Mikrobiom: Fitter Darm, fitte Sportler

Scheiman ist sich sicher, dass der in ihrer Studie vorgeschlagene Mechanismus nicht der einzige ist, der das Mikrobiom mit der sportlichen Leistungsfähigkeit verbindet. »Wir hoffen, nicht bloß einen oder zwei, sondern Dutzende bis Hunderte davon zu identifizieren, die verschiedene Funktionen erfüllen und für die Anwendung in Frage kommen«, sagt er. »Veillonella ist nur ein Beispiel; wir wollen jetzt [vorläufige Tests] am Menschen durchführen und dann zu klinischen Studien übergehen.«

Möglicherweise könnte der Veillonella-Mechanismus sogar gegen Diabetes helfen. Menschen, die bereits erkrankt sind oder ein hohes Risiko für Diabetes haben, wird sportliche Aktivität empfohlen. Eine bisher unveröffentlichte Studie von 2020 hat jedoch ergeben, dass sich der Stoffwechsel bei etwa einem Drittel der Risikopatienten nicht verbessert – ein Phänomen, das auch als Trainingsresistenz bezeichnet wird. Bei den anderen zwei Dritteln beobachteten die Forscher einen starken Anstieg des Butyrat- und Propionatspiegels nach dem Training, was darauf hindeutet, dass das Mikrobiom beteiligt ist. »Wir haben diese Daten neu analysiert und festgestellt, dass Menschen, die eine Trainingsresistenz aufwiesen, viel weniger in sich Veillonella hatten«, sagt Kostic. »Wenn wir wüssten, welche Menschen eine Trainingsresistenz haben, könnten wir ihnen vielleicht Mikroben geben, die ihnen helfen.«

Das Problem dabei: Da solche Probiotika als Nahrungsergänzungsmittel gelten, sind sie gesetzlich kaum reguliert. »Solange sie keine spezifischen Gesundheitsaussagen machen, werden Probiotika nicht wie Medikamente kontrolliert. Es gibt zwar Dutzende, die echt sind, aber auch Hunderte von Fälschungen«, sagt Eisen. Der Biochemiker Ralf Jäger aus Milwaukee, Wisconsin, der Fitbiomics offiziell berät, ist sich des Problems durchaus bewusst. »Sie werden viele Produkte finden, die Stämme enthalten, für die es keine wissenschaftliche Absicherung gibt«, sagt er. Mikroben, die gerade einmal 70 Prozent ihrer DNA gemeinsam haben, können zur selben Art gehören. Jäger betont daher, wie wichtig es ist, nach Stämmen zu spezifizieren. »Es gibt probiotische Stämme, die zur gleichen Gattung und Art gehören, aber völlig unterschiedliche Wirkungen haben«, sagt Jäger. »Die Eigenschaften sind stammspezifisch.«

Um Industrie und Verbrauchern mehr Orientierung zu geben, haben Jäger und seine Kollegen eine Übersichtsarbeit verfasst, in der sie die bisherige Evidenz über die Verwendung bei Sportlern zusammenfassen. Entzündungshemmende Stämme könnten die Erholung geschädigter Muskeln verbessern, heißt es zum Beispiel in der Veröffentlichung, an der auch Mohr und Scheiman als Koautoren beteiligt waren. Außerdem kommt das Team zu dem Schluss, dass bestimmte Stämme nachweislich die Integrität der Darmbarriere verbessern, die durch intensives, langes Training beeinträchtigt werden kann.

Auch für weitere potenzielle Vorteile führen die Autoren vorläufige Indizien an: So könnten bestimmte Probiotika den Hormonspiegel normalisieren, die Anhäufung von Laktat im Muskel reduzieren oder wichtige Neurotransmitter regulieren. Sie stellen jedoch klar, dass all das noch gründlich geprüft werden muss. Das deckt sich mit Eisens Einschätzung zu den Veillonella-Ergebnissen. »Es ist schön, ein experimentelles Ergebnis zu haben. Aber wenn ich für die Olympischen Spiele trainieren würde, würde ich so etwas nicht kaufen«, sagt er. »So weit sind wir noch nicht.«