Beobachtungstipp: Sternbedeckungen durch den Mond im Mai 2026

Vier von den sieben Sternen mit einer Helligkeit von mindestens 7,5 mag, die der Mond in diesem Monat bei seinem Lauf über den Himmel bedeckt, liegen im Sternbild Löwe. Darunter sind auch die beiden hellsten Sterne der Monatsliste, Psi Leonis (Ψ Leo) und 79 Leonis, mit einer Helligkeit von jeweils 5,4 mag. Sämtliche Bedeckungen finden zwischen den Abendstunden des 22. und den sehr frühen Morgenstunden des 25. Mai statt, also bei zunehmender Mondphase – drei davon sogar in ein und derselben Nacht. Da sich der Mond in Bezug auf die Fixsterne von West nach Ost über den Himmel bewegt, verschwinden die Sterne jeweils an seinem unbeleuchteten Rand. Die Austritte am nachfolgenden, beleuchteten Mondrand sind wegen der relativ geringen Sternhelligkeiten praktisch unbeobachtbar. Es sind keine streifenden Bedeckungen zu beobachten.

Ψ Leo wird am 22. Mai um 21:54 Uhr MESZ bedeckt, bei einem Standort von 50 Grad nördlicher Breite und 10 Grad östlicher Länge. Der Himmel ist zu dieser Zeit zwar noch nicht vollständig dunkel, doch der Mond steht mit 40 Grad relativ hoch über dem Horizont. Das Verschwinden des Sterns wird daher bei klarem Himmel bereits im Fernrohr einfach zu beobachten sein. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum 3I/ATLAS – Das wissen wir über den interstellaren Besucher Download (Abo)

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Danach sollte man das Teleskop aber noch nicht abbauen: In derselben Nacht tritt um 00:14 Uhr am 23. Mai auch der 7,5 mag helle Stern HIP 48 060 in die Mondscheibe ein. Um 01:46 Uhr folgt der genau eine Größenklasse hellere 23 Leonis. Bei dieser Bedeckung steht der Mond bei einem Standort in der Mitte Deutschlands allerdings nur noch 4,5 Grad hoch. Hier sind Beobachter im Westen des Landes leicht im Vorteil, weiter östlich hingegen ist diese Bedeckung nicht mehr zu sehen.