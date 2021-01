Stille: Ruhe bitte!

Wie Neurologen feststellten, bleibt in einer solchen Situation die Hörrinde aktiv, ganz so, als hätte das Lied nie gestoppt. Das Gedächtnis erzeugt imaginäre Klänge, die als Ohrwurm bisweilen sogar ähnlich nerven wie eine Single-CD in Endlosschleife.

Was das Gehirn tut, wenn wir nichts tun | Wenn wir unseren Gedanken in einem ruhigen Moment freien Lauf lassen, wird ein Netzwerk aus vier neuronalen Schaltstellen im Gehirn vermehrt aktiv. Forscher nennen es Default Mode Network oder Ruhezustandsnetzwerk. Sobald wir uns wieder einer bestimmten Aufgabe zuwenden, wird dessen Aktivität gehemmt.

Ohne Input von außen produziert das Gehirn also seinen eigenen Film. Ende der 1990er Jahre entdeckte der Neurologe Marcus Raichle von der Washington University in St. Louis mit seinem Team den Ursprung unseres Kopfkinos: das so genannte Default Mode Network oder auch Ruhezustandsnetzwerk. Diese Gruppe von Hirnregionen wird immer dann aktiv, wenn wir nichts tun und unsere Gedanken schweifen lassen. Sobald wir uns wieder einer Aufgabe zuwenden, verstummen die beteiligten Nervenzellen. Sie befinden sich in Bereichen des präfrontalen Kortex, im posterioren zingulären Kortex, im mittleren Schläfenlappen sowie im oberen Teil des Scheitellappens (siehe Grafik »Was das Gehirn tut, wenn wir nichts tun«).

Was viele für Zeitverschwendung oder fehlendes Konzentrationsvermögen halten (Welches verträumte Kind muss sich nicht regelmäßig anhören, es solle sich endlich konzentrieren?), ist in Wirklichkeit eine wichtige Gabe des Gehirns. Seinen Gedanken hin und wieder freien Lauf zu lassen, fördert beispielsweise den Einfallsreichtum. Wer regelmäßig tagträumt, soll zudem kognitiv flexibler sein und Probleme leichter lösen können.

Neue Ideen durch geistigen Leerlauf

Psychologen unterscheiden hier zwei Spielarten des Tagträumens: Neben dem unfreiwilligen, spontanen Abschweifen der Gedanken existiert eine weitere Form, bei der wir uns ganz bewusst für den geistigen Leerlauf entscheiden. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig entdeckten 2016, dass diese Art des mentalen Treibenlassens mit bestimmten Hirnveränderungen einhergeht. »Bei Menschen, die häufig gewollt ihren Gedanken nachhängen, ist der Kortex in Bereichen des Stirnhirns dicker ausgebildet«, erklärt Johannes Golchert, Doktorand am Leipziger Institut und Erstautor der Studie. Diese Region ist besonders wichtig für die Kontrolle des eigenen Handelns.

Laut der Attention Restoration Theory der Umweltpsychologen Rachel und Stephen Kaplan kann das Gehirn seine kognitiven Ressourcen besser regenerieren, wenn es möglichst wenig sensorischen Input erhält. Sind wir dauerhaft vielen verschiedenen Reizen ausgesetzt, ist unser Konzentrationsvermögen demnach irgendwann erschöpft. Wir sind nicht mehr in der Lage, unsere Gedanken für längere Zeit zu fokussieren; die Akkus sind leer und lassen sich nur in reizarmer Umgebung wieder aufladen. Den Psychologen zufolge gelingt das am besten in der Natur: Einen Sonnenuntergang beobachten, Sterne am Himmel zählen oder frische Waldluft atmen – all das soll das Gehirn wieder leistungsfähig machen.

Noch ist unklar, wie wissenschaftlich fundiert diese Theorie ist. Neueren Metaanalysen zufolge verbessern Auszeiten im Grünen zumindest kurzfristig bestimmte Gedächtnisfunktionen und stärken die visuelle Aufmerksamkeit.

In der Natur allerdings ist es selten völlig still. Wie der Körper reagiert, wenn für kurze Zeit jegliche Sinnesreize fehlen, untersuchen Forscher mit so genannten Floating-Tanks. Das sind Wannen mit konzentriertem Salzwasser, die entweder eine schall- und lichtdichte Haube besitzen oder sich in einem vergleichbar isolierten Raum befinden. Abgeschottet von der Außenwelt schweben die Probanden quasi schwerelos auf dem Wasser. Durch den hohen Salzgehalt können sie nicht untergehen (siehe »Auszeit für die Sinne«).

Auszeit für die Sinne | Bei der so genannten Floating-Therapie liegen die Teilnehmer in einer mit konzentriertem Salzwasser gefüllten Wanne. Durch den hohen Salzgehalt können sie ohne Anstrengung auf der Wasseroberfläche treiben. Ziel ist es, den Körper möglichst wenigen Sinnesreizen auszusetzen. Der Raum ist schall- und lichtdicht isoliert; die Probanden können die blauen LEDs jederzeit ausschalten. Anders als im Bild tragen sie während der Sitzung in der Regel keine Kleidung, da diese den Tastsinn stimulieren würde.

Niederländische Psychologen kamen 2005 zu dem Schluss, dass die Floating-Technik (auch REST genannt, für restricted environmental stimulation technique) typische Stresssymptome lindert: Sie senkt den Kortisol- und Adrenalinspiegel sowie den Blutdruck und steigert das allgemeine Wohlbefinden. Dabei soll die Methode sogar wirksamer sein als klassische Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung und autogenes Training.

Zudem hilft der Reizentzug in der Wanne offenbar Menschen mit verschiedenen Angststörungen, wie Justin Feinstein vom Laureate Institute for Brain Research in Tulsa und seine Kollegen 2018 herausfanden. Die Neuropsychologen baten 50 Patienten mit generalisierter Angststörung, Panikstörung, Agoraphobie, sozialer Angst oder Posttraumatischer Belastungsstörung für eine Stunde in einen Floating-Tank. Unmittelbar vor und nach dem Bad gaben die Teilnehmer per Fragebogen Auskunft über ihr aktuelles Befinden.

Glücksgefühle in der Badewanne

Unabhängig von der Form der Angststörung erzeugte die sensorische Deprivation ein Gefühl der Entspannung. Die Probanden empfanden anschließend weniger Stress, waren weniger ängstlich und nahmen Schmerzen schwächer wahr. Zugleich stieg ihre Stimmung: Sie wurden gelassener und allgemein glücklicher. Je stärker sie zuvor unter ihrer Angst gelitten hatten, desto größer war der Effekt. Bei gesunden Kontrollprobanden fiel er deutlich schwächer aus.

Allein in einer wassergefüllten Kammer, nur den eigenen Atem und das Klopfen des Herzens zu hören – schon der Gedanke daran kann beängstigend sein. Bei der Floating-Therapie können die Patienten allerdings bei Bedarf über ein Lautsprechersystem mit den Studienleitern sprechen und selbstständig das Licht anschalten. Das beruhigt ungemein; ebenso das Gefühl, die Sitzung jederzeit abbrechen zu können.

Ohne diese Sicherheit aber kann der Reizentzug zur Qual werden. Er ist sogar eine gefürchtete Foltermethode, die in Form von Isolationshaft oder in einer so genannten Camera silens, einem »schweigenden Raum«, bereits im Mittelalter zum Einsatz kam. Schon nach kurzer Zeit beginnen die Gefangenen zu halluzinieren, und verschiedene Körperfunktionen wie Schlaf-wach-Rhythmus und Verdauung kommen durcheinander.

Deutlich weniger drastische Situationen, in denen es nur für wenige Minuten still ist, erleben wir alle hin und wieder. Und auch sie können unangenehm sein. Wenn wir uns zum Beispiel nach Jahren mit einer alten Schulfreundin im Café treffen und das Gespräch einfach nicht in Fahrt kommen will. Wie beklemmend hier nur ein paar Sekunden des Schweigens sein können! Schnell flüchten wir uns in alternative Handlungen: Wir kramen in der Tasche, zwirbeln die Haare oder sagen irgendetwas Belangloses.

Aber warum können wir Stille eigentlich so schlecht ertragen, ob gemeinsam oder allein? Laut Michel Le Van Quyen vom Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) in Paris hat der Mensch ein natürliches Verlangen nach jenen Reizen, die für die Entwicklung des Gehirns notwendig sind. Dazu zählt auch die Stimme anderer Personen. »Die Stille stellt eine Leere dar, die bei manchen Menschen die Sorge vor Einsamkeit weckt«, so der Neurowissenschaftler. Vielleicht ist es zudem eine Frage der Gewohnheit. Wer nie gelernt hat, Schweigen zu ertragen, den belastet es später umso mehr.

Wir tun also gut daran, uns und unseren Kindern regelmäßig kurze akustische Auszeiten zu gönnen. Wie wäre es zum Beispiel mit jetzt gleich? Sie sind am Ende des Artikels angelangt: Knipsen Sie Abzugshaube und Radio aus und … genießen Sie!