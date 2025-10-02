Beobachtungstipp: Sternbedeckungen durch den Mond im Oktober 2025

Diesen Monat teilt sich der Mondlauf in drei Abschnitte: einen mit zunehmender Mondphase bis zum Vollmond am 7. Oktober, einen mit abnehmender Phase bis zum 21. Oktober sowie einen dritten mit wiederum zunehmendem Mond bis zum Monatsende. Bezogen auf die Sternbedeckungen bedeutet das: Zweimal läuft die unbeleuchtete Mondseite voran, von den Bedeckungen der meist schwachen Sterne sind also die Eintritte gut beobachtbar. Während der abnehmenden Mondphase ist es umgekehrt: Dann sind es die Austritte, die sich an der unbeleuchteten, nun nachfolgenden Mondseite gut verfolgen lassen – allerdings mit dem Überraschungseffekt, dass man den genauen Punkt, an dem der Stern erscheint, nur abschätzen kann. Alle bedeckten Sterne dieses Monats haben 5. bis 7. Größenklasse; direkt neben der hellen Mondseite lassen sie sich daher kaum erkennen.

Der hellste Stern der Liste ist Chi Tauri (5,4 mag) im Sternbild Stier (lateinisch: Taurus). Er wird am Abend des 10. Oktober bedeckt. Leider steht der Mond dabei sehr tief, wenn der auch als Alkalbain II bekannte Stern gegen 20:32 Uhr MESZ am dunklen Mondrand wieder erscheint, und zwar 3,5 Grad über dem Nordosthorizont bei einem Standort von 50 Grad Nord und 10 Grad Ost. Vor allem im Westen und Südwesten Deutschlands steht er zu tief für eine sinnvolle Beobachtung. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Weltformel Download (Abo)

Weit günstiger, nämlich 67 Grad hoch, steht der Mond, wenn am 12. Oktober der 5,6 mag helle Stern HIP 27629 (ebenfalls im Stier) am Mondrand aufblitzt. Leider ist die Uhrzeit (06:19 Uhr) nur etwas für Frühaufsteher. Im Süden der Schweiz, auf der Höhe von Genf, ist die Bedeckung streifend; der Stern »kratzt« den Mondrand und kann dabei mehrfach erscheinen und wieder verschwinden. Zwei weitere streifende Bedeckungen heller Sterne bis 7,5 mag ereignen sich im Oktober: Die Bedeckung des 5,7 mag hellen 8 Leonis am 16. Oktober im Sternbild Löwe (lateinisch: Leo) ist überall außer im Norden Deutschlands zu sehen; die Grenzlinie verläuft von Friesland nördlich an Hamburg vorbei bis nach Rügen. Beim Austritt um 02:58 Uhr steht der Mond in der Mitte Deutschlands immerhin 9 Grad über dem Horizont. Die Grenzlinie der dritten streifenden Sternbedeckung verläuft von Niedersachsen, südlich von Hannover, Braunschweig, Magdeburg bis Cottbus. Hier ist es der Stern HIP 58480, der am 19. Oktober gegen 06:25 Uhr bedeckt wird; allerdings ist die Bedeckung, nordöstlich der genannten Linie, wegen der beginnenden Dämmerung sehr schwierig zu beobachten. Am ehesten sollte es im Westen Niedersachsens gelingen, die streifende Bedeckung im Teleskop am Dämmerungshimmel nachzuvollziehen!

© SuW-Grafik, nach: Oliver Montenbruck (Ausschnitt) Tabelle: Bedeckungen durch den Mond

© SuW-Grafik, nach: IOTA/ES (Ausschnitt) Deutschlandkarte

© SuW-Grafik, nach: IOTA/ES (Ausschnitt) Mondgrafik für den 12. Oktober

© SuW-Grafik, nach: IOTA / ES (Ausschnitt) Mondgrafik für den 16. Oktober