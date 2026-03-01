Beobachtungstipp: Sternbedeckungen durch den Mond im März 2026

Zweimal besucht der Mond in diesem März das Sternbild Löwe und bedeckt dort drei helle Sterne – darunter auch den markantesten, Alpha Leonis (α Leo), besser bekannt als Regulus. Dessen Bedeckung findet am Abend des 29. März unter ausgezeichneten Bedingungen und zu bester Uhrzeit statt und ist zweifellos das Highlight der Sternbedeckungen im gesamten Jahr 2026. Die Gelegenheit sollte man sich nicht entgehen lassen!

Nur einen Tag nach der Regulusbedeckung trifft es am Abend des 30. März den 5,6 mag hellen 56 Leonis. Er verschwindet um 19:06 Uhr MESZ am Mondrand – also nochmals deutlich früher als Regulus und damit bei ungünstigeren Lichtverhältnissen. Vor allem im Südwesten wird diese Bedeckung daher schwierig zu beobachten sein.

Zuvor schiebt sich unser Trabant am frühen Morgen des 2. März vor den 5,4 mag hellen Psi Leonis (ψ Leo). Trotz des recht auffälligen Sterns ist das Ereignis schwierig zu verfolgen, denn nur wenige Stunden später erreicht der Mond seine Vollmondstellung. Er verschwindet um 03:03 Uhr am extrem dünnen, dunklen Mondrand. Ebenfalls herausfordernd zu beobachten, wenn auch aus einem anderen Grund, ist das Wiedererscheinen des nur 5,5 mag hellen Sterns 83 Virginis im Sternbild Jungfrau am 7. März um 06:39 Uhr: Der unbeleuchtete Mondrand ist deutlich breiter, sodass der Stern nicht vom Mondlicht überstrahlt wird, wohl aber von der morgendlichen Dämmerung. Vor allem im Norden und Osten Deutschlands ist der Himmel zu diesem Zeitpunkt möglicherweise schon zu hell für eine erfolgreiche Beobachtung.