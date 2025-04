Square Kilometre Array: Ein neues Radioteleskop der Superlative

Ein SKAMPI in der Wüste

Gemeinsam mit der OHB Digital Connect GmbH und dem South African Radio Astronomy Observatory (SARAO) hat das Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR) in Bonn eine Prototypantenne für das SKA-Mid entwickelt und gebaut. Das so genannte SKA-MPIfR-Teleskop, kurz SKAMPI, steht seit Mitte 2018 in der südafrikanischen Karoo-Wüste und hat erste Testbeobachtungen im Dezember 2019 erfolgreich absolviert (siehe »Ein Prototyp«). Die technische Inbetriebnahme eines solchen Großgeräts nimmt einige Zeit in Anspruch: Zwei Jahre lang führten Fachkräfte aus Technik und Wissenschaft Systembewertungen, Hochfrequenzstörungstests sowie Leistungstests an der Prototypantenne durch. Seitdem steht die Optimierung von SKAMPI im Mittelpunkt. So wurde unter anderem erfolgreich daran gearbeitet, das Teleskop ferngesteuert betreiben zu können. Das bedeutet, dass SKAMPI durchgängig von Bonn aus gesteuert wird und nur in Ausnahmefällen Unterstützung vor Ort in Südafrika benötigt.

Schon während der ersten Beobachtungen hat SKAMPI seine Fähigkeiten eindrucksvoll bewiesen. Zwei Nächte lang hat das Teleskop den von seinem Standort aus beobachtbaren Teil des Südhimmels durchmustert und sich dabei mit einer Geschwindigkeit von 2,5 Grad pro Sekunde bewegt. Das auf diese Weise erzeugte erste Bild weist trotz Hochfrequenzstörungen sowie atmosphärischer und systembedingter Schwankungen bereits eine sehr hohe Qualität auf (siehe »Südhimmel mit SKAMPI«). Fachleute sind davon überzeugt, dass SKAMPI in naher Zukunft in der Lage sein wird, äußerst empfindliche Himmelsdurchmusterungen durchzuführen. Die Prototypantenne wird neben den Durchmusterungskampagnen ebenfalls zur Beobachtung von Pulsaren – schnell rotierenden Neutronensternen, die Radiowellen aussenden – eingesetzt. Um auch hier die Fähigkeiten des Teleskops zu testen, wurde die Radiostrahlung des Vela-Pulsars detektiert. Hierbei handelte es sich im Übrigen um eine Erstbeobachtung, deren Ergebnisse sich perfekt mit den theoretischen Erwartungen decken. Auch hier überzeugt SKAMPI die Wissenschaft voll und ganz von seiner Leistung.

© SKAMPI-Team / Ferdinand Juenemann / SKA-Mid prototype dish creates first light image (Ausschnitt) Südhimmel mit SKAMPI | Im Jahr 2022 wurde mit dem SKA-MPIfR-Teleskop ein Teil des Südhimmels bei einer Frequenz von 2,5 Gigahertz aufgenommen. Daraus resultierte diese Radiokarte. Der grau schattierte Bereich stellt den gesamten Nord- und Südhimmel in galaktischen Koordinaten dar. Das Falschfarbenbild zeigt die Radiostrahlung von dem Teil des Himmels, der vom Teleskopstandort in Südafrika aus zugänglich ist. Das Zentrum der Milchstraße, assoziiert mit dem Sternbild Schütze (lateinisch: Sagittarius, kurz Sgr), befindet sich in galaktischen Koordinaten in der Bildmitte. Dort ist die Radioquelle Sgr A mit dem extrem massereichen Schwarzen Loch Sgr A*. Zudem gibt es weitere prominente Quellen auf der Karte: die helle Radiogalaxie Centaurus A, die beiden Magellanschen Wolken (LMC und SMC) sowie die Sternentstehungsgebiete im Orion und in Vela.

Am MPIfR werden derzeit Metadaten wie beispielsweise Wetter- und Sensordaten mit den zeitgleich gewonnenen Beobachtungsdaten verglichen. Ziel dieser Arbeit ist es, systematische Einflüsse zu eruieren, welche auf die Qualität der wissenschaftlichen Daten einwirken. Diese Qualitätskontrolle geht schließlich in den Automatisierungsprozess von SKAMPI ein und soll langfristig eine KI-basierte Datenanalyse ermöglichen. Darüber hinaus dient das Teleskop als Testinfrastruktur für die am D-MeerKAT-Konsortium (Deutsches MeerKAT-Konsortium) beteiligten Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die aktuell mit den SKAMPI-Daten arbeiten, um auf dieser Basis Strukturen für das Big-Data-Management oder auch Software-Pipelines zu entwickeln. Die Organisation des SKA hat ein Interesse daran, SKAMPI zum Tracken von Satelliten einzusetzen und langfristig Methoden zur Verringerung der durch die Satelliten verursachten Störstrahlung zu entwickeln. Das Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA), das derzeit in Görlitz entsteht, wird sowohl eine Antenne für MeerKAT+ in der Karoo-Wüste als auch eine Antenne in Botswana bauen, die neben SKAMPI Teil von zukünftigen VLBI-Messungen mit dem SKA-Mid sein wird. VLBI steht für Very Long Baseline Interferometry und bezeichnet ein Verfahren, bei dem Einzelantennen zu einer virtuellen Großantenne zusammengeschlossen werden. Hierbei beobachten verteilte Teleskope zeitgleich dieselbe Radioquelle, was auf Grund der großen Entfernung zwischen den Einzelteleskopen zu einer sehr hohen Auflösung führt.