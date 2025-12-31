Beobachtungstipp: Sternbedeckungen durch den Mond im Januar 2026

Der Januar hat eine Menge interessanter Sternbedeckungen durch den Mond zu bieten. Die lange Liste aller von Mitteleuropa aus sichtbaren Bedeckungen von Sternen heller als 7,5 mag lässt sich in zwei ungleiche Hälften teilen: Zwischen dem 3. und dem 18. Januar nimmt die Mondphase ab, die Sterne verschwinden also an der beleuchteten (vorangehenden) Mondseite und erscheinen an der unbeleuchteten, nachfolgenden. Da die Sterne der Liste zu schwach sind, als dass man sie direkt neben dem hellen Mondrand sehen könnte, sind von den ersten drei Ereignissen nur die Austritte (A) zu beobachten. Das gilt auch für Psi Leonis (Ψ Leo, 5,4 mag) im Sternbild Löwen (lateinisch: Leo), den zweithellsten Stern der Liste, der am Morgen des 6. Januar vom Mond bedeckt wird. Sein Austritt findet jedoch in der hellen Morgendämmerung statt und ist daher nur im (Süd-)Westen Deutschlands gut zu sehen.

Der überwiegende Teil der Bedeckungsereignisse konzentriert sich auf die letzte Woche des Monats: Da die Mondphase nun zunehmend ist (Neumond ist am 18. Januar), kehren sich die Verhältnisse um. Die vorangehende Mondseite ist dunkel, damit sind es die Eintritte, die man jetzt gut verfolgen kann. Das ist besonders eindrucksvoll, denn die Sterne verschwinden jeweils augenblicklich, ohne sichtbare Abschwächung, da der Mond über keine nennenswerte Atmosphäre verfügt, die das Sternlicht herunterdimmen könnte. Auch kann man den Mond in den Minuten vor dem Verschwinden sehr imposant an die Sterne heranrücken sehen. Seine Winkelgeschwindigkeit an der Himmelssphäre von West nach Ost beträgt etwa 30 Bogenminuten pro Stunde – das entspricht seinem eigenen Winkeldurchmesser. Schließlich finden die Bedeckungen bei zunehmendem Mond tendenziell früher am Abend beziehungsweise in der Nacht statt. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Highlights am Himmel Download (Abo)

Mehrere Ereignisse verdienen eine nähere Betrachtung. So lohnt sich die Beobachtung der Bedeckung von HIP 223ab im Sternbild Fische am Abend des 23. Januar trotz der relativ geringen Sternhelligkeit, denn HIP 223ab ist ein enger Doppelstern aus 7,4 und 9,4 mag hellen Komponenten. Die Bedeckung von Mu Arietis (μ Ari, 5,7 mag) im Widder am 26. Januar verläuft entlang einer quer durch Deutschland an den Städten Essen, Quedlinburg, Dessau verlaufenden Linie streifend: Hier können entlang eines wenige hundert Meter breiten Streifens ein mehrfaches Verschwinden und Wiederauftauchen des Sterns am unregelmäßigen Mondrandprofil beobachtet werden. Nördlich dieser Grenzlinie erfolgt die Bedeckung vollständig, südlich davon verfehlt der Mond den Stern.