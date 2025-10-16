Walstrandungen: Giganten auf Grund gelaufen

Der junge Buckelwal lebte noch, als Lauren Brandkamp an einem Novembertag 2020 am Strand eintraf. Das fast 14 Tonnen schwere Kalb war offensichtlich von seiner Mutter getrennt geworden und auf einer Sandbank an der US-Küste vor Chatham, Massachusetts, gestrandet. »Ich erinnere mich, wie ich an seinem Kopf vorbeiging und das eine Auge mich verfolgte. Der Wal sah uns zu, wie wir versuchten, die Lage einzuschätzen und Hilfe zu organisieren«, erzählt Brandkamp. »Er war sich darüber bewusst, was passiert. Und das war extrem motivierend für mich – es gab mir das Gefühl, dass es einen Grund gab, weshalb ich dort war.«

Brandkamp ist Ozeanografin und arbeitete damals beim »Marine Mammal Rescue & Research«-Team der IFAW (International Fund for Animal Welfare). Heute ist sie Koordinatorin für Strandungen bei der »Whale and Dolphin Conservation«, kurz WDC. Die Organisation wurde von der US-amerikanischen Ozean- und Atmosphärenbehörde zugelassen, um auf Strandungen von Meeressäugern zu reagieren. Das Einsatzgebiet des Teams von Brandkamp umfasst mehr als 300 Kilometer Küstenlinie von Boston bis Cape Cod. »Wir haben eine Hotline-Nummer, die die meisten Leute in der Gegend kennen«, erzählt sie. Auch im Video-Gespräch mit Spektrum hat sie das Notfalltelefon vor sich liegen. »Wir reagieren sofort. Oft schicken wir einen geschulten Freiwilligen, der die Situation für uns beurteilt. Bei Strandungen von großen Walen kommt unser Team aber immer so schnell wie möglich selbst.«

Ortswechsel: Nordseeinsel Sylt. Es ist der 4. Juni 2025 früh am Morgen. Lothar Koch macht sich von seinem Haus hinter den Dünen auf zu seinem morgendlichen Ritual: einem kurzen Bad im Meer. Seit 1988 lebt der Biologe auf Sylt, ursprünglich stammt er von der ostfriesischen Insel Juist. Biologie habe er auch deshalb studiert, weil er etwas zum Schutz der Nordsee beitragen wollte. Und das tat er: 15 Jahre lang leitete Koch die Sylter Informationszentren der Schutzstation Wattenmeer e. V. Weiterhin engagiert er sich im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und setzt sich für den Schutz der Schweinswale in der Nordsee ein.

Als Lothar Koch an jenem Junimorgen den Rantumer Strand erreicht, ist von der üblichen Ruhe nichts zu spüren. Stattdessen rangiert ein Arbeiter mit einem Radlader und lädt einen toten Zwergwal mit seiner Schaufel auf. »Die Haut des Kadavers war ganz rosa«, erinnert sich Koch, als er die Geschichte rund einen Monat später am Telefon erzählt. Später erfuhr er, dass der Wal bereits am Vorabend gestrandet war. »Der starke Wellengang hatte seine graue Oberhaut abgescheuert. Bei dem grobkörnigen Sand auf Sylt reicht schon eine Nacht, den Körper so zuzurichten«, sagt der Biologe, der in seinem Leben viele Walstrandungen miterlebt hat. Und noch ein anderes Detail erregte die Aufmerksamkeit des Naturschützers – doch dazu später.

Strandet ein Wal, dann wird an dem verendeten Tier in der Regel eine Obduktion durchgeführt, Tiermediziner sprechen meist von einer Nekropsie. In Schleswig-Holstein, und damit auch auf Sylt, ist dafür das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung, kurz ITAW, verantwortlich. Es hat zwei Standorte, einen in Büsum und einen in Hannover, und gehört zur Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo). »In Schleswig-Holstein sind wir für jede Strandung der Ansprechpartner, in Niedersachsen und in Mecklenburg-Vorpommern können die Kollegen uns zur Unterstützung für Großwale dazuholen«, erklärt die Zoologin und Tierärztin Ursula Siebert. Sie ist die Direktorin des ITAW und hat schon unzählige Nekropsien von Walen durchgeführt.

Die einzige in der Nordsee heimische Art ist der Schweinswal. Er gehört zu den kleinsten Walarten und wird nur rund 1,5 Meter lang. »Schweinswalkadaver stranden fast täglich an den Küsten Schleswig-Holsteins«, sagt Siebert. Allein auf Sylt sind es jährlich um die 100 Exemplare. Alle Kadaver landen in Sieberts Institut in Büsum – entweder frisch oder tiefgefroren. Bei Großwalen hingegen werde zunächst gemeinsam mit Vertretern der zuständigen Behörden – in der Regel sind das Amtsveterinäre und der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein – entschieden, wie mit dem Körper weiterverfahren wird, wo er vermessen und untersucht werden kann.

Auch an der Ostküste der USA inspiziert man fast jeden gestrandeten Wal, erzählt Brandkamp. Ihr Team kümmert sich dabei um alle im zuständigen Gebiet verendeten Tiere. »Eine Nekropsie an einem großen Wal erfordert in der Regel 15 bis 20 Personen«, so die Ozeanografin. Deshalb arbeite man mit Netzwerkpartnern und freiwilligen Helfern zusammen, die entlang der Küste wohnen und durch die WDC ausgebildet wurden. »Diese Personen sind für uns sehr hilfreich, da sie oftmals schneller vor Ort sein können als unser Team«, sagt Brandkamp.

