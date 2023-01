Sport: Muskeln halten das Herz-Kreislauf-System fit – sogar im Schlaf

»Unter Umständen nehmen diese Menschen also sogar durch Sport zu, viele sorgen sich deswegen – aber diese Gewichtszunahme ist positiv zu bewerten« Christian Schmied, Professor für präventive Kardiologie und Sportmedizin

Überschüssiges viszerales Fett wird aber bei Sport vor den anderen Fettpolstern abgebaut. »Das viszerale Fett loszuwerden, ist entscheidend, um das Risiko für Herzkrankheiten zu senken«, sagt Christian Schmied. Der oft zur Bestimmung von Übergewicht verwendete Body-Mass-Index sei allerdings ungeeignet, um Fortschritte durch Sport festzustellen. »Bei Patienten, die beginnen, Sport zu machen, wächst die Muskelmasse – und die ist schwerer als Fett«, erklärt Christian Schmied. »Unter Umständen nehmen diese Menschen also sogar durch Sport zu, viele sorgen sich deswegen – aber diese Gewichtszunahme ist positiv zu bewerten.«

Ein gutes Maß für das viszerale Fett ist der Bauchumfang. »Er ist einfach zu messen und hängt nicht so stark von der Statur ab, wie Gewicht und BMI«, sagt Christian Schmied. Man legt einfach ein Maßband an der dicksten Stelle um den Bauch: Bei Männern beginnt der kritische Bereich bei 94 Zentimetern, ab 103 ist man definitiv zu dick. Bei Frauen startet das kritische Intervall bei 80 Zentimetern und ab 88 ist definitiv abnehmen und Sport treiben empfohlen.

Arterien und Venen brauchen Bewegung

Auf die Gefäße hat körperliche Anstrengung ebenfalls einen positiven Effekt, vor allem auf die Arterien, die das sauerstoffreiche Blut vom Herzen in den Körper bringen. Sie bleiben bei Menschen, die aktiv leben, elastischer. »Durch regelmäßige körperliche Aktivität können Arterien schnell von weit auf eng stellen und umgekehrt, um den Blutdruck zu regulieren«, sagt Halle. »Das macht auch ein junges, gesundes Gefäßsystem aus.« Der Mechanismus wird wohl durch die Druckwelle verursacht, die der Herzschlag in den Arterien verursacht, tastbar als Pulsschlag. Die Gefäßwände, die gleichfalls eine Schicht Muskulatur enthalten, werden dadurch gedehnt. Das führt zur Freisetzung von Stickstoffmonoxid (NO), vermehrt bei physischer Aktivität. Bei Sportlern in Bewegung umso mehr, da das Herz hier eine größere Menge Blut auf einmal auswirft. »NO wird in der Gefäßwand gebildet und setzt eine Kaskade in Gang, in deren Folge weniger Kollagen in die Gefäßwand eingelagert wird«, erklärt Martin Halle. »Das ist ein Umbauprozess – man kann durch Sport also auch ein Stück weit das Gefäßsystem regenerieren.«

Auch die Venen, jene Gefäße, die das sauerstoffarme Blut aus den Geweben zurück zum Herzen bringen, profitieren von Bewegung. Sie haben im Gegensatz zu den Arterien keine Muskelschicht. Wenn die Skelettmuskulatur, insbesondere in den Beinen, arbeitet, zieht sie sich zusammen. Sobald sie angespannt wird, drückt sie auch die Venen zusammen, ähnlich, wie das auch Kompressionsstümpfe tun. Das Blut auf dem Weg zum Herzen wird dadurch beschleunigt. »Das ist die so genannte Muskelpumpe «, erklärt Martin Halle. Sie erleichtert dem Herzen die Arbeit: Es muss weniger stark saugen, um das Blut zum Herzen zurückholen, weil weniger Blut in den Beinen versackt.

Sport beruhigt und ist gut für die Psyche

»Die Muskulatur arbeitet für unsere Gesundheit, aber sogar, wenn wir schlafen«, sagt Christian Schmied. Dies wird über das Nervensystem vermittelt. So sinken Ruhepuls und Blutdruck bei Menschen, die regelmäßig Sport treiben. Sport macht Ruhe so erholsamer – und den Körper bei Belastung effizienter. »Wenn ein Sportler sich anstrengt, kann der Körper dann aber rasch hochfahren«, sagt Christian Schmied. Wer sich sportlich betätigt, ist nach der aktiven Phase entspannter, auch psychisch. Denn Sport aktiviert den Parasympathikus, den Teil des Nervensystems, der beruhigend wirkt. Vermittelt wird dies etwa dadurch, dass nach Anstrengung weniger aktivierende Botenstoffen wie Noradrenalin ausgeschüttet werden. Dies beeinflusst ebenso den Herzschlag: Er verlangsamt sich und der Blutdruck in Ruhe sinkt dadurch.

Wahrscheinlich werden durch Sport auch Botenstoffe ausgeschüttet, die direkt positiv auf die Psyche wirkten. Studien belegten, dass eine Depression mit einer Psychotherapie wie etwa einer kognitive Verhaltenstherapie in Verbindung mit Sporteinheiten erfolgreicher behandelt werden konnte als ohne . Zudem haben Menschen, die sich regelmäßig bewegen, ein geringeres Risiko, eine Depression zu entwickeln.