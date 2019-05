Sibirisches Neolithikum: Steinzeit-Fernhandel am Ende der Welt

Wenn mitten im Juli bei hochsommerlichen Temperaturen von kaum drei Grad Celsius wieder einmal ein eisiger Wind zwischen Eishügeln durch sumpfige Senken über Grasstoppel, Moose und Flechten fegt, dann kann man sich nicht so recht vorstellen, dass hier auf der kleinen Schochow-Insel rund 600 Kilometer nördlich der sibirischen Küste einst auch einmal Menschen lebten. Selbst im Sommer ist die Ostsibirische See normalerweise von Eis bedeckt, nirgends findet man Holz, mit dem man ein wärmendes Feuer schüren könnte, um die Kälte ein wenig zu mildern. Zwischen Dezember und März pendelt die Temperatur normalerweise zwischen minus 25 und minus 32 Grad – und manchmal sinkt sie bis auf minus 48 Grad.

Da war die Witterung vor 8000 Jahren schon angenehmer. Damals waren die Winter auf der Schochow-Insel 1,3 bis 4,3 Grad wärmer: Auch im Juli lag die Temperatur drei oder vier Grad höher, zeigen Sauerstoff-18-Isotopen-Analysen von Eis, das im Untergrund aus jener Zeit überdauert hat. Und es fiel deutlich mehr Niederschlag als die kümmerlichen 478 Liter, die heutzutage in einem Jahr auf jedem Quadratmeter der Insel zusammenkommen. »Natürlich war das immer noch eisig kalt«, meint Wladimir Pitulko von der Russischen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. Doch es war immerhin so warm, dass auf der Tundra Seggengräser, Zwergsträucher und Zwergbirken wuchsen. »Das allenfalls zwei Finger breite Holz taugte zwar nicht zum Bauen, war aber immerhin ein brauchbares Brennholz«, erklärt der Archäologe weiter. Die vielleicht 25 oder 30 Menschen, die damals in der kleinen Siedlung an der Küste der Ostsibirischen See lebten, dürften also genug Holz zum Kochen und Heizen gehabt haben. Und sie lebten hier, am Ende der Welt, allerdings keineswegs völlig isoliert: So verwendeten sie zum Beispiel einige wertvolle Klingen aus Obsidian. Der wurde jedoch am Krasnoje-See abgebaut, der in Luftlinie rund 1500 Kilometer südöstlich liegt.

© NormanEinstein / Neusibirische Inseln / public domain (Ausschnitt) Inselwelt im Ostsibirischen Meer | Die Karte zeigt die Neusibirischen Inseln, ein im südlichen Polarmeer vor Jakutien liegendes Archipel. Hier findet sich rund 600 Kilometer von der Küste entfernt auch das kleine Schochow oder Zhukhova-Inselchen. Vor 8000 Jahren lag es bei dem damals deutlich niedrigeren Meeresspiegel selbst gerade noch im Festland.

Wie aber ist dieser wertvolle Stein in die Siedlung gelangt, die damals am Ende der bewohnten Welt lag (und heute ein paar hundert Kilometer dahinter)? Das erfährt Wladimir Pitulko, wenn er die Reste ausgräbt, die von den Menschen dort zurückgelassen wurden. Seit 1989 haben er und seine Kollegen auf der Schochow-Insel eine Fläche von 571 Quadratmetern untersucht. Das ist gerade einmal ein Zehntel der einstigen Siedlung und entspricht in Mitteleuropa ungefähr dem Grundstück eines Einfamilienhauses. Reste von Häusern aber hat Wladimir Pitulko bisher aus einleuchtendem Grund auf der Schochow-Insel keine gefunden: »Der Boden dort ist bis in einige hundert Meter Tiefe gefroren, nur im Sommer tauen die obersten zehn bis 15 Zentimeter zu einer Art Schlammschicht auf«, sagt der Forscher. Feste Häuser lassen sich auf solchem Untergrund kaum bauen. Noch heute leben die Rentiernomaden im hohen Norden Russlands daher in Zelten, die den Tipis der Indianer Nordamerikas verblüffend gleichen. »Ähnlich werden es wohl auch die Steinzeitmenschen auf der Schochow-Insel gehalten haben«, vermutet Pitulko.

Archäologie im hohen Norden

Reste dieser Zelte haben die Forscher bisher zwar nicht entdeckt – dafür aber mehr als 19 000 von Menschenhand bearbeitete Steine, mehr als 54 000 Überreste von Tieren, mehr als 300 aus Geweihen, Mammutelfenbein und Knochen hergestellte Gegenstände und rund 1000 bearbeitete Holzstücke sowie wenige gewebte Textilien. Doch besonders interessant ist das, was die Forscher bislang kaum gefunden haben: kleinere Splitter, die typischerweise beim Anfertigen von Klingen und Schabern aus Stein entstehen. »Vermutlich haben die Steinzeitjäger also halbfertige Steinwerkzeuge in ihr Camp gebracht, die sie dort fertig bearbeitet haben«, erklärt Wladimir Pitulko. »Ganz ähnlich haben es ein paar hundert Jahre später die Steinzeitmenschen in Mitteleuropa gemacht«, bestätigt Alexander Binsteiner. Der heute freiberuflich tätige Geoarchäologe ist Spezialist für die Analyse von Feuersteinen und untersucht seit den 1990er Jahren intensiv den Handel mit solchem Silikatgestein, das in der Steinzeit zu Klingen, Sicheln, Schabern und viele weiteren Werkzeugen verarbeitet wurde.