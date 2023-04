Blasenentzündung: Wenn jeder Tropfen schmerzt

Bei hohem Leidensdruck bleibt meist nur eine Dauerprophylaxe mit niedrig dosierten Antibiotika, die über drei bis sechs Monate eingenommen werden. Nach Ursula Peschers Erfahrung kommen die Infekte jedoch bei fast allen Patientinnen wieder, wenn sie die Mittel absetzen: »Meist liegen doch andere Risikofaktoren zu Grunde, etwa eine Blasenentleerungsstörung oder ein Diabetes.« Frauen mit Honeymoon-Zystitis können alternativ eine postkoitale Prophylaxe durchführen, sie nehmen Antibiotika nur nach dem Geschlechtsverkehr ein. Ilona Hardt macht bei einem akuten Infekt eine antibiotische Kurzzeittherapie in Eigenregie: »Ich habe das Medikament immer auf Vorrat zu Hause, schlucke es aber nur, wenn ich eindeutige Schmerzen habe«, so die 51-Jährige.

»Trotz aller Optionen haben wir bei manchen Patientinnen keinen dauerhaften Erfolg«, stellt Ursula Peschers fest. Künftige Therapien könnten das ändern. Methenamin etwa, das in der Blase desinfizierend wirkt, schnitt in einer 2022 veröffentlichten Studie ähnlich gut ab wie Antibiotika. Bei den Immunstimulanzien gibt es ein recht neues Präparat, das über die Mundschleimhaut aufgenommen wird und das Infektrisiko deutlich reduzieren soll. Zudem werden laut Florian Wagenlehner Substanzen weiterentwickelt, die an die Härchen der Bakterien binden und das Andocken hemmen. Geforscht wird auch an Alternativen zu Antibiotika, wie Bakteriophagen, die Keime gezielt angreifen. Noch sind diese Therapien in Deutschland nicht verfügbar.

Bis neue wirksame Präparate hier erhältlich sind, müssen einige Betroffene wohl mit rezidivierenden Entzündungen leben. Eine »schreckliche Vorstellung«, findet Ilona Hardt, denn die ständigen Infekte schränken sie in ihrem Alltag ein: »Ich warte regelrecht darauf und bin angespannt, weil ich die Schmerzen fürchte.« Hoffnung setzt sie auf die Östrogenzäpfchen, die sie seit wenigen Wochen nimmt. Bis die Hormone ihre Wirkung entfalten, dauere es aber noch. So lebt sie vorerst weiter in Sorge vor der nächsten Blasenentzündung.