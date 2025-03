Beobachtungstipp: Sternbedeckungen durch den Mond im April 2025

Der April startet gleich am ersten Abend mit Bedeckungen im offenen Sternhaufen der Plejaden (Messier 45): Über etwas mehr als eine Stunde kann man verfolgen, wie 17 Tauri (Elektra), 23 Tauri (Merope), Eta Tauri (Alkyone), 27 Tauri (Atlas) und 28 Tauri (Pleione) sowie weitere, schwächere Haufensterne am Mondrand verschwinden! Die Uhrzeiten der Eintritte hängen wie immer bei Sternbedeckungen durch den Mond vom Beobachtungsort ab. In der Tabelle sind drei Städte als Beispiel angegeben – die genauen Zeiten des jeweiligen Standorts lassen sich mit freien Computerprogrammen wie Stellarium ermitteln.

Die Bedeckung dieses berühmten offenen Sternhaufens erfolgt nicht nur zur besten Abendstunde, sondern auch bei günstiger Mondphase: Der nur zu 16 Prozent beleuchtete, vier Tage alte Mond überstrahlt die Plejadensterne nicht allzu sehr; zudem finden die Eintritte an der unbeleuchteten Mondseite statt. Damit genügt ein Fernglas, um das Verschwinden der Sterne zu verfolgen. Einziger Wermutstropfen ist der recht niedrig stehende Mond: Beim Eintritt von Elektra sind es 13,5 Grad, bei Pleione und Atlas sogar nur noch 2 Grad, gesehen von der Mitte Deutschlands aus bei 10 Grad östlicher geografischer Länge und 50 Grad nördlicher Breite. Die Bedeckung der letztgenannten Plejadensterne ist in der Praxis damit kaum sichtbar und taucht nicht in der Tabelle auf. Beobachter im äußersten Westen Deutschlands gewinnen allerdings etwa zwei Grad.

Ebenso erwähnenswert ist die Bedeckung des 5,5 mag hellen Plejadensterns 16 Tauri. Sie erfolgt streifend entlang einer Linie, die sich von Westfalen bis in den Osten Österreichs zieht. Südwestlich dieser Linie wird 16 Tauri vollständig bedeckt. Er ist jedoch nur der hellste Stern, der am Mondrand entlangläuft – zahlreiche weitere, schwächere Sterne können je nach Standort ebenfalls streifend bedeckt werden und sind je nach Teleskopöffnung neben dem dunklen Mondrand zu sehen. Die Bedeckung vom 1. April ist die Nummer zwei einer Serie von fünf in Deutschland sichtbaren Plejadenbedeckungen in diesem Jahr: Die erste erfolgte im Januar, die übrigen drei werden im Juni, September und Dezember stattfinden.