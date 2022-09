Vorurteile: Was wir mit einem Akzent verbinden

Doch der Wohlklang ist nur ein Nebenaspekt. »Die Einstellung zu einer Sprache ist eher eine Einstellung dem Menschen beziehungsweise seiner Kultur gegenüber: Mit Französisch verbinden die meisten von uns kulturell viel, mit Suaheli oder Rumänisch weniger. Es sei denn, man hat eine Zeit lang in Rumänien oder in einem ost- oder zentralafrikanischen Land gelebt oder hat sich in anderen Zusammenhängen mit den Ländern beschäftigt«, sagt die Linguistin Stefanie Jannedy. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS) in Berlin und hat sich auf Soziophonologie spezialisiert. Jannedy forscht unter anderem zum so genannten Kiezdeutsch. Dabei handle es sich um eine Variante des Deutschen, »die zwar häufig mit türkisch-arabischen Communities assoziiert wird, aber insbesondere in urbanen Regionen von vielen Jugendlichen in multiethnischen und mehrsprachigen Kontexten verwendet wird«, etwa in Berlin in den Bezirken Kreuzberg, Wedding oder Neukölln.

»Unsere Reaktion auf einen ausländischen Akzent hat viel damit zu tun, was wir über den Menschen zu wissen glauben« (Stefanie Jannedy, Soziophonologin)

Jannedy untersuchte gemeinsam mit einer Kollegin, welche Erwartungen deutschsprachige Menschen haben, wenn sie »ch« oder »sch« hören, eine Variation, die auch im Kiezdeutsch vorkommt. Die Versuchspersonen sollten einzelne Lautproben entweder als »Fichte« oder als »Fischte« kategorisieren. Während des Experiments wurde ein Zettel gezeigt, auf dem entweder »Kreuzberg« oder »Zehlendorf« stand, um den Eindruck zu erwecken, dass die Lautprobe von einer Person aus Kreuzberg oder aus dem gutbürgerlichen Zehlendorf stammte. Im ersten Fall wurde dieselbe Lautprobe häufiger als »Fischte« – also als Kiezdeutschvariante – wahrgenommen.

Ein zweiter Versuch machte sich die Tatsache zunutze, dass »sch«-Laute häufig auch zu hören sind, wenn Franzosen Deutsch sprechen. Die Versuchspersonen bekamen Wörter zu hören, die vom Standarddeutsch abwichen, wie »Honisch« statt »Honig«. Bei einem klassischen Versuchsaufbau, dem impliziten Assoziationstest, zeigte sich: Die älteren Probanden hatten mit dem angeblichen Kiezdeutsch häufiger negative Assoziationen als mit einem vorgeblich französischen Akzent.

Jüngere deutschsprachige Probandinnen und Probanden dagegen reagierten deutlich weniger negativ und stereotypisierend auf das vermeintliche Kiezdeutsch, »vermutlich weil vielen von ihnen der Klang und die Menschen, die sich damit ausdrücken, im Alltag vertrauter sind als Älteren«, sagt Jannedy. »Unsere Reaktion auf einen ausländischen oder vermeintlich ausländischen Akzent hat also viel damit zu tun, was wir über den Menschen zu wissen glauben, in welchem Alltagszusammenhang wir ihn erleben und wie sehr wir uns und unsere Einstellungen selbst kritisch kontrollieren«, erklärt die Linguistin.

Ein prominentes Beispiel ist der Berliner SPD-Politiker und gebürtige Palästinenser Raed Saleh. Saleh kam als Fünfjähriger mit seinen Eltern nach Deutschland. Vor einigen Jahren äußerte er Ambitionen, Regierender Bürgermeister zu werden. Während dieser Zeit kam es zu einem Phänomen, das die Tageszeitung »taz« als »Grammatik-Tinnitus« bezeichnete: Journalistinnen und Journalisten attestierten dem Politiker Grammatikfehler und einen deutlichen Akzent. Die »taz« untersuchte daraufhin seine Redebeiträge und hielt fest: Salehs Deutsch war grammatikalisch einwandfrei.

»Raed Saleh spricht korrekt. Er klingt möglicherweise manchmal wie jemand mit Migrationshintergrund – und das genügte schon, um zu vermuten, er spreche falsches Deutsch«, sagt dazu Jannedy. Mit dem »Grammatik-Tinnitus« beschäftigt sich nun ein weiteres Forschungsteam am Berliner Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft: Es untersucht unter anderem, welche Rolle die Einstellung auf die Wahrnehmung von einem Akzent im Deutschen und Polnischen hat.