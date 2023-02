Phi-Meson: Starke Wechselwirkung wirbelt die Theorie durcheinander

»Irgendwann wurde uns bewusst, dass es etwas sein könnte, das wir als Theoretiker noch nicht verstanden haben« Xin-Nian Wang, theoretischer Physiker am Lawrence Berkeley National Laboratory in Kalifornien, USA

Das Brookhaven-Team war ebenfalls skeptisch und führte die Analyse immer wieder durch – und kam jedes Mal zum selben scheinbar unmöglichen Ergebnis. »Irgendwann wurde uns bewusst, da haben wir als Theoretiker vielleicht etwas noch nicht verstanden«, sagt Wang.

Anscheinend hatten sie etwas Zentrales übersehen: Elektromagnetische Felder mögen nicht stark genug sein, um den Spin der Phi-Mesonen zu beeinflussen; doch was ist mit Feldern, die durch die starke Wechselwirkung hervorgerufen werden? Felder entstehen, wenn sich geladene Teilchen bewegen. Im Elektromagnetismus sind das sich bewegende Elektronen, bei der starken Wechselwirkung sind es sich bewegende Quarks und Gluonen. Frühere Modelle ignorierten diese Möglichkeit weitgehend, da die Auswirkungen in der Regel irrelevant sind. Selbst über typische subatomare Entfernungen würden sich die zufälligen Bewegungen von Quarks und Gluonen aufheben – und damit auch die dadurch erzeugten Felder. Es gäbe also keine Auswirkungen auf das System insgesamt, so die Annahme.

Einfluss eines übersehenen Kraftfelds

Aber auf sehr kleinen Skalen – man denke an Entfernungen, die kleiner sind als die infinitesimale Spannweite eines Protons – können die aufaddierten zufälligen Bewegungen tatsächlich von Bedeutung sein. Diese These stellen Wang und seine Kollegen in einer aktuellen Preprint-Studie auf: Die Bewegung der Phi-Mesonen selbst erzeugt ein starkes Kraftfeld, dessen winzige Veränderungen die Spinpolarisation der Mesonen selbst beeinflussen.

»Es gibt keine andere Theorie, die die Messungen erklären könnte«, sagt Bedangadas Mohanty, einer der an den Brookhaven-Experimenten beteiligten Forscher und Physiker am National Institute of Science Education and Research in Indien. Wenn die Vermutung richtig ist, haben Physiker bei diesen Experimenten zum ersten Mal derartige Fluktuationen im Feld der starken Wechselwirkung beobachtet. »Das ist völlig neu. Die Konsequenzen werden wahrscheinlich weit reichend sein«, sagt Wang.

»Es gibt keine andere Theorie, die die Messungen erklären könnte« Bedangadas Mohanty, Physiker am National Institute of Science Education and Research in Indien

Das sieht auch sein Kollege Qun Wang so, theoretischer Physiker an der University of Science and Technology China und einer der Koautoren von Xin-Nian Wang beim kürzlich erschienenen Preprint-Artikel: »Man erfährt sehr viel mehr darüber, was mit den starken Wechselwirkungen im Quark-Gluon-Feuerball passiert.« Das Verständnis dieser Wechselwirkungen ist das dringendste Ziel der heutigen Teilchenbeschleunigerexperimente.

Zum Test ihrer Hypothese planen die Brookhavener Wissenschaftler, ihr Experiment mit einem anderen Meson, dem so genannten J/ψ-Meson, zu wiederholen. Dieses Meson, auch Psion genannt, besteht aus einem Quark-Antiquark-Paar mit einem anderen Flavour. Die Annahme: Wenn Phi-Mesonen zum starken Kraftfeld beitragen können, sollten dies auch ihre Verwandten tun – und die Spinpolarisationen der J/ψ-Mesonen sollten daher in ähnlicher Weise von den daraus resultierenden Schwankungen beeinflusst werden.