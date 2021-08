Stoffwechsel: Die Energieverbrauchskurve eines Menschenlebens

Unterschiedliche Menschen verbrauchen natürlich unterschiedlich viel Energie, je nach Körperbau oder dem, was sie gerade Schweißtreibendes oder Erholsames tun. Aber egal ob Frau, Mann, Senior, Neugeborenes, Sportler oder Couchpotato: Für alle gilt eine typische Kurve der durchschnittlichen Energieverbrennung, die einen auffälligen Peak am Anfang des Lebens aufweist. Zu diesem Schluss kommt ein Team um Herman Pontzer von der Duke University, nachdem es Daten von tausenden Personen aller Altersstufen gemessen hat. Das erlaubt es, den universellen Durchschnittsverlauf des Energiestoffwechsels in einem Menschenleben aufzustellen, berichten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Fachblatt »Science«. Demnach verbrauchen gerade Kinder enorme Mengen, Neugeborene sowie Erwachsene zwischen rund 20 bis etwa 60 Jahren aber eher mittelviel Energie. Und schließlich sinkt der durchschnittliche Energieverbrauch im Alter noch einmal deutlich ab.

Wie viel Energie ein Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt verbraucht, ist nicht ganz einfach zu ermitteln: Lange musste man Personen dazu in kontrollierter Umgebung genau beobachten und dokumentieren, wie viel sie essen, ausscheiden und an Gewicht zu- oder abnehmen. Möglich ist auch, Probanden am Kalorimeter zu testen, um etwa den Wärme-, Kohlendioxid- und Sauerstoffaustausch mit der Umgebung exakt zu messen und darüber eine Energiebilanz auszurechnen. Mittel der Wahl ist doppeltisotopenmarkiertes Wasser. Probanden trinken dabei Wasser mit winzigen Mengen der seltenen, nicht gesundheitsschädlichen Isotope Deuterium (2H), die sie später mit dem Urin ausscheiden, und Sauerstoff-18 (18O), die sie wieder ausatmen. Wie schnell beides geht, lässt genaue Rückschlüsse darauf zu, wie schnell der Stoffwechsel arbeitet und wie viel Energie er dabei benötigt.

Dies funktioniert recht gut, um den Energieverbrauch einzelner Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestimmen, die Methode ist aber extrem kostspielig. Nun haben Pontzer und seine Kollegen 6421 solcher mühsam erhobenen Datensätze zusammengetragen – von Personen im Alter zwischen 8 Tagen und 95 Jahren –, um den Durchschnittswert des Energieumsatzes für verschiedene Lebensalter zu ermitteln.