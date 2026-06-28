Beobachtungstipp: Sternbedeckungen durch den Mond im Juli 2026

Die ersten beiden Ereignisse im Juli finden bei abnehmender Mondphase statt. Sichtbar sind damit vor allem die Austritte am dunklen Mondrand. Das gilt vor allem für die Bedeckung des 6,4 mag hellen Sterns HIP 112168 im Sternbild Wassermann am Morgen des 5. Juli. Sie findet bei einem rund 26 Grad hohen Mondstand statt. Der verdunkelte Stern ist ein Doppelsystem mit einer 6,4 mag und einer 7,9 mag hellen Komponente. Sie sind nur 2,4 Bogensekunden voneinander getrennt. Die schwächere Komponente steht also nordwestlich der helleren, was bedeutet, dass die beiden Sterne nahezu parallel zum Mondrand stehen und damit praktisch gleichzeitig von ihm freigegeben werden.

Die Bedeckung des 6,3 mag hellen HIP 115945 (11 Psc) im Sternbild Fische am darauffolgenden Morgen ist nur vom Südosten Bayerns, Sachsens und Brandenburgs aus zu sehen, denn nordwestlich davon verpasst der Mond den Stern knapp in südlicher Richtung. In München lassen sich sowohl der Ein- als auch der Austritt beobachten, denn die Bedeckung findet nahe dem lunaren Nordpol des an diesem Morgen zu 68 Prozent beleuchteten Mondes statt. Wer sich nahe der auf der Karte eingezeichneten Grenzlinie befindet, kann eine streifende Bedeckung des Sterns am unbeleuchteten Mondrand verfolgen. Das Mondrandprofil – das zur besseren Darstellung sechsfach überhöht gezeichnet ist – zeigt, dass innerhalb von wenigen Hundert Metern um die Grenzlinie zahlreiche Berge und Täler zu erwarten sind, die den Stern mehrfach bedecken und wieder freigeben werden. Das verspricht ein eindrucksvolles Beobachtungserlebnis, verlangt aber auch gute Vorbereitung. Am besten plant man seinen genauen Beobachtungsort mit dem freien Programm Grazprep, mit dem auch die Grafiken für dieses Heft erstellt werden!

© Jan Hattenbach, nach: grazprep.com, IOTA / ES; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Deutschlandkarte für die streifende Bedeckung von 11 Psc

© Jan Hattenbach, nach: grazprep.com, IOTA / ES; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Mondgrafik für 11 Psc am 6. Juli

Nach dem Neumond am 14. Juli nimmt die Mondphase wieder zu. Damit finden nun die Eintritte an der gut beobachtbaren, dunklen Mondseite statt – außerdem fallen sie nun in die angenehmen Abendstunden. Das hat jedoch seinen Preis: Der Mond wandert im Juli abends durch die Frühlings- und Sommersternbilder, und das auch noch südlich der Ekliptik. Alle Bedeckungsereignisse der zweiten Monatshälfte leiden daher unter tiefen Mondständen. Das gilt auch für die Bedeckung des mit 4,3 mag hellsten Sterns der Monatsliste, Ypsilon Leonis (υ Leo), im Sternbild Löwe am Abend des 18. Juli. Sie wäre ein herausragendes Ereignis, stünde der Mond nicht extrem tief am Westhorizont: Höhen über dem Horizont von nur 5,5 Grad in Frankfurt, 4 Grad in München und lediglich 2,6 Grad in Potsdam sind normalerweise zu niedrig für eine erfolgreiche Beobachtung.