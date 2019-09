Fliegende Windturbinen: Strom aus dem Höhenwind

Der Energieversorger E.on investiert ebenfalls in diese Technologie und testet in Irland mit der niederländischen Firma Ampyx Power seit 2016 fliegende Windkraftanlagen. Sie arbeiten an einem Test- und Demonstrationsfeld für eine »möglicherweise bahnbrechende Technologie für die Erzeugung erneuerbaren Stroms aus Wind«, so der Essener Konzern. Auch sie planen, in Kürze in der Irischen See eine Anlage mit einem Megawatt Leistung in Betrieb zu nehmen.

Sie alle wollen an den Wind in höheren Lagen, über die Höhe von 200 Metern hinaus, die konventionelle Windräder inzwischen erreichen. Dort weht er stetiger und stärker. Der Luftzug wird hier nicht durch Gebäude oder Wälder abgebremst, also gibt es auch bei Windflaute am Boden eher eine verlässlich steife Brise.

Strom aus dem Jetstream?

Wo genau auf der Erde überhaupt geeigneter Wind dafür weht, hat Cristina Archer an der University of Delaware mit ihrem Forscherteam im Fachjournal »Renewable Energy« dokumentiert. Sie kamen auf eine nutzbare Energie von mehreren Terawatt Leistung. Und je höher, desto besser. Denn die Leistung steigt proportional zur dritten Potenz der Windgeschwindigkeit. Verdoppelt sich die Geschwindigkeit, so steigt die Leistung um das Achtfache, bei einem dreifachen Tempo erhöht sich die im Wind enthaltene Leitung auf das 27-Fache. Ein riesiges Potenzial für die Höhenwindnutzung?

Laden... © Makani Technologies LLC (Ausschnitt) Testflug von Makani

Einige träumen deswegen bereits davon, in den Jetstream in zehn Kilometer Höhe vorzudringen, hier wehen energiereiche Winde mit 40 Metern pro Sekunde. Auf dem Boden sind es gerade mal durchschnittlich fünf. So hoch hinaus wollte es der Australier Bryan Roberts, Professor für Automatisierungstechnik an der University of Technology Sydney, mit seiner Firma Sky Windpower bis 2010 schaffen. Er hat eine Kreuzung aus Helikopter und Drachen erschaffen. Doch bis heute gibt es nur einen kleinen Demonstrator, der, auf der Ladefläche eines Lasters befestigt, mit dem Fahrtwind Strom erzeugt. So etwas sei »erst realistisch, wenn es ein fast masseloses, billiges und widerstandsfreies Seil gibt«, urteilt Alexander Bormann, Geschäftsführer von EnerKite, zu diesen hochfliegenden Visionen.

Wie sich der Stand der Technik entwickelt hat und wie es weitergehen kann, darüber tauschen sich seit 2009 Tüftler und Tüftlerinnen alle zwei Jahre auf der »Airborne Wind Energy Conference« aus. Dabei beschränkt sich ihre Fantasie nicht auf Typen wie Drachen- oder Segelflieger. Es gibt auch ballonartige Objekte, gefüllt mit Helium, oder Drohnen, die den Powerwind in großer Höhe anzapfen sollen. Das nächste Treffen soll am 15. und 16. Oktober 2019 im schottischen Glasgow stattfinden.

Moritz Diehl, einer der Mitbegründer des Branchentreffens, hatte 2017 zur Konferenz nach Freiburg geladen. Er ist Professor für Regelungstechnik an der Universität in Freiburg und forscht an der optimalen Flugkurve solcher fliegenden Windturbinen. Auch wenn es die Flieger noch nicht kommerziell gibt, simuliert Diehl schon mal den optimalen Flug mit Differenzialgleichungen in Modellen. Im realen Betrieb würde idealerweise ein digitaler Zwilling am Boden die Flugbahn berechnen und den Kurs in luftiger Höhe alle 100 Millisekunden neu justieren. Und wenn einmal Sturm aufzieht, kann der Flieger in einer tieferen, windstilleren Zone in Warteschleifen seine Runden drehen, ohne dass er komplett zurück an den Boden muss.