Unterstützung kommt zusätzlich von Gemeindearbeitern, die teils mit schwerem Gerät anrücken, um die Meeressäuger zu bewegen. Es kann allerdings auch vorkommen, dass die Kadaver noch vor der Küste treiben. »Wir müssen dann ein Boot organisieren und das Tier an einen geeigneten Strand schleppen, an dem wir die Nekropsie durchführen können«, erklärt Brandkamp. Falls möglich, vergrabe man die Körper im Anschluss im Sand. Vor allem in den Sommermonaten müssen sie allerdings rasch weggeschafft werden, weil sie in der Hitze schnell verwesen und Touristen die Strände bevölkern. Dann besorgt das WDC-Team einen großen Muldenkipper, um den Kadaver zu einer Mülldeponie zu transportieren. Dort wird er zunächst obduziert und dann entsorgt. »Bei der Strandung eines großen Wals sind ziemlich viele Leute involviert«, sagt Brandkamp.

Häufig klärt auch eine Obduktion nicht, wieso ein Wal gestrandet beziehungsweise verendet ist. Das liegt unter anderem an der dicken Speckschicht der Meeressäuger. Sie hilft ihnen zu Lebzeiten, den Körper in kaltem Wasser warm zu halten. Sterben die Tiere, isoliert das Fett weiterhin, und sie beginnen im Inneren zu verwesen. »Wir versuchen daher so schnell wie möglich eine Nekropsie durchzuführen«, sagt Brandkamp. Aber in vielen Fällen seien die Tiere innerlich schon so stark zersetzt, dass Gewebeproben keine verwertbaren Informationen mehr liefern würden. »Das ist manchmal frustrierend«, sagt Brandkamp.

Dieser Verwesungsprozess ist auch dafür verantwortlich, dass tote Wale regelrecht explodieren können. Die dabei entstehenden Gase sammeln sich vor allem im Bauchraum. Wird der Druck zu groß, platzt der Leib auf. Im Jahr 2007 geschah genau das mit einem 17 Meter langen Pottwal, der in Taiwan* auf einem Lkw zur Obduktion abtransportiert wurde. Mitten in der Stadt Tainan explodierte das Tier und hinterließ riesige Massen an Eingeweiden auf der Straße, an Autos und Hauswänden.

Wenn seichtes Wasser zur Falle wird

Die Gründe dafür, dass jährlich im Schnitt mehrere tausend Wale an den Stränden weltweit angespült werden, sind vielfältig (siehe »Weshalb Wale stranden«). Häufig spielt dabei der Mensch eine Rolle, allerdings nicht zwangsläufig. »Die Gegend um Cape Cod ist ein globaler Hotspot für Strandungen«, sagt Brandkamp. Das liege zu einem großen Teil an der Geografie der Region, einer hakenförmigen Halbinsel namens Cape Cod (siehe »Verhängnisvolle Halbinsel«). Die Landzunge weist große Wattflächen und starke Gezeitenunterschiede und -strömungen auf; Nahrung ist reichlich vorhanden. Für Wale kann das zu einer Falle werden: Sie kommen mit der Flut zum Fressen, werden dann von der Ebbe überrascht und bleiben im flachen Wasser stecken.

© Rainer Lesniewski / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Verhängnisvolle Halbinsel | Cape Cod im nordöstlichen US-Bundesstaat Massachusetts ist ein weltweiter Hotspot für Walstrandungen.

Gebiete, die den Meeressäugern aufgrund ihrer Geografie zum Verhängnis werden können, gibt es einige weitere. Eines davon ist die Farewell Spit, eine Landzunge in Neuseeland. Im Februar 2017 ereignete sich hier eine der schlimmsten Walstrandungen des 21. Jahrhunderts. Zwischen 600 und 700 Grindwale mit einer Länge von bis zu sieben Metern kämpften im seichten Wasser und am Strand um ihr Leben. »Es ist sehr schwer, einen gestrandeten Wal zu retten. Es gibt einige Methoden, wie zum Beispiel den Einsatz großer aufblasbarer Luftkissen, um ihn wieder beweglich zu machen. Oder man kann mit Booten versuchen, ihn in tieferes Wasser zu ziehen«, erklärt die Expertin Brandkamp. »In der Regel wartet man jedoch nur darauf, dass die Flut kommt und das Tier mit etwas Unterstützung ins offene Meer zurückschwimmen kann.«

Ähnlich versuchte man auch, das eingangs erwähnte Buckelwalkalb in den USA zu retten. Mit Leinen und Gurten zog ein 15-köpfiges Rettungsteam der IFAW, dem Brandkamp damals ebenfalls angehörte, das Jungtier bei einsetzender Flut in Richtung Meer. Doch selbst gegen Abend war es noch nicht geschafft – und dem Kalb ging es zunehmend schlechter.

In Neuseeland fanden sich damals für die Rettungsaktion rund 300 freiwillige Helfer ein, um in einer enormen Kraftanstrengung etlichen Grindwalen zu helfen. Dazu begossen sie die auch Pilotwale genannten Meeressäuger regelmäßig mit Wasser, um deren Haut feucht zu halten und vor Sonnenbrand zu schützen. Manche der Tiere wurden vorsichtig so positioniert, dass sie nicht auf der Seite lagen – damit sollten innere Verletzungen und Atemprobleme verhindert werden. Bei Flut versuchten die Helferinnen und Helfer dann, die Wale in tieferes Wasser zu geleiten, etwa durch Schieben oder durch Ziehen mittels Gurten und Leinen. Dann liefen Freiwillige neben den Tieren her, um sie in Richtung offenes Meer zu lotsen und zu verhindern, dass sie wieder umkehren. Letztlich überlebten mehr als die Hälfte der Wale, mindestens 100 durch Rettungsmaßnahmen und der Rest aus eigenen Kräften.