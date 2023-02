Schweigen: Was die Stille in uns auslöst

In Schweigekulturen wie Finnland, China oder Japan werden längere Pausen geduldet. »In Redekulturen gilt man als unhöflich, wenn man ins Wort fällt«, sagt Lautenschläger. »In Schweigekulturen sollte man sozusagen nicht ins Schweigen fallen – also nicht zu früh wieder anfangen zu sprechen.«

Auf der inneren Achterbahn

Tag zwei bis vier. Am Anfang merkt Elisabeth noch, wie andere sprechen wollen, wie sie »danke« oder »bitte« mit einer Geste andeuten. Schaut sie selbst versehentlich jemanden an, blickt sie schnell wieder in eine andere Richtung. Trotzdem fühlt sich das Schweigen für sie von Anfang an recht natürlich an. Wenn alle schweigen, wird eher das Sprechen schwierig.

Im Meditationsraum herrscht vollkommene Ruhe. Elisabeth betritt ihn jeden Morgen, setzt sich auf eines der dünnen Kissen, wickelt sich in eine Decke und schließt die Augen. In den ersten Tagen soll sie auf ihren Atem achten. Wie er die Nase verlässt, sie ihn wieder einzieht und er in die Lungen strömt. Doch im Inneren ist es wie eine Achterbahn – sie schwankt zwischen Euphorie und tiefer Bedrückung. Ihr fällt auf, wie schnell sich die Gefühle über den Tag wandeln. »Ich schaffe das niemals«, so lautet ein Gedanke, der ihr häufig in den Sinn kommt.

Wie kommen wir mit Schweigen klar? Damit beschäftigt sich die Psychologin Britta Hölzel. Die in den USA ausgebildete Achtsamkeitstrainerin untersuchte an der Harvard University, wie sich Achtsamkeitsmeditation auf das Gehirn auswirkt. Heute ist sie selbstständig, beteiligt sich aber an Forschungsprojekten der TU München.

Laut Hölzel sind wir viel mit dem eigenen Handeln und den Reaktionen darauf beschäftigt, gleichen unsere Erwartungen und Wünsche immer mit dem Außen ab. Wenn die äußeren Gespräche wegfallen, dann träten die »inneren Dialoge« deutlicher hervor. Deswegen gehe es bei Achtsamkeitsübungen darum, »Wege zu finden, wie man mit diesem inneren Geplapper umgehen kann«, sagt die Psychologin. Dabei könne man etwa lernen, seine Gedanken ziehen zu lassen. Schon nach ungefähr zwei Wochen ließen sich so zum Beispiel bei Menschen mit Depressionen Effekte erzielen.

© Ankit Sah / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Meditation im Park | Achtsamkeitsübungen sollen helfen, sich bewusst auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. (Symbolbild)

Stichwort: Achtsamkeit Unter Achtsamkeit versteht man das bewusste Erleben im Hier und Jetzt. Das Ziel der meditativen Übungen ist, die eigenen Gedanken und Gefühle so wahrzunehmen und zu akzeptieren, wie sie sind – ohne sie zu bewerten oder zu steuern. Zahlreiche Studien, darunter auch von Britta Hölzel, haben nachgewiesen, dass Achtsamkeitsübungen körperliche und psychische Leiden wie Schmerzen, Ängste und Depressionen lindern. Es gibt aber auch kritischere Stimmen. Demnach könnten die Übungen mit der Zeit nicht nur negative, sondern auch positive Emotionen abschwächen.

Das Schweigen wird Alltag

Tag fünf bis neun. Am Abend treffen sich alle wieder in der Meditationshalle und setzen sich auf die Kissen, die in Reihen auf dem Boden liegen. Mittlerweile soll Elisabeth statt auf ihren Atem auf die Empfindungen ihres Körpers achten. Sie merkt, wie sie konzentrierter geworden ist, wie sie sich an die Sitzposition gewöhnt hat, wie das Schweigen Alltag geworden ist. Die Ruhe hilft ihr, über ihre Probleme nachzudenken.