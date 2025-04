Beobachtungstipp: Sternbedeckungen durch den Mond im Mai 2025

Im Mai bedeckt der Mond zahlreiche Sterne der 6. und 7. Größenklasse. Die nebenstehende Tabelle listet wie immer sämtliche im deutschsprachigen Raum sichtbaren Ereignisse für Sterne bis 7,5 mag auf. Bis zum 12. Mai nimmt die Mondphase zu, die Richtung Ost vorangehende Mondseite ist damit die unbeleuchtete. Deshalb sind bis zum 12. die Eintritte (E) der relativ schwachen Sterne zu sehen, die Austritte (A) an der hellen Mondseite jedoch nicht.

Gleich die erste Bedeckung des Monats ist interessant: Sie betrifft den 7,5 mag hellen BD+27 1141. Dessen Verschwinden am 1. Mai ist in Frankfurt am Main und München sichtbar, nicht aber in Potsdam. Die Grenzlinie teilt Deutschland von Nordwest nach Südost in zwei beinahe gleich große Hälften. Auf dieser Linie ist die Bedeckung streifend, und weil der Stern neben dem dunklen Mondrand gut zu erkennen ist, kann man im Teleskop verfolgen, wie er mehrfach am unregelmäßigen Mondrandprofil verschwindet und wieder erscheint. Hierfür muss man sich sehr nahe an der Grenzlinie aufhalten: Die roten Linien in der Mondrandgrafik geben die Abstandslinien von drei Kilometern in beiden Richtungen zu ihr an. Die Grenzlinie selbst wird unter der Annahme des mittleren Mondprofils (orange, gepunktete Linie) berechnet. Man sieht, dass die Zone, in der mehrfache Bedeckungen zu erwarten sind, am Boden bestenfalls einige hundert Meter breit ist. Eine exakte Planung ist daher unumgänglich – sie gelingt mit dem kostenlosen Programm Grazprep von Eberhard Riedel (www.grazprep.com). Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Omega Centauri Download (Abo)

Gleiches gilt für die zweite streifende Bedeckung des Monats, die des 6,0 mag hellen Sterns 50 Virginis im Sternbild Jungfrau (lateinisch: Virgo) am frühen Morgen des 10. Mai. Diese Bedeckung findet ebenfalls am dunklen Mondrand statt, der zwei Tage vor Vollmond jedoch nur noch sehr schmal ist. Da 50 Virginis 1,5 Größenklassen heller ist als BD+27 1141, sollte die Bedeckung dennoch gut zu sehen sein. Die Grenzlinie verläuft wiederum von Nordwest nach Südost, dieses Mal jedoch weiter südlich. Es fällt auf, dass sie stärker gebogen ist als die Linie am 1. Mai. Der Unterschied entsteht durch die Mondbewegung relativ zum Himmelsäquator: Am 1. Mai läuft der Mond nahezu parallel zum Äquator, am 10. Mai bewegt er sich fast im maximalen Winkel. Daher können im ersten Fall Streifungen nur in Mondpolnähe auftreten, während im zweiten Fall die Positionswinkel der engsten Annäherung zwischen Mond und Stern weiter von den Polen entfernt sind. In beiden Fällen verschwinden die Sterne für Beobachter südwestlich der Grenzlinie vollständig, nordöstlich verpasst der Mond den Stern knapp.