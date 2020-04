Deutschlands Vorgeschichte : Stonehenge an der Elbe

Stonehenge wohnt ein seltsamer Zauber inne. Was hatte die Menschen vor 4500 Jahren angetrieben, im Süden Britanniens mehrere tonnenschwere Megalithblöcke aufzurichten? Wozu der gigantische Aufwand? Und warum gibt es ausgerechnet im Umfeld des Steinkreises Gräber und sonderliche Rundmonumente? Die mächtige Ikone der Steinzeit birgt noch einige Rätsel, die Archäologen Stück für Stück lösen. Nicht nur in England: Forscher haben ein Pendant des weltberühmten Monuments entdeckt – mitten in Deutschland.

Unweit von Magdeburg an der Elbe befindet sich das Rondell von Pömmelte-Zackmünde im Salzlandkreis. Was Besucher dort sehen, erinnert auf den ersten Blick nicht besonders an Stonehenge: Hunderte Holzpfosten stecken in der Erde, angeordnet in Kreisen umzingeln sie einen großen Freiplatz in der Mitte. Genau genommen stehen diese Holzringe erst seit vier Jahren in der Flussniederung. Doch die Erbauer vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt haben sich das Rondell nicht ausgedacht. Es basiert auf einem jahrtausendealten Bauplan.

Aufbruch in eine neue Zeit

Archäologen haben erstmals von 2005 bis 2008 an dieser Stelle gegraben. Seit 2014 sind sie wieder dabei. Was sie fanden, ist nicht weniger spektakulär als das englische Steinrund und nicht weniger alt: C-14-Datierungen ergaben, dass in Pömmelte vor ungefähr 4300 Jahren eine Rundanlage aus Pfosten erbaut worden war – nebst einer Siedlung und einem Gräberfeld. Zu jener Zeit hatten die Europäer immer wieder drastische Veränderungen erlebt. Wenige Jahrhunderte zuvor waren Halbnomaden aus den eurasischen Steppen nach Westen gewandert und ließen sich in Mitteleuropa nieder. Archäologen sprechen bei ihnen von den Schnurkeramikern und den zum Teil später migrierten Glockenbecherleuten, nach der typischen Form und Verzierung ihrer Tongefäße. Die Steppenbewohner brachten zahlreiche Neuerungen mit – Pferd, Rad und Wagen sowie metallurgisches Wissen über Kupfer und Bronze. Die Zeit um 2300 v. Chr. ist dann auch die Phase, in der Forscher das Ende der Jungsteinzeit und den Beginn der Bronzezeit in Mitteleuropa verorten.

Pömmelte wurde an dieser Epochenschwelle erbaut. Wie die Ausgrabungen zeigen, hatte die gesamte Anlage einen Durchmesser von 115 Metern. Der Freiplatz im Inneren maß 47 Meter. Dazwischen deckten die Archäologen die Reste einer komplexen Baustruktur auf: An vier gegenüberliegenden Stellen befanden sich Zugänge in das Rondell. Zwei davon lagen auf einer Achse, auf der man ungehindert quer durch das Rund blicken konnte. Wer nun die Anlage durch den ersten Pfostenkranz betrat, überquerte zunächst einen Ring aus Gruben, dann einen Erdwall und direkt danach einen breiten kreisrunden Graben, auf den ein dicht gestellter Palisadenkreis folgte. Danach öffnete sich ein Platz, in dem zwei konzentrische, locker gesetzte Pfostenringe standen.