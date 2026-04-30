Beobachtungstipp: Sternbedeckungen durch den Mond im Mai 2026
Vier von den sieben Sternen mit einer Helligkeit von mindestens 7,5 mag, die der Mond in diesem Monat bei seinem Lauf über den Himmel bedeckt, liegen im Sternbild Löwe. Darunter sind auch die beiden hellsten Sterne der Monatsliste, Psi Leonis (Ψ Leo) und 79 Leonis, mit einer Helligkeit von jeweils 5,4 mag. Sämtliche Bedeckungen finden zwischen den Abendstunden des 22. und den sehr frühen Morgenstunden des 25. Mai statt, also bei zunehmender Mondphase – drei davon sogar in ein und derselben Nacht. Da sich der Mond in Bezug auf die Fixsterne von West nach Ost über den Himmel bewegt, verschwinden die Sterne jeweils an seinem unbeleuchteten Rand. Die Austritte am nachfolgenden, beleuchteten Mondrand sind wegen der relativ geringen Sternhelligkeiten praktisch unbeobachtbar. Es sind keine streifenden Bedeckungen zu beobachten.
Ψ Leo wird am 22. Mai um 21:54 Uhr MESZ bedeckt, bei einem Standort von 50 Grad nördlicher Breite und 10 Grad östlicher Länge. Der Himmel ist zu dieser Zeit zwar noch nicht vollständig dunkel, doch der Mond steht mit 40 Grad relativ hoch über dem Horizont. Das Verschwinden des Sterns wird daher bei klarem Himmel bereits im Fernrohr einfach zu beobachten sein.
Danach sollte man das Teleskop aber noch nicht abbauen: In derselben Nacht tritt um 00:14 Uhr am 23. Mai auch der 7,5 mag helle Stern HIP 48 060 in die Mondscheibe ein. Um 01:46 Uhr folgt der genau eine Größenklasse hellere 23 Leonis. Bei dieser Bedeckung steht der Mond bei einem Standort in der Mitte Deutschlands allerdings nur noch 4,5 Grad hoch. Hier sind Beobachter im Westen des Landes leicht im Vorteil, weiter östlich hingegen ist diese Bedeckung nicht mehr zu sehen.
Die Zugabe für alle folgt am 25. Mai um 00:29 Uhr: Bei einer Höhe von immerhin 20 Grad über dem Westsüdwesthorizont trifft der Mond den 5,4 mag hellen Stern 79 Leonis. Man beachte, dass die genauen Zeitpunkte des Verschwindens wegen der relativ geringen Mondentfernung an anderen Orten um mehrere Minuten abweichen können.
Auch die Bedeckungen von HIP 43 427 im Sternbild Krebs am Abend des 21. Mai und jene von HIP 59 182 am 25. Mai laufen nach dem gleichen Drehbuch ab. Der dunkle Mondrand »knipst« die Sterne urplötzlich und ohne wahrnehmbaren Verzug aus. Anders verhält sich hingegen die erste Bedeckung der Liste: Am Morgen des 6. Mai steht der Mond abnehmend im letzten Viertel, wenn er den 6,5 mag hellen Stern HIP 89 178 bedeckt. Statt des Eintritts kann man nun den plötzlichen Austritt des Sterns an der dunklen, nachfolgenden Mondseite sehen. Diese Beobachtung ist allerdings deutlich schwieriger, da man nicht genau weiß, an welcher Stelle des Mondrands der Stern auftauchen wird!
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