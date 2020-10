Covid-19: Statistik verrät starke Übersterblichkeit in einigen Ländern Europas

Sehr wahrscheinlich starben in Europa wesentlich mehr Menschen durch das Coronavirus, als offiziell gemeldet wurden. Wie viel mehr, haben Wissenschaftler nun mit statistischen Methoden aus der Todesfallstatistik von 21 Ländern errechnet. Demnach starben im Zeitraum von Mitte Februar bis Ende Mai in England und Wales geschätzt 57 000 mehr Menschen, als gestorben wären, wenn es die Covid-19-Pandemie nicht gegeben hätte. Offiziell verzeichnen die beiden Länder dagegen nur 47 000 Coronavirusopfer für diesen Zeitraum.

Folglich wurden dort rund 10 000 zusätzliche Todesfälle nicht als Covid-19-Tote erfasst, entweder weil kein positiver Test vorlag oder weil der Tod auf andere Ursachen zurückging, die nur mittelbar mit der Pandemie zusammenhängen. Zu Letzteren zählen Todesfälle, die auf mangelnde Versorgung in einem überlasteten Gesundheitssystem zurückzuführen sind oder beispielsweise auch darauf, dass Patienten freiwillig oder aus Angst vor einer Infektion medizinische Hilfe ablehnten.

Details der Berechnungen führt das Team um Majid Ezzati vom Imperial College London in einer Fachpublikation im Magazin »Nature Medicine« aus. Es ermittelt darin die so genannte Übersterblichkeit für 19 europäische Länder sowie für Australien und Neuseeland. Deutschland ist nicht unter den betrachteten Nationen. Über alle 21 Länder summiert, kalkulieren die Forscher eine Gesamtzahl von 206 000 tatsächlichen Todesopfern der Pandemie bis Ende Mai. Männer und Frauen seien dabei fast genau gleich stark betroffen gewesen. Insgesamt starben demnach 23 Prozent mehr Menschen, als die Corona-Statistiken der einzelnen Länder nahelegen, wobei dieser Erfassungsfehler von Land zu Land schwankt: zwischen 7 und 38 Prozent.

Wie tödlich ist das Coronavirus? Was ist über die Fälle in Deutschland bekannt? Wie kann ich mich vor Sars-CoV-2 schützen? Diese Fragen und mehr beantworten wir in unserer FAQ. Mehr zum Thema lesen Sie auf unserer Schwerpunktseite »Ein neues Coronavirus verändert die Welt« . Die weltweite Berichterstattung von »Scientific American«, »Spektrum der Wissenschaft« und anderen internationalen Ausgaben haben wir zudem auf einer Seite zusammengefasst.