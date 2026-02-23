Rätselhafte Sternpopulationen: Warum Kugelsternhaufen klassischen Theorien widersprechen

Ein Schlaglicht auf das Problem lieferte schließlich das Weltraumteleskop Hubble. Im Rahmen des Legacy Survey of Galactic Globular Clusters untersuchte ein Team um Antonino Milone und Giampaolo Piotto von der Universität Padua im Jahr 2016 die Sternpopulationen von 57 Kugelsternhaufen im Milchstraßensystem. Dabei nutzte die Gruppe, dass die Absorptionslinien verschiedener Elemente und Moleküle die Helligkeit eines Sterns in bestimmten Wellenlängen verändern. Durch entsprechend ausgewählte Filter erscheint ein Stern daher heller oder dunkler – je nachdem, welche Substanzen wie häufig vorhanden sind. Helium hinterlässt seine Spuren im sichtbaren Bereich des Spektrums; Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff sowie Aluminium, Natrium und Magnesium hingegen zeigen sich vor allem im Ultraviolett.

Trägt man die Helligkeiten der Haufensterne gegen ihren Farbindex auf, also gegen die Differenz der Helligkeit eines Sterns in einem kurzwelligen und einem langwelligen Filter, dann treten je nach Filterkombination unterschiedliche Populationen als getrennte Gruppen hervor. Noch genauer wird die Analyse, wenn man die Farbindizes zweier unterschiedlich gefilterter Diagramme gegeneinander aufträgt. Eine solche Darstellung nennen Astronomen ein Pseudo-Farbe-Farbe-Diagramm (siehe »Chromosomenkarte von 47 Tuc«). Es enthält die volle Information über die multiplen Sternpopulationen – ähnlich einer biologischen Genomkarte, welche die vollständige Information eines Lebewesens abbildet. Die Forscher bezeichnen es daher auch als »Chromosomenkarte« eines Kugelsternhaufens. Eine Übersichtsarbeit zu den Sternpopulationen veröffentlichte ein Team um Milone im Jahr 2022 im Fachjournal »Universe« des Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI).

© Milone, A. P. et al.: Multiple Populations in Star Clusters . Universe 8, 2022, fig. 1 / CC BY 4.0 ; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Chromosomenkarte von 47 Tuc | Das Pseudo-Farbe-Farbe-Diagramm zeigt deutlich die Trennung der Sternpopulationen im Kugelsternhaufen 47 Tuc. Zur Ermittlung der Pseudofarbe (y-Achse) wird von der Differenz zweier Helligkeiten eines Sterns im ultravioletten Wellenlängenbereich (U 1 – U 2 ) jene zwischen der längerwelligen UV-Messung und der Helligkeit im blauen Wellenlängenbereich abgezogen (U 2 – B). Sie wird gegen den Farbindex (U 1 – I) aufgetragen. Dabei sind die Wellenlängen des Pseudofarbfilters so gewählt, dass sie besonders empfindlich auf den Stickstoffgehalt eines Sterns reagieren. Sterne der ersten Population sind stickstoffarm und siedeln sich daher im unteren Bereich des Diagramms an. Jene der zweiten Generation sind dagegen deutlich stickstoffreicher, was zu einer Verschiebung nach oben in der Chromosomenkarte führt. Die Aufspaltung zeigt sich sowohl bei Roten Riesen und AGB-Sternen (links) als auch bei Hauptreihensternen (rechts). Die gewählten Wellenlängen betragen jeweils 275 Nanometer (U 1 ), 343 Nanometer (U 2 ), 438 Nanometer (B) sowie 814 Nanometer (I).

Dank dieser Beobachtungen weiß man heute: Praktisch alle Kugelsternhaufen enthalten Sterne zweier unterschiedlicher Gruppen. Da sind zunächst diejenigen der sogenannten Population 1, kurz P1. Sie weisen die gleichen Elementhäufigkeiten wie Feldsterne im galaktischen Halo auf. Letztere driften einzeln durch den interstellaren Raum unserer Heimatgalaxis, ohne einem Haufen anzugehören. Die P1-Sterne repräsentieren die ursprüngliche (primordiale) chemische Zusammensetzung; sie sind sauerstoff- und kohlenstoffreich, aber natriumarm.

Population-2-Sterne zeigen dagegen geringere Anteile an Kohlenstoff und Sauerstoff. Besonders auffällig ist eine Antikorrelation mit Stickstoff – dessen Häufigkeit ist erhöht. Außerdem enthalten P2-Sterne im Vergleich zu denjenigen der Population 1 mal mehr, mal weniger Helium, Aluminium, Magnesium oder Natrium.

Heißer Wasserstoff

Die genauen Häufigkeiten dieser Elemente schwanken zwar zwischen den Populationen verschiedener Kugelsternhaufen, doch die Summe aus Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) ist stets konstant. Ein solches Muster ist ein eindeutiges Anzeichen für den sogenannten CNO-Zyklus. Dieser gehört neben dem Prozess der Proton-Proton-Kette zu den wichtigsten Mechanismen bei der Fusion von Wasserstoff zu Helium. Der CNO-Zyklus dominiert in Sternen, die massereicher und damit heißer sind als unsere Sonne und bereits seit ihrer Geburt geringe Mengen schwererer Elemente erhalten haben. Dabei wirken Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff als Katalysatoren. Sie werden nicht verbraucht – daher die konstante Summe. Weil aber jeder Schritt in der CNO-Kette mit einer anderen Geschwindigkeit abläuft, kommt es zu Anhäufungen und Verknappungen der einzelnen Elemente. Genauer: Es kommt zu einem – im Vergleich zu Kohlenstoff und Sauerstoff – hohen Stickstoffanteil. Genau das beobachtet man in P2-Sternen.

Erreicht der Kern eines Sterns zudem eine Temperatur von 40 bis 60 Millionen Kelvin, setzen erweiterte Versionen des CNO-Prozesses ein: die Neon-Natrium-Kette (Ne-Na-Kette) und die Magnesium-Aluminium-Kette (Mg-Al-Kette). Beobachtungen zeigen, dass diese Ketten tatsächlich eine Rolle spielen: Wenn ein P2-Stern beispielsweise viel Aluminium enthält, weist er tendenziell weniger Magnesium auf (siehe »Metall-Antikorrelationen«). Genau das entspricht den Erwartungen für die Kernfusion von Wasserstoff bei hohen Temperaturen, nicht jedoch für die Fusion von Helium, Kohlenstoff oder Sauerstoff.

© Milone, A. P. et al.: Multiple Populations in Star Clusters . Universe 8, 2022, fig. 5 / CC BY 4.0 ; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Metall-Antikorrelationen | Die Sterne des Kugelhaufens NGC 2808 zeigen in ihrem Spektrum die charakteristischen Antikorrelationen leichter Elemente, angegeben relativ zu Eisen (Fe). Sterne der ersten Generation sind reich an Kohlenstoff (C) und Sauerstoff (O), weisen jedoch wenig Natrium (Na) und Stickstoff (N) auf. Jene der zweiten Generation zeichnen sich durch erhöhte Natrium- und Stickstoffwerte bei gleichzeitig geringen Sauerstoff- und Kohlenstoffwerten aus. Einige P2-Sterne zeigen zudem eine starke Antikorrelation zwischen Magnesium (Mg) und Aluminium (Al), aber eine Korrelation zwischen Aluminium und Silizium (Si). Letztere Elemente entstehen üblicherweise erst in späten Fusionsprozessen unter extremen Temperaturen von mehr als 70 Millionen Kelvin, die P2-Sterne selbst nicht erreichen. Von links oben nach rechts unten: N-C-Antikorrelation, Na-O-Antikorrelation, Al-Mg-Antikorrelation, Al-Si-Korrelation.

Es gibt nur ein Problem: Bis auf wenige Ausnahmen besitzen die meisten Population-2-Sterne in heutigen Kugelsternhaufen viel zu wenig Masse, um den CNO-Prozess in ihrem Inneren zu betreiben. Sie fusionieren ihren Wasserstoff, wie unsere Sonne, bei »moderaten« Kerntemperaturen von 15 bis 20 Millionen Grad. Hier ist die bereits erwähnte Proton-Proton-Kette der vorherrschende Prozess, der ohne Katalysatoren auskommt. P2-Sterne haben ihre seltsamen Elementhäufigkeiten also nicht selbst erzeugt. Stattdessen müssen diese Elemente bereits in den Gaswolken vorhanden gewesen sein, aus denen sich die Sterne gebildet haben – vor mehr als zehn Milliarden Jahren! Aber wie kamen sie dorthin?

Supernovae müssen draußen bleiben

Auf den ersten Blick scheint die Lösung einfach zu sein. Die betreffenden Elemente müssen kurz nach der Bildung der Kugelsternhaufen in massereichen Sternen erbrütet worden sein. Solche Sterne, mit etwa 10 oder 20 Sonnenmassen, entwickeln sich rasant und explodieren an ihrem Lebensende in einer Kernkollaps-Supernova, wobei sie einen großen Teil ihres Materials an die Umgebung zurückgeben. Aus ihrer »Asche« bildet sich dann eine neue Generation von Sternen mit leicht veränderter Elementzusammensetzung. Auf ähnliche Weise verläuft die chemische Entwicklung von Sternen im gesamten Milchstraßensystem. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum der Wissenschaft Den Kosmos entschlüsseln – Vom Sonnensystem in die Tiefen des Universums

Doch dieser Generationenprozess funktioniert in Kugelsternhaufen nicht. Zum einen würden die heißen, massereichen P1-Sterne das restliche Gas aus dem Sternhaufen fortblasen, noch ehe sie zu Supernovae würden. Beobachtungen zeigen aber, dass P2-Sterne nur zu einem geringen Teil aus angereichertem Material bestehen. Es ist, als wäre es dem Gas, aus dem sie entstanden sind, beigemischt worden. Anders gesagt: P2-Sterne müssen praktisch gleichzeitig mit P1-Sternen entstanden sein – allenfalls wenige Millionen Jahre zeitversetzt.

Außerdem haben P1- und P2-Sterne in nahezu jedem untersuchten Kugelsternhaufen die gleiche Konzentration an Eisen (Fe). Mit dem Verhältnis von Eisen zu Wasserstoff [Fe/H] bezeichnet man üblicherweise die »Metallizität« eines Sterns – und bestimmt damit seine Zugehörigkeit zu einer Sterngeneration. Eisen ist das Endprodukt der Entwicklung massereicher Sterne: Explodiert ein solcher Stern, wird es massenhaft in den umgebenden Weltraum ausgeschüttet. Ändert sich der Eisengehalt zwischen den Populationen nicht wesentlich, kann das nur bedeuten, dass Supernova-Explosionen bei der Trennung der beiden Populationen keine Rolle gespielt haben!