Bewegung: Wie Sport dem Immunsystem schaden und nützen kann

Doch was heißt aktiver Lebensstil konkret? Auch hier liefert die Covid-19-Pandemie Hinweise. Eine Studie aus Südkorea, die die Daten von mehr als 75 000 Menschen umfasst, unterscheidet zwischen Personen, die mehr als 150 Minuten Ausdauertraining plus 75 Minuten Krafttraining machten, und solchen, die weniger Sport trieben. Die Angaben zur physischen Aktivität stammten aus einer Befragung von vor der Pandemie. Wie die Forscher um Dong Keon Yon vom Seoul National University Hospital 2021 berichteten, konnte die Gruppe, die sowohl Ausdauer- als auch Krafttraining gemacht hatte, ihr Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung oder den Tod nochmals jeweils um die Hälfte reduzieren im Vergleich zu den Menschen, die nur moderates Ausdauertraining gemacht hatten. Ausdauertraining alleine war aber wirksamer als Krafttraining. »Wer sich intensiv belastet, erzielt auch einen größeren Effekt«, sagt Zimmer. Die WHO rät seit 2020 ebenfalls, jede Woche mindestens 150 bis 300 Minuten mit mittlerer bis hoher Intensität Sport zu treiben. Alternativ seien 75 bis 150 Minuten mit hoher Intensität ausreichend. Für »zusätzliche gesundheitliche Vorteile« empfehlen die WHO-Experten an zwei oder mehr Tagen in der Woche ein umfassendes Krafttraining von mindestens moderater Belastung.

»Menschen, die regelmäßig Sport treiben, sind jedenfalls seltener krank«, sagt Karsten Krüger. »Das gilt für Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes Typ 2, Infekte – und ist sogar für einige Krebserkrankungen nachgewiesen.« Denn die erwähnten natürlichen Killerzellen gehören auch zu den wirksamsten Waffen des Körpers gegen entartete Zellen. »Wenn wir regelmäßig Sport machen, sind die natürlichen Killerzellen besser in der Lage, Tumoren zu erkennen, in sie einzudringen und sie zu beseitigen«, sagt Krüger. »Deshalb erkranken körperlich aktive Menschen seltener an Krebs.« Insbesondere das Risiko für Brust- und Darmkrebs lässt sich durch einen aktiven Lebensstil verringern, wie ein internationales Forscherteam um José Eluf-Neto von der Universität von São Paulo 2018 in einer Metaanalyse schlussfolgerte. Auch für die Prävention von Prostatakrebs durch körperliche Aktivität gibt es Hinweise.

All diese Erkenntnisse beruhen allerdings auf Beobachtungsstudien, können demnach nur Korrelationen und keine Kausalzusammenhänge herstellen. Auch eine gesunde Lebensführung insgesamt – also ausgewogene Ernährung, genügend Schlaf, nicht rauchen und geringer Alkoholkonsum – trägt zu einer guten Immunabwehr bei. In epidemiologischen Studien sind die einzelnen Effekte kaum voneinander zu trennen, denn Menschen, die sich regelmäßig bewegen, neigen insgesamt zu einem gesunden Lebensstil.

Die Hinweise aus epidemiologischen Studien zur gesundheitsfördernden Wirkung von Sport werden jedoch durch Labordaten gestützt. »Bei krebskranken Mäusen, die sich in einem Laufrad bewegen, sind – verglichen mit Kontrolltieren – Tumoren kleiner und stärker mit natürlichen Killerzellen durchsetzt«, sagt Krüger. »Immunzellen von sportlichen Menschen zeigen zudem im Reagenzglas höhere Aktivität als solche von Personen, die sich weniger bewegen.« Laut Philipp Zimmer gibt es jedoch keine eindeutige Evidenz dafür, dass es genau diese Effekte sind, die Entstehung und Verlauf verschiedenster Erkrankungen beeinflussen. »Aber nach allem, was wir wissen, liegt es nahe.«