenden positiv beeinflussten. Außerdem sanken ihre Blutfett- und Cholesterinwerte sowie der Body-Mass-Index (BMI) – die Probanden waren im Durchschnitt also schlanker geworden. Gehen habe weit reichende positive Auswirkungen auf die Gesundheit, und das praktisch ohne Nebenwirkungen, schreiben die Autoren.

Allerdings merken die Autoren an, dass die Mehrheit der Probanden der ausgewerteten Studien bereits gesundheitliche Probleme hatten – auf diesem Weg waren sie in die Gruppen gekommen. Daher könne die Metaanalyse keine Auskunft darüber geben, wie sich Spazierengehen auf das Befinden Gesunder auswirke.

Spazierengehen senkt das Sterberisiko

Häufiger spazieren zu gehen würde Menschen weltweit guttun, ist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) überzeugt. Sie empfiehlt Erwachsenen mindestens 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche und erwähnt das Gehen ausdrücklich als Möglichkeit, diesen Wert zu erreichen. In wohlhabenden Ländern seien 26 Prozent der Männer und 35 Prozent der Frauen nicht ausreichend körperlich aktiv – und haben der WHO zufolge dadurch ein um 20 bis 30 Prozent höheres Sterberisiko als bewegungsfreudige Menschen. Denn körperliche Aktivität verringert unter anderem die Wahrscheinlichkeit, sich Knochenbrüche zuzuziehen und an Herz-Kreislauf-Leiden, Diabetes oder Krebsarten wie Brust- und Dickdarmkrebs zu erkranken.

Wer sich für einen Spaziergang vom Sofa losreißt, könnte also seine Lebenserwartung positiv beeinflussen. Darauf weist auch eine Auswertung der Daten von rund 334 000 Europäern hin. Das Sterberisiko von mittelmäßig körperlich aktiven Menschen war um 16 bis 30 Prozent niedriger als das von jenen, die sich überhaupt nicht bewegten. Alle Teilnehmenden profitierten von einem Minimum an Aktivität, unabhängig davon, ob sie schlank oder übergewichtig waren.

»Bei rein kognitiver Belastung brauchen wir zur Erholung eine Aktivität mit möglichst viel Bewegung«

(Jens Kleinert, Professor für Sport- und Gesundheitspsychologie)

Regelmäßige leichte Bewegung wie Spazierengehen trägt außerdem dazu bei, dass wir uns besser entspannen können. Das ist besonders wichtig, wenn wir unter Stress stehen. Dann richtet sich der Körper automatisch auf große Anstrengung ein: Die Muskeln werden mobilisiert, das Herz schlägt schneller, die Bronchien weiten sich. Diese Anspannung bauen wir durch Bewegung wieder ab. »Bei rein kognitiver Belastung, wenn wir uns also wenig bewegen, brauchen wir zur Erholung eine Aktivität mit möglichst viel Bewegung«, sagt Jens Kleinert. »Spazierengehen reicht da schon aus.« Die Runde um den Block in der Mittagspause kann also erfrischend wirken.