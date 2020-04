Coronavirus-Pandemie : »Covid-19 tötet Menschen, die nicht so bald gestorben wären«

Nach offiziellen Angaben sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 weltweit bereits mehr als 210 000 Menschen gestorben. In Paris starben zuletzt täglich doppelt so viele Menschen wie für diese Jahreszeit üblich, in New York sogar viermal so viele. Sind diese Todesfälle alle auf Covid-19 zurückzuführen? Sind es vielleicht noch mehr, und die Toten wurden nur nicht getestet? Sterben auch hier zu Lande mehr Menschen als sonst, und falls ja, warum? Auf diese und weitere Fragen antwortet der Demograf Timothy Riffe vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock im Interview.

»Spektrum.de«: In vielen Ländern sind in den vergangenen Monaten mehr Menschen gestorben als für diesen Zeitraum üblich. Ist das neue Coronavirus Sars-Cov-2 der Grund?

Timothy Riffe: Die kurze Antwort ist: Wir wissen es noch nicht. Die lange Version lautet: Es ist kompliziert. Unbestritten ist, dass das Virus viele Todesfälle verursacht. Manche sind direkt darauf zurückzuführen, andere sind dadurch beschleunigt worden, und wieder andere sind unserer Reaktion auf das Virus geschuldet. Gleichzeitig wurden sicherlich einige Tode vermieden, die es sonst gegeben hätte, zum Beispiel durch Verkehrsunfälle. Wenn man sich in einiger Zeit die Todesstatistiken anschaut, wird man im Vergleich zu anderen Jahren eine Nettozunahme an Todesfällen feststellen. Diese Zunahme ist – in all ihrer Komplexität – der Pandemie zuzuschreiben. Allerdings gibt es viele Arten zu sterben. Um sie zu untersuchen, brauchen wir Fallzahlen, die nach Todesursache und Alter aufgetrennt sind. Diese Art von Daten liegen uns normalerweise erst vor, wenn das Jahr vorüber ist.

Timothy Riffe | Der Demograf stammt ursprünglich aus den USA. Seit 2015 arbeitet er im Arbeitsbereich Gesundheitszustand der Bevölkerung am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock.

Könnte es also sein, dass die offiziellen Zahlen weit unter der tatsächlichen Zahl der Todesfälle liegen? Sprich: Gibt es womöglich noch mehr Menschen, die an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 sterben als bislang bekannt?