Beobachtungstipp: Sternbedeckungen durch den Mond im März 2025

Der März wartet mit zwei gut zu beobachtenden streifenden Sternbedeckungen auf. Die erste betrifft den 6,5 mag hellen HIP 9470 im Sternbild Widder. Er wird am Abend des 3. März vom 4,2 Tage alten, zunehmenden Mond verdeckt. Der Eintritt am dunklen Mondrand beginnt bei 50 Grad nördlicher Breite und 10 Grad östlicher Länge um 19:01 Uhr MEZ; der Austritt nahe dem südlichen Mondpol erfolgt schon 17 Minuten später. Südlich einer Linie, die vom Saarland durch das nördliche Baden-Württemberg und Bayern verläuft und unter anderem die Städte Saarbrücken und Nürnberg kreuzt, verfehlt der Mond den Stern. Genau auf der Linie kann man die Streifung am dunklen Mondrand verfolgen: Betrachtet man das Mondrandprofil, dann sollte HIP 9470 wenigstens zweimal hinter Mondbergen verschwinden und wieder auftauchen. In den Grafiken ist das Mondrandprofil zur besseren Darstellung sechsfach überhöht gezeichnet. Die roten Linien ober- und unterhalb der Zentrallinie markieren den zu erwartenden Verlauf der Bedeckung für Beobachter, die sich einen Kilometer nördlich beziehungsweise südlich der Zentrallinie befinden. Die Mehrfachbedeckungen sind also nur in einem bestenfalls einige hundert Meter breiten Streifen zu sehen! Wenn die Bedeckung beginnt, endet gerade die Abenddämmerung, und der Mond steht etwa 36 Grad über dem südwestlichen Horizont.

Die zweite streifende Bedeckung ist am darauffolgenden Abend, dem 4. März, im Norden Mecklenburg-Vorpommerns und in Polen zu sehen. Sie betrifft den 7,3 mag hellen HIP 14292, der ebenfalls im Widder liegt. Die Streifung erfolgt dieses Mal am nördlichen Mondrand, der flacher ist, je nach Beobachterposition aber ebenfalls zahlreiche Teilbedeckungen an Mondbergen erwarten lässt. Südlich der Grenzlinie, und damit im nahezu gesamten deutschsprachigen Raum, ist die Bedeckung des Sterns vollständig. Bei 50 Grad Nord und 10 Grad Ost verschwindet HIP 14292 beispielsweise um 21:41 Uhr, bei einer Mondhöhe von knapp 25 Grad. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Europa Clipper Download (Abo)

Eine besonders lohnende Sternbedeckung – und das für den gesamten deutschsprachigen Raum – spielt sich am frühen Morgen des 20. März ab. Sie betrifft den 2,9 mag hellen Pi Scorpii, der die südliche »Schere« des Skorpions markiert. Er ist einer der hellsten Sterne, die der Mond in diesem Jahr bedeckt, und sowohl Ein- als auch Austritt sind dank seiner Helligkeit sichtbar. Da der Mond an diesem Morgen 20 Tage alt und somit abnehmend ist, erfolgt der Eintritt um 02:32 Uhr an der hellen Mondseite. Man verfolgt ihn am besten im Teleskop. Für den Austritt am dunklen Mondrand um 03:37 Uhr braucht man hingegen höchstens ein Fernglas: Urplötzlich taucht der Stern neben dem Mond auf. Das Ganze spielt sich bei Mondhöhen zwischen rund 10 und 13 Grad über dem Südsüdosthorizont ab, also nicht sehr hoch am Himmel.