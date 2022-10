Steinzeit: Das Familienleben der Neandertaler

© Bence Viola, Dept. of Anthropology, University of Toronto (Ausschnitt) Home sweet home | In der Tschagyrskaja-Höhle im Altaigebirge im Süden Sibiriens soll vor etwa 54 000 Jahren eine kleine Neandertalersippe gelebt haben.

Derart viele enge Verwandtschaften in einer einzigen Höhle legen den Schluss nahe, dass diese Neandertaler als eine gemeinsame Gruppe zusammengelebt haben – zumindest einige von ihnen gleichzeitig und der Rest nicht allzu lange davor oder danach. Genetiker Peter vermutet, dass die Gruppe vielleicht 10 bis 20 Neandertaler umfasste, »von denen viele relativ eng miteinander verwandt waren«.

Was fossile Fußspuren über die Gruppenstruktur der Neandertaler verraten

Solche tiefen Einblicke in die Sozialstruktur der Neandertaler gab es bisher kaum. Jean-Jacques Hublin kennt ein einziges gutes Vergleichsbeispiel: »Vor rund 70 000 Jahren haben Neandertaler 257 Fußabdrücke direkt am Meer – am Fuß von Klippen in der Nähe des heutigen Le Rozel in der Normandie – hinterlassen.« Ein französisches Forscherteam hat die Spuren 2019 ausgewertet und etliche Individuen an der Größe und der Form ihrer Füße bestimmt. Demnach waren 10 bis 13 Neandertaler an der Stelle entlanggelaufen, einige von ihnen knieten im feuchten Untergrund und haben sogar ihre Hände darin eingetieft. »Besonders auffallend waren die sehr großen Fußabdrücke eines vermutlich außergewöhnlich großen Neandertalers«, sagt Hublin. Um die Spuren solcher Erwachsener herum fanden sich solche von möglicherweise spielenden Kindern. Eines von ihnen dürfte nicht älter als zwei Jahre gewesen sein.

Die sibirischen Neandertaler könnten vor 54 000 Jahren in einer ähnlich strukturierten Gruppe zusammengelebt haben wie ihre Artgenossen vor 70 000 Jahren in der heutigen Normandie. Dass eine Verbindung zwischen den zeitlich wie geografisch weit voneinander entfernt existierenden Neandertalern nicht ganz abwegig ist, lassen die Gendaten erkennen: Im Altai hatten schon viel früher Neandertaler gelebt. EVA-Forschende haben das Erbgut dieser Menschenlinie aus rund 120 000 Jahre alten Fossilien sequenziert, die in der nahe gelegenen Denisova-Höhle ausgegraben wurden. Interessanterweise bezeugen die neuen Gendaten der 13 Neandertaler aus der Tschagyrskaja- und der Okladnikow-Höhle keine nähere Verwandtschaft zu den frühen Denisova-Bewohnern. Vielmehr gehen sie auf eine Neandertalerpopulation in Ost- und Mitteleuropa zurück, die sich vor rund 100 000 bis 115 000 Jahren ausgebreitet hatte.

In der Denisova-Höhle hatten sich seit mehr als 200 000 Jahren auch immer wieder Denisovaner aufgehalten, die mit den Neandertalern näher als mit den frühen modernen Menschen verwandt sind. Beide Gruppen sind sich im Altai begegnet – und haben Nachkommen gezeugt. Das konnte ein Team um Svante Pääbo 2018 nachweisen: Vor vielleicht 100 000 Jahren starb in der Denisova-Höhle ein Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren, dessen Vater ein Denisovaner und dessen Mutter eine Neandertalerin war. Umso verblüffender ist es nun, dass Benjamin Peter und sein Team bei den Neandertalern, die vor 54 000 Jahren im Altaigebirge lebten, keine Vermischungen mit den Denisovanern entdecken konnten. Jedenfalls in den 20 000 Jahren vor der Sippe aus der Tschagyrskaja-Höhle. »Das hat mich schon sehr überrascht«, sagt Peter. »Aber vielleicht haben damals keine Denisovaner in der Gegend gelebt.«

Die Frauen waren Migrantinnen

In den Gendaten der Altai-Neandertaler fiel Peters Arbeitsgruppe allerdings eine andere Besonderheit auf. Sie verglich das Erbgut der Y-Chromosomen, die Väter an ihre Söhne weitergeben, mit der DNA der Mitochondrien, die von den Müttern weitervererbt wird. Dabei stießen sie auf einen deutlichen Unterschied: »Bei den Y-Chromosomen fanden wir zehnmal geringere Erbgutunterschiede als bei den Mitochondrien«, sagt Peter. Die Y-Chromosomen waren sich demnach genetisch sehr viel ähnlicher als die Mitochondrien.

Für einen solchen Befund gibt es nur wenige Erklärungen: Bei der Partnerwahl könnten etliche Männer kaum zum Zug gekommen sein, während wenige einen Großteil der Kinder gezeugt haben. Doch wahrscheinlicher ist gemäß den Modellrechnungen der EVA-Forschenden folgender Zusammenhang: Bestand die Gruppe aus etwa 20 Individuen, dann dürften mehr als 60 Prozent der Frauen von anderswo zugewandert sein. Da fast alle Männer bei der Sippe blieben, in der sie geboren wurden, ähnelten sich ihre Y-Chromosomen viel stärker als die mtDNA, die von den Müttern vererbt wurde